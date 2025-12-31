2025. december 31. szerda Szilveszter
Üres orvosi rendelő egy nagy kórházban.. Nincsenek emberek.
Egészség

Ma van az utolsó esélyed, hogy ügyeket intézz a háziorvosnál: ezután egy jó ideig zárva tartanak

Pénzcentrum
2025. december 31. 09:11

Szerda délutántól január 5-ig, hétfő reggelig csak sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el háziorvosi ellátás Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat kéri, hogy a betegek csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyeleti szolgáltatást.

Az Országos Mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy az ünnepi időszakban lehetőség szerint ne terheljék gyógyszer felíratással az ellátórendszert. Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője az RTL-nek nyilatkozva hangsúlyozta: "Természetesen hirtelen jelentkező panaszok esetén a 1830-as ügyeleti szám él, illetve életveszély esetén a 112-t kell tárcsázni".

Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető, szerdától hétfőig azonban kizárólag sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el háziorvosi ellátás.

A gyógyszertárak az év utolsó napján jellemzően délután zárnak be, újév napján pedig csak a 24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeletes patikákban lehet receptet kiváltani.

A tömegközlekedés nem áll le az ünnepi időszakban. A buszok és vonatok munkanapi menetrend szerint közlekednek szilveszterkor. A MÁV javasolja az utazás előtti online tervezést, a BKK járatai pedig sűrűbben járnak az év utolsó napján.
Címlapkép: Getty Images
