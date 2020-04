Óriási leépítési hullám kezdődött Magyarországon: nem működik a kormány mentőcsomagja?

Már nem csak a kis- és közepes vállalatok vannak bajban Magyarországon, hanem a multinacionális vállalatok magyar leányai is: elindultak a leépítések.

A tőkeerős vállalatok korábban nagyrészt igyekeztek elkerülni a leépítéseket, bízva abban, hogy a magyar kormány Kurzarbeitje, illetve a többi intézkedése segít nekik a nehéz időkben. A bejelentett mentőcsomag azonban csalódást keltett, csak nagyon korlátozottan lehet igénybe venni a bérpótlást, nem nyújt kellő segítséget a cégeknek ahhoz, hogy megtartsák a munkaerőt. A multinacionális vállalatok hazai vezetői ezért nagyon nehéz helyzetben vannak, egyes cégek jelentős mértékű leépítéseket készítenek elő, illetve lépnek meg a napokban - számol be a Portfolio.

A multik leépítési szándékai alapján vélhetően nagyon komoly gondok vannak a magyar gazdaságban, hiszen azt jelzi, hogy a tőkeerős vállalatok a végkielégítéseket is vállalva elbocsátásokba kezdenek, kalkulálva azzal is, hogy a válság után akár komoly toborzási költségeik is keletkezhetnek. Mindezt azért kell meglépniük, mert egyik részük nem tudja igénybe venni a magyar kormány Kurzarbeit-programját, másik részük pedig túlzottan bonyolultnak és bürokratikusnak tartja. Vannak olyanok is, akik szerint az állam túlságosan kevés támogatást nyújt. Ahogy az egyik vállalatvezető fogalmazott: mire minden adminisztrációval elkészülnének és megítélnék a támogatást (ha megítélnék), addigra vége lenne a válságnak, ráadásul a 75 ezer forintos plafon nagyon alacsony; illetve a munkáltatónak enyhíteni kellene azon terhén, hogy 100%-ot fizessen a dolgozónak, mert erre sokan képtelenek.

A Portfolio értesülése szerint mindezek miatt a kormány hétfőn felülvizsgálja a bejelentett válságkezelő programot.

