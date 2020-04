Nagy-Britannia: rengeteg áldozatot szedett a járvány, elmarad az uralkodó születésnapi ceremóniája

A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 15 ezret az új koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma.

A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni jelentése szerint az elmúlt 24 órában 888 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz, 41-gyel több, mint egy nappal korábban. A nagy-britanniai adatok rendszeres közlésének kezdete óta az egy napon belüli halálesetek eddigi legmagasabb száma 980 volt; ezt múlt csütörtökön mérték. Azóta lassan, egy-egy napi emelkedéssel ugyan, de csökken vagy stagnál a naponta jelentett halálozások száma.

A brit szaktárca szombati tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában eddig 15 464-en haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségben.

Semmi ceremónia

A Buckingham-palota, a királyi család első számú londoni rezidenciája szombaton bejelentette: II. Erzsébet királynő személyesen kérte, hogy jövő heti születésnapján semmiféle ceremoniális esemény ne legyen, mivel "a jelenlegi helyzetben ez nem lenne helyénvaló".

Az uralkodó, aki 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, jövő kedden ünnepli 94. születésnapját, de az udvar szombati tájékoztatása szerint ezúttal ez kizárólag családi esemény lesz, nyilvános rendezvények nélkül.

A királynő egy hónapja legnagyobb vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor ősi kastélyában tartózkodik, és - amint udvari illetékesek többször is hangsúlyozták az elmúlt hetekben - ő is maradéktalanul tartja magát azokhoz a korlátozó intézkedésekhez, amelyeket kormánya márciusban hozott a járvány megfékezése végett. Így valószínűsíthető, hogy családtagjai is csak videókapcsolaton köszöntik a keddi születésnapon.

Elmaradnak az ilyenkor szokásos tüzérségi díszsortüzek is, amelyekkel a hadsereg tiszteleg minden évben a Buckingham-palota tőszomszédságában fekvő hatalmas Green Parkban, illetve a Temze partján, a Tower ősi épületegyüttese mellett.

Az idén nem tartják meg a királynő hivatalos születésnapi ünnepségét, a Trooping the Colour néven közismert, hagyományosan júniusban esedékes színpompás katonai parádét sem. A százezreket vonzó ceremóniát II. Erzsébet királynő csaknem hét évtizedes uralkodásának kezdete óta eddig csak egyszer, 1955-ben törölték az akkori országos vasutassztrájk miatt.

Az udvar szombaton közölte: a hagyományoktól eltérően ezúttal nem várja el azt sem, hogy a királynő jövő keddi születésnapján a kormányhivatalok épületeit fellobogózzák.

(fotó: MTI/AP/PA/Aaron Chown)