Ennyit keres a legtöbb magyar focista: nekik van szükségük a segélyre

Hatalmas indulatokat váltott ki, hogy a Hivatásos Labdarúgók Szervezete anyagilag is segíti a nehéz helyzetbe került focistákat. Érdemes azért a dolgok mögé is nézni: ugyanis nem csak az NB I.-ben vannak hivatásos labdarúgók, az alacsonyabb osztályokban, kevesebb pénzért focizó játékosok pedig méginkább megérzik, ha hirtelen lecsökkennek a bére. Elsősorban nekik segítene a szervezet. A sportközgazdász szerint az NB I.-ben is akadnak olyan labdarúgók, akik messze nem keresnek milliós összegeket - Szabados Gábor a Pénzcentrumnak kifejtette, nagyon változó, mennyi pénzt kap egy labdarúgó Magyarországon.

Óriási indulatokat váltott ki a hír, mely szerint a Hivatásos Labdarúgók Szervezete pénzügyi segítséget kíván nyújtani a nehéz helyzetbe került, profi szerződéseel rendelkező magyar focistáknak. A szervezet szerint sok hazai labdarúgónak 20-50 százalék közötti mértékben csökkent a fizetése a járvány miatti leállás miatt.

A Pénzcentrum is beszámolt a dologról, Facebook-oldalunk kommentelői pedig azon háborodtak fel, hogy miért kell "segélyt" adni az amúgy is jól fizetett magyar focistáknak, "mi lesz azokkal, akik elvesztettél a munkájukat...", "bezzeg buszsofőrök semmit nem kapnak, nekik nincs milliós fizetésük", stb. Azonban a dolog nem ennyire egyszerű, bármennyire is hihetetlenül hangzik, vannak labdarúgók, akik komoly pácba kerültek a meccsek leállítása miatt. A Pénzcentrum egy kicsit körbejárta a témát, hogy kommentelőink is lássák, nem csak a milliókat kereső topjátékosokból áll a magyar foci.

Én is olvastam néhány kommentet, és számítottunk is arra, hogy ez valakinek nem tetszik majd, mert párhuzamot von más foglalkozású, és más jövedelmű emberek, és a labdarúgók között. Minden tiszteletünket kifejezve, de azt kell mondanom, hogy az ő problémájuk megoldása nem a mi feladatunk, a HLSZ-nek első sorban a tagjain kell segítenie

- reagált a Pénzcentrumnak a kritikákra dr. Horváth Gábor. A HLSZ főtitkára, elnökségi tagja ugyanakkor hozzátette, ahogy erejük engedi, másoknak is igyekeznek segíteni, például az Országos Mentőszolgálatnak és az egészségügyi dolgozóknak is küldtek már támogatást.

A HLSZ feladata az, hogy a tagok érdekeit képviselje, segítse őket. A tevékenységünkből adódóan ez jórészt jogi területen valósul meg, de ebben az időszakban a tagjainkat igyekeztünk ellátni védőeszközökkel, küldünk például minden csapatnak 50 darab mosható maszkot. A forrásainkból pedig elkülőnítettünk egy bizonyos összeget arra, hogy megsegítsük játékosokat, akik nehéz helyzetbe kerülnek a fizetéscsökkentés miatt

- magyarázta a főtitkár, majd arról beszélt, nem feltétlenül a magasabb jövedelmű, NB I.-es topjátékosoknak fognak jelentkezni a pályázatra, hiszen nekik lehetnek megfelelő megtakarításaik a válság átvészelésére. Inkább azoknak szól a felhívás akiknek a megélhetési szint alá csökkent a bérük a leállás miatt - az NB II.-ben és az NB. III.-ban többen is vannak így tudomásuk szerint.

Számukra szeretnénk egy szociális hálót nyújtani

- húzta alá dr. Horváth Gábor. Kérdésünkre elmondta, hogy a leadási határidő jövő héten zárul, így csak akkor tudják megmondani, hány játékosnak segítenek. Hozzátette, vannak érdeklődők, többen pedig már be is adták a szükséges anyagukat.

Érdemes tudni egyébként, hogy a hivatásos játékosok többsége nem is az NB I.-ben focizik: a HLSZ szerint jelenleg hozzávetőleg 800 profi szerződéssel rendelkező labdarúgó van Magyarországon, kb. 300-an játszanak az első osztályban, a többiek az NB II.-ben és az NB III. bizonyos csapataiban.

Nagy a különbség játékos és játékos között

Ha valaki például havi 150 ezer forint nettót keres, nyilván nem érti, hogy ha egy játékosnak 20 százalékkal csökkentik az iparágban amúgy kevésnek számító, 800 ezres bérét, akkor az miért sír. Ez egy érthető reakció, de mindenkinek a saját helyzetét kell nézni: a labdarúgóknak is lehetnek olyan pénzügyi kötelezettségeik, amik az eddig stabilnak gondolt jövedelmi helyzetükre szabtak - és lehet, hogy most ezeket jóval nehezebb fenntartani.

- értékelte az ügy kapcsán megjelent kommenteket Szabados Gábor a Pénzcentrum megkeresésére. Bár a köztudatba valóban az épült be, hogy az NB I.-ben milliókat keresnek a futballisták, de ennél azért összetettebb a dolog a sportközgatdász szerint:

a gyakran közszájon forgó focistafizetéseket teljesen másképp kell értelmezni. Amikor megjelenik a sajtóban, hogy az NB I.-es focisták átlagfizetése nagyjából 2 millió forint, azt nem úgy kell érteni, hogy az átlagos futballista 2 milliót kers, mert ez nem igaz. A mezőny kisebbik része komolyabb összegeket keres, ennél a 2 millió forintnál lényegesen többet, ami felfelé húzza az átlagot.

- magyarázta a Pénzcentrum kérdésére Szabados Gábor, aki szerint a tipikus focista ennél azért kevesebbet keres az NB I.-ben. Bár sokan még így is 1 millió forint körüli fizetést kapnak, de a szakértő szerint nem úgy kell elképzelni, hogy minden játékos havi több millió forintot visz haza az NB I.-ben. Hiszen ahogy megyünk lefelé, a fizetési skála elég gyorsan leszűkül: azok a játékosok, akik az NB I.-ben nem a topcsapatokban játszanak, nem stabil játékosok a klubnál, azoknak a fizetése is kevesebb.

Persze tudom, hogy még egy 700-800 ezres bér is elég kiugró a magyar átlaghoz képest, de ahogy megyünk lefelé, az NB II.-ben és az NB III.-ban (pár csapatban ott is vannak profi játékosok) már egyre inkább megközelítik a bérek a magyar középosztály fizetéseinek szintjét - a harmadik ligában már alatta is lehet a fiatal játékosok esetében

- húzta alá Szabados Gábor. Nagyon sokat számít tehát, hogy ki melyik bajnokságban, melyik csapatban játszik, és az együttesen belül is milyen a pozíciója. A magyar focisták nem egyegységes masszát képviselnek: az itthon átlagnak számító bérektől a topfizetésekig terjed a skála a hivatásosoknál, "és nyilván nem a csúcson vannak a legtöbben" - tette hozzá a szakértő, majd pedig kifejtette, hogy miért is jelent nehézséget a játékosoknak a leállás:

Azzal, hogy nincsenek meccsek, mindenki csak az alapfizetésére van utalva: egyes csapatoknál a prémiumok adják egy jelentős részét a jövedelemnek, ez most értelemszerűen nincs, és a hírek arról szólnak, hogy az alapfizetést is sok helyen csökkentik

- mondta Szabados Gábor.

