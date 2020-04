Óriási újítás a magyar bankokban: órákon belül utalják a pénzt, ha megszorultál

Az új koronavírus-járvány miatt egyre kevesebb ügyfél intézi személyesen banki ügyeit. Az elmúlt hetekben a vezető magyar bankok is roham tempóban fejlesztették tovább internetes szolgáltatásaikat, így az eddigi internetbank mellett megjelent az új videobankolás is. Mi itt a Pénzcentrumnál összegyűjtöttük az online bankolás legfontosabb kérdéseit és a gyakorlati tudnivalókat.



Az új koronavírus-járvány miatt egyre kevésbé ajánlott a bankfiókok személyes látogatása ügyintézésekhez, ráadásul a nyitvatartási idő is több fiók esetében jelentősen lecsökkent. Szerencsére a magyarországi bankok már évek óta rendelkeznek digitális és online megoldásokkal az ügyintézések menetében, amelyeket az elmúlt hetekben hihetetlen tempóban fejlesztettek tovább, sőt, több banknál megjelent a videobankolás lehetősége is. Szép számmal akadnak azonban olyan emberek, akik kevésbé kezelik magabiztosan vagy sosem használták ezeket a digitális csatornákat. Az ő számukra, akiknek még nincs rutinjuk az online bankolásban, most összeszedtük ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdéseket, és az online elérhető szolgáltatásokat bankonként.

Mi az online bankolás?

Az online bankolás segítségével bárki számára egyszerűen elérhető egy számítógép vagy okostelefon használatával a saját bankszámlája. A bankok külön erre a célra úgy fejlesztették honlapjaikat vagy alkalmazásaikat, hogy az ügyfelek olyan alapvető műveleteket is elvégezhessenek akár otthonaik kényelmében is, mint a számlaügyintézés, utalások, számlák befizetése és néhány esetben hiteligénylésre is lehetőségünk van.

Hogyan állíthatom be az online bankot?

Alapvetően az ügyfeleknek kell regisztrálniuk a bankjuknál az online szolgáltatások eléréséhez. Ennek legegyszerűbb módja a bankok honlapján vagy telefonos szolgáltatásukon keresztül vezet. Továbbá a regisztráció során szükséges lesz igazolni személyazonosságunkat és egy jelszó létrehozására.

Biztonságos az online bankolás?

Sokan az online bankolást eddig biztonsági aggályaik miatt kerülték. Azonban ezek a szolgáltatások elég masszívak és biztonságosak, ugyanakkor kiemelten fontos, hogy az ügyfél is elővigyázatosan járjon el a jelszavával és adataival kapcsolatosan.

Amennyiben egy furcsa levelet vagy e-mailt kapnánk bankunk nevében, minden esetben ellenőrizzük le a telefonos ügyfélszolgálaton az email valódiságát, és sose adjunk ki bizalmas adatokat.

Fontos továbbá, hogy az online bankolást mindig általunk ismert és biztonságos internet hozzáférésen keresztül végezzük.

Mik az online bankolás előnyei?

Alapvető bankszámla műveleteket és sok esetben egészen összetett, például több banknál már online hiteligénylés is végezhető az internetes banki szolgáltatásokon keresztül. Szinte kivétel nélkül bárki beállíthatja a napi limitet a bankszámláján az online alkalmazásokkal, ami praktikus lehet a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági sokkhatás idejében. Mindezek mellett továbbá:

Biztonságos : a belépéshez szükséges kétszintű azonosítás és a világ vezető cégei által használt titkosítással létrehozott kapcsolat az ön gépe és a bank között garantálják az adatforgalom maximális biztonságát.

: a belépéshez szükséges kétszintű azonosítás és a világ vezető cégei által használt titkosítással létrehozott kapcsolat az ön gépe és a bank között garantálják az adatforgalom maximális biztonságát. Kényelmes : bárhol és bármikor, a világ minden tájáról, napi 24 órában a hét minden napján veheti igénybe szolgáltatásainkat.

: bárhol és bármikor, a világ minden tájáról, napi 24 órában a hét minden napján veheti igénybe szolgáltatásainkat. Egyszerű : külön program vagy eszköz telepítése nélkül, csupán egy megfelelő böngészőprogram segítségével léphet be az internetbankjába.

: külön program vagy eszköz telepítése nélkül, csupán egy megfelelő böngészőprogram segítségével léphet be az internetbankjába. Gazdaságos: a fiókinál kedvezőbb díjakkal adhatja le megbízásait, mindamellett időt takarít meg.

Vannak más alternatívák is?

Nem az internetbank az egyetlen módja, hogy otthonunk kényelméből és biztonságából férhessünk hozzá illetve intézhessük ügyeinket bankszámlánkon. A legtöbb bank telefonos ügyfélszolgálatot is üzemeltet, amin keresztül az azonosítást követően intézhetjük pénzügyeinket.

Sőt, nemrégiben több bank is kifejlesztette a Videóbankolás lehetőségét, amin keresztül szinte személyesen intézhetjük ügyeinket egy banki tanácsadó segítségével videóbeszélgetés közben.

Ehhez csupán elő kell készítenünk személy azonosító okmányainkat az online azonosításhoz, és egy internet hozzáféréssel rendelkező laptop, telefon vagy tablet szükségeltetik még.

Ezek a szolgáltatások is hasonlóan egyszerűen beállíthatóak számlánkhoz, legtöbb esetben a bankunk honlapján keresztül elindíthatjuk az igénylést. De nézzük is meg, milyen online lehetőségeket kínálnak honlapjaikon a vezető hazai bankok!

Budapest Bank

A Budapest Bank online szolgáltatásain keresztül könnyen, akár otthona kényelméből intézheti bankszámláján a következőket:

Forint és deviza eseti és rendszeres átutalások indítása külföldre és belföldre egyaránt.

Számlainformáció és egyenleglekérdezés, továbbá számlakivonat nyomtatása.

Bankkártya aktiválás, felfüggesztés és a kártyához tartozó vásárlási- és készpénzfelvételi limit beállítások módosítása.

Hitelkártyák aktuális egyenlegének lekérdezése, kártyatörténet és kivonat megtekintése, limitek lekérdezése és módosítása.

Betétlekötés és feltörés akár forintban, akár devizában

Sárgacsekk befizetés az Interneten keresztül, sorban állás nélkül banki átutalásként

Csoportos beszedési felhatalmazások kezelése

Ügyfélszolgálatunknak elküldheti kérdéseit, észrevételeit, amire rövid időn belül válaszolunk.

Cetelem Bank

A Cetelem NetBank felületén az online hiteligényléstől kezdve az alábbi szolgáltatások érhetőek el az ügyfelek számára:

Információk meglévő hiteleiről és hitelkártyájáról

Személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsön kalkuláció és igénylés

Hitelkártya igénylése és aktiválása

Hitelkártya elektronikus kivonat igénylése, megtekintése

Hitelkártya terhére történő átutalás

Hitelkártya törlesztési módjának megváltoztatása

SMS értesítések ki- és bekapcsolása

Személyes adatok megtekintése és módosítása

Átutalási bankszámlaszámok hozzáadása, módosítása

CIB Bank

A CIB Bank online eszközein keresztül is online igényelhetünk kölcsönt, és szinte bármilyen alapvető számlaműveletet végrehajthatunk úgymint:

Átvezetések és átutalások

Deviza átvezetés

Gyors átvezetés

Mobilegyenleg-feltöltés

Megbízható tranzakciók

Biztosítások áttekintése

Hitelek

Személyi kölcsön

Kártyák

Megtakarítások

Megtakarítás áttekintő

Portfolióáttekintés és Befektetési alapok áttekintése

Cofidis

A Cofidis-nél az országban elsőként lett a teljes hiteligénylés folyamata online. A videohívás funkción keresztül otthona kényelméből azonosíthatja magát és köthet szerződést. Kettőféle szerződéskötési mód közül lehet választani, melyből legkényelmesebb a szóbeli szerződéskötés.

Ügyintézővel Videóhívásban:

1. A vállalat munkatársa fogadja hívását és megtörténik az azonosítás.

2. Tájékoztatás a lehetséges aláírási módokról, valamint a folyamat további lépéseiről.

3. A legkényelmesebb megoldás a szóbeli nyilatkozat!

Önállóan Önkiszolgálóban:

1. Egy biztonságos szoftverben történik meg az azonosítása és a szerződés aláírása, akár már szóbeli nyilatkozattal is.

2. A folyamat kényelmes és egyszerű, végig segítenek útmutatásokkal.

3. A nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető.

Az azonosításhoz minden esetben szükségünk lesz egy érvényes kártyaformátumú személyazonosító igazolványra, lakcímkártyánkra és bankszámlaszámunkra.

Erste Bank

Ma már az Erste Banknál is könnyedén intézhetjük interneten a fontosabb banki teendőinket úgymint:

Azonnali forint belföldi átutalás

Másodlagos számlaazonosító rögzítése (e-mail cím, mobiltelefonszám, adószám, adóazonosító jel)

Fizetési kérelem megadása és fogadása bankon belül

Számlák

Átutalás belföldön forintban

Rendszeres átutalás

Beszedési megbízás

Elektronikus igazolása és rendelkezésre bocsátása

Limitmódosítás

Hitelkártya-szolgáltatással kapcsolatos visszafizetés

Erste Forint beváltás

Azonnali áras devizaváltás

K&H Bank

A KH-nál elérhető a videobankolás lehetősége, aminek legfőbb előnyeit a következőkben foglalta össze a pénzintézet:

Személyesen "találkozhatsz" tanácsadónkkal.

Szakértői tanácsadás vizuális termékismertetés segítségével.

Kényelmes, sorban állás nélkül, otthonról is intézheted ügyeidet a szakképzett banki tanácsadó közreműködésével.

Egyszerű és nincsenek bonyolult technikai megoldások.

A K&H Banknál a videobankolás mellett természetesen az egyéb online banki szolgáltatások is elérhetőek a hiteligénylés mellett:

Díjmentesen megtekintheted és letöltheted elektronikus számlakivonataidat.

Kedvezményes díjért indíthatsz forint- és devizaátutalásokat.

A gyakran használt bankszámlákat rögzítheted a partnerek közé.

Egy gombnyomással új átutalási megbízást készíthetsz egy korábbi utalás adataival.

Lekérdezheted hitelkártya-egyenlegedet, és kiegyenlítheted aktuális törlesztőrészletedet.

Nyomon követheted bankkártya- és hitelkártya-műveleteidet.

Ha nagyobb összegű vásárlást tervezel, előzetesen módosíthatod bankkártyád napi limitét.

Egyetlen aláírással jóváhagyhatod több művelet rögzítését is.

MKB Bank

Az MKB Banknál a lakossági és önálló cégjegyesi jogosultsággal rendelkező vállalati Ügyfelek, a személyazonosság-egyezőség ellenőrzését követően, az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe VideóBANK használatával:

Nyilatkozhatnak lakossági ügyfélként és vállalkozásuk nevében is, amennyiben nem kívánnak élni a hiteltörlesztési moratóriummal és tovább kívánják kifizetni törlesztőrészleteit.

Igényelhetnek NetBANKár hozzáférést vagy a már meglévőhöz kérhetnek új jelszót.

Igényelhetnek lakossági bankkártyát.

Kérhetnek általános számlainformációt.

Természetesen náluk is lehetőség van az egy fokkal kevésbé új technológia, az internetbank használatára a következő ügyek bonyolításához:

Számlainformációk megtekintése

Számlakivonatok megtekintése

Eseti és állandó forint átutalások indítása

Mobilegyenleg feltöltése

Közüzemi megbízások kezelése

Forint és deviza betétlekötés

Bankkártya információk és limitmódosítás

Befektetések kezelése

Díjmentes SMS üzenetben küldött egyedi aláíró jelszó használatával biztonságosan intézheti pénzügyeit!

OTP Bank

Az OTP Bank újonnan induló VideóBank szolgáltatása segítségével mindössze 15 perc alatt lehet új lakossági folyószámlát nyitni a számítógépünkről, okostelefonunkról vagy tabletünkről. Mindenki akár havonta beállíthatja, hogy élethelyzetének megfelelően éppen milyen bankszámla változat felel meg, ami a jelenlegi veszélyhelyzetben kiemelten fontos szempont lehet.

Az interbankon keresztül pedig még egyszerűbben intézhetjük alapvető bankszámla ügyeinket és online kölcsönt is igényelhetünk:

Utalások

Számlatörténet

Mobilegyenleg feltöltése

Bankkártyák

Számlakivonatok.

Számlák fizetése

Értékpapír ügyletek

Bróker szolgáltatás

Lekötések

Hitel és egyéb igénylések

SMS-szolgáltatások beállítása

Adatok módosítása

Raiffeisen Bank

Legyen szó átutalásról, limitmódosításáról, bankszámlaszám elküldéséről vagy hitelkártya-egyenleg feltöltéséről, a Raiffeisen Banknál sem szükséges a bankfiókba fáradnia ügyei intézéséhez. A szolgáltató internetbankján keresztül könnyedén intézhetünk:

Átutalást belföldön forintban vagy euróban.

Kártya limiteket beállítását.

Hitelkártya feltöltést.

Egyedi áras devizaváltást.

QR-kódos utalást.

Fizetési kérelmeket.

Sberbank

A Sberbanknál is kényelmesen az irodájából, otthonából vagy nyilvános internet hozzáférést biztosító szolgáltatótól (pl.: Internet kávézó) is biztonságosan elérheti az alábbi szolgáltatásokat:

Megnézheti, kinyomtathatja és (további feldolgozás céljából) letöltheti bankszámlái könyvelési kivonatát

Deviza megbízások küldése.

Mozgások lekérdezése, nyomtatása.

Lekérdezheti napi egyenlegét, rendelkezésre álló egyenlegét és számlaforgalmát

Más programrendszerben készített, akár több tételt is tartalmazó belföldi HUF és devizás átutalásait beolvashatja, és a bankba küldheti a rendszer segítségével.

Megtekintheti a Bank által elektronikusan küldött üzeneteket (beküldéskor nem feldolgozott megbízásokról, beérkező beszedésekről, illetve közérdekű információkról).

Takarékbank

A Takarékbank videobankján keresztül is részlben személyesen intézhetjük ügyeinket a banki tanácsadónkkal. Hogy miért hasznos a Takarékbank videoBank szolgáltatása:

Ügyfeleink személyes kontaktus nélkül okostelefonjuk vagy számítógépük segítségével élő videón keresztül tudnak bankfióki ügyintézést folytatni.

Biztonságos: az ügyfelek azonosítása megegyezik a bankfiókban alkalmazott folyamattal, valamint a rendszer megfelel a hazai és nemzetközi szabályozásoknak is.

Hiteltörlesztési moratórium

Elektronikus szolgáltatások: Takarék Netbank, SMS egyeztetés, kivonatok

Hitelek: lakossági hitelekkel kapcsolatos általános tájékoztatás, meglévő hitel ügyintézés

Bankszámla: információkérés, meglévő mellé új számla nyitás, számlacsomag váltás

Bankkártyák: igénylés, megszüntetés

Megtakarítások: betétlekötés, betétfeltörés, állampapír jegyzés

Az internet bankon keresztül is elvégezhető bankszámlánkkal kapcsolatban szinte minden funkció:

Lekérdezhetjük számlaegyenlegünk.

Nyomon követhetjük bankszámlánk forgalmát.

Otthonról intézhetjük átutalásainkat.

Befizethetjük postai csekkjeinket.

Leköthetünk betéteket.

Rögzíthetünk és módosíthatunk rendszeres átutalási megbízásokat.

UniCredit Bank

Az UniCredit-nél pedig online bankolás formájában a következő ügyeket intézhetjük kényelmesen és egyszerűen:

Bármikor ellenőrizheti egyenlegét, és megismerheti számlatörténetét.

Átutalást kezdeményezhet bármilyen számlára.

Ha teljesülnek az azonnali fizetés feltételei, az átutalások néhány másodpercen belül megérkeznek a kedvezményezett számlájára, hétvégén és éjjel is.

Rendezheti hitelkártyatartozását.

Állandó átutalásokat és beszedéseket hozhat létre, ezeket szerkesztheti és bármikor törölheti is.

Megtekintheti hiteleinek és megtakarításainak egyenlegét és történetét.

Értékpapír megbízásokat adhat be.

Elektronikus számlakivonatot tölthet le számítógépére.

