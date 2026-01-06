Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Rém veszélyes új légúti betegség terjed futótűzként Magyarországon: jöhet a kötelező védőoltás?
Jelenleg influenzajárvány és számos más légúti megbetegedés terjed az országban, amelyek akár hetekre is ágynak dönthetik a családokat.
Az utóbbi 1-2 hónapban a világ több országából is jelentettek egy új, szuperfertőző adenovírust. Az eset nemrég Magyarországot is elérte.
Az elmúlt időszakban ráadásul jelentősen megnőtt a különböző légúti megbetegedések száma itthon. Dr. Elor Judit, háziorvos Facebook-bejegyzését a 24.hu szúrta ki, amelyben arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy jelenleg influenzajárvány zajlik, emellett gyakori a COVID-fertőzés, valamint az adenovírus, RSV és egyéb vírusok okozta megbetegedések előfordulása is. Ezek a fertőzések sok esetben egész családokat betegítenek meg 1-2 hétre.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet. A szakember kiemelte, hogy influenza esetén nem mindig jelentkeznek azonnal légúti tünetek, a köhögés gyakran csak később alakul ki. A betegség akár 7-14 napig is eltarthat, és jelentős elesettséget okoz, a köhögés pedig még tovább is fennmaradhat.
Más légúti fertőzések általában torokfájással, orrfolyással és enyhébb rossz közérzettel kezdődnek, majd később jelentkezik a köhögés. A háziorvos hangsúlyozta, hogy az első napokban különösen fontos a tüneti kezelés: otthoni lázcsillapítás, gyulladáscsökkentés, torokfertőtlenítés és orrspray használata.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Számos vírus okozhat rohamokban jelentkező, száraz, éjszakai köhögést, amely akár hányásig is fokozódhat. Ilyen esetekben orvosi döntés alapján inhalációs vagy szájon át adott szteroid alkalmazása válhat szükségessé. A vény nélküli köhögéscsillapítók és váladékoldók orvosi hatásossága nem igazolt, mivel a köhögés a betegség gyógyulásával párhuzamosan fog enyhülni.
A fülfájás már szövődménynek tekinthető, de az első 2-3 napban orrspray és gyulladáscsökkentő adható. Ha nem javul a helyzet, vagy fülfolyás jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.
Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető.
Egy új influenza variáns terjed az országban, de a szakember szerint nem veszélyesebb a korábbiaknál.
A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt.
5 egészségtipp 2025-ből, ami többet árt, mint használ: ezt az 5 szokást vedd fel helyette, hogy egészségben teljen az új év
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.
Karácsonyi intelmeit osztotta meg Zacher Gábor: sokan nem tudják, mi minden lehet veszélyes karácsonykor, ezekre érdemes figyelni
Karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 2025-ben készült pszichológiai interjúinak legfontosabb tanulságait.
A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról.
Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat, 46 ezren influenzaszerű tünetekkel mentek.
Már a mindössze néhány napig tartó túlevés is képes tartósan megzavarni az agy és a bélrendszer közötti finom egyensúlyt.
Az adenovírus több mint 60 különböző törzse létezik, és szokatlanul ellenálló.
Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.
A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben.