Rém veszélyes új légúti betegség terjed futótűzként Magyarországon: jöhet a kötelező védőoltás?

Jelenleg influenzajárvány és számos más légúti megbetegedés terjed az országban, amelyek akár hetekre is ágynak dönthetik a családokat.

Az utóbbi 1-2 hónapban a világ több országából is jelentettek egy új, szuperfertőző adenovírust. Az eset nemrég Magyarországot is elérte.

Az elmúlt időszakban ráadásul jelentősen megnőtt a különböző légúti megbetegedések száma itthon. Dr. Elor Judit, háziorvos Facebook-bejegyzését a 24.hu szúrta ki, amelyben arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy jelenleg influenzajárvány zajlik, emellett gyakori a COVID-fertőzés, valamint az adenovírus, RSV és egyéb vírusok okozta megbetegedések előfordulása is. Ezek a fertőzések sok esetben egész családokat betegítenek meg 1-2 hétre.

Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet. A szakember kiemelte, hogy influenza esetén nem mindig jelentkeznek azonnal légúti tünetek, a köhögés gyakran csak később alakul ki. A betegség akár 7-14 napig is eltarthat, és jelentős elesettséget okoz, a köhögés pedig még tovább is fennmaradhat.

Más légúti fertőzések általában torokfájással, orrfolyással és enyhébb rossz közérzettel kezdődnek, majd később jelentkezik a köhögés. A háziorvos hangsúlyozta, hogy az első napokban különösen fontos a tüneti kezelés: otthoni lázcsillapítás, gyulladáscsökkentés, torokfertőtlenítés és orrspray használata.

Számos vírus okozhat rohamokban jelentkező, száraz, éjszakai köhögést, amely akár hányásig is fokozódhat. Ilyen esetekben orvosi döntés alapján inhalációs vagy szájon át adott szteroid alkalmazása válhat szükségessé. A vény nélküli köhögéscsillapítók és váladékoldók orvosi hatásossága nem igazolt, mivel a köhögés a betegség gyógyulásával párhuzamosan fog enyhülni.

A fülfájás már szövődménynek tekinthető, de az első 2-3 napban orrspray és gyulladáscsökkentő adható. Ha nem javul a helyzet, vagy fülfolyás jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.