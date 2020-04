Egyre többen kerülnek kórházba a koronavírus miatt: 18 szociális intézményben jelent meg a kór

Szombaton ismét tájékoztat az Operatív Törzs a legfrissebb történésekről.

1834 fertőzött személyt tartanak Magyarországon ma nyilván, a járványügyi megbetegedések száma fokozatosan növekszik, az országon belül azonban még nem beszélhetünk robbanásról, de mindenféle forgatókönyvre fel kell készülnünk.

Az emúlt 24 órában további 16 embertársunkat veszítettük el, köztük egy 42 éves, számos alapbetegséggel rendelkező hölgyet is. Nő a kórházban ápoltak száma is, egy nap alatt több mint 100-zal emelkedett a súlyos megbetegedéssel rendelkezők száma. Az enyhe tünettel rendelkezők otthonukban maradnak, a kórhába kerülők (most 829) valóban intézményi ápolásra szorulnak - mondta Müller Cecília. Lélegeztetőgépen 60-an vannak.

Nő a fertőzöttek és elhunytak száma a szociális intézményekben, a Pesti úti otthon lakói közül már 21-en hunytak el. A sérülékeny csoportok védelme érdekében országszerte zajlik egy kiterjed népegészségügyi ellenőrzés, amit a kerületi és járási szakemberek folytatnak. Nő a laboratóriumi vizsgálatok száma is, hiszen a kontaktok száma is nő, a szoros kontaktusnak minősülő személyeket is vizsgálatnak vetik alá.

Jelenleg 18 szociális intézményben van már fertőzés a tudomásuk szerint, a gondozott pozitív személyek száma 386 ezekben, a pozitív dolgozóké pedig 45 fő. A gondozottak közül 268-an vannak most kórházban. 33 fő hunyt el a szociális intézmények gondozattjai közül, 1 dolgozó fő van jelenleg kórházban.

