Te is vettél ilyen Nestlé terméket a gyereknek? Azonnal vidd vissza, mikrobiológiai gond van vele!

Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.

A Nestlé Hungária Kft. december 10. napján tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek (összesen 13 termék esetében) fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a gyártó üzemben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium által termelt toxin) került kimutatásra.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, és gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A Bacillus cereus baktérium egyes törzsei - mint például a cereulid - ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél.

A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen - 6 órán belül.

A bejelentést követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, mely során megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe.

A belső vizsgálat során megállapították, hogy a szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek, így a Nestlé Hungária Kft. a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva további termékek visszahívásáról döntött és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti. A teljes lista az érintett termékekről ezen a linken érhető el.