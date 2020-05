Felőröl a meló? Így menj szabira úgy, hogy ki sem mozdulsz otthonról

Az új koronavírus-járvány miatt lassan két hónapja tömegek dolgoznak otthonukból. Ez nem csupán a magánéletüket forgatta fel alaposan, de a mentális egészségük szempontjából is masszív megterhelést jelentettek az elmúlt hetek. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha már úgyis otthon vagyunk, felesleges szabadnapot tartani. Az ilyen kiszámíthatatlan helyzetekben azonban kritikus lehet egy-egy pihenőnap, hogy mennyire és mivel érdemes tölteni, arról szakértők tanácsait szedtük össze.



A világjárvány jelentősen átformálta a mindennapjainkat, és valószínűleg szinte mindenkinek legalább részben, ha nem teljesen keresztbevágta az idei terveit. A koronavírus miatt bevezetett veszélyhelyzetben sokan vannak azok is, akinek az otthonról való távmunka már huzamosabb ideje a mindennapjaik részét képezi, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Kifejezetten kellemes például a nem mikróban melegített ebéd, vagy az irodainál lazább ruha viselése is, azonban komoly kihívás lehet a munkaidő és a magánélet egyensúlyát megtartani. Az érme másik oldalán pedig a hétvégék jelentősége is a múlt homályába vész lassan. Így érthető, hogy egyre többen érzik úgy: most már tényleg szükségem van pár szabadnapra.

Az aktuális helyzetben, amikor tízezrével válnak munkanélkülivé az emberek hazánkban, nem biztos, hogy a legjobb ötlet egy huzamosabb nyaralásra menni, pláne mivel egyelőre egyébként sem mindenki hagyhatja el az otthonát. De már akár egy vagy két szabadnap is csodákra lehet képes, és vélhetően szükségszerű is ennyi idő után. Csupán meg kell találni a megfelelő lehetőségeket a feltöltődésre. Hogy milyen lehetőségeink is vannak ilyen eddig ismeretlen helyzetekben, azzal kapcsolatban a money.com szakértők tanácsait gyűjtötte össze.

Biztos, hogy kijár nekem egy-két szabadnap?

Az aktuális helyzetben kiemelten fontos, hogy tisztában legyél azzal mire van szükséged, és mire nincs - a kollégáid, a főnököd és önmagad érdekében is. Ha már muszáj egy napot a mentális egészségedre fordítanod, hogy hatékonyabban tudj tovább dolgozni, vagy a gyerekre kell koncentrálnod, mert plusz közös programokra van szüksége, hát tégy úgy.

Ne magyarázkodj mindig. A távmunka alatt is produktív vagy, teljesen természetes, ha szükséged van pár pihenőnapra

- kezdi Brenda Abdilla, karrier tanácsadó. A vezetőd vélhetően meg fogja érteni. Ha esetleg mégsem, akkor finoman jelezheted számára, hogy a példátlan válság téged is példátlan módon megvisel.

Nincsenek kőbe vésett útmutatások ilyen helyzetekre, mint a jelenlegi

- véli Samantha Ettus, egy HR start-up vezérigazgatója. Legyél empatikus és ésszerű, amikor pedig szükséges, állj ki magadért.

De már belefáradtam az egészbe

Könnyen kerülhetünk hullámvölgybe, amikor nulla rendszer van az életünkben a robotoláson kívül. Kitalálni és végigvinni egy saját projektet is kiváló és olcsó elfoglaltság lehet, hogyha elterelnéd a gondolataidat a munkáról. Tudományosan bizonyított tény, hogy a dopamin (boldogsághormonként is ismert) termelése megugrik, amikor teljesítünk egy feladatot. Éppen ezért nagyon is hasznos és feltöltő ötlet lehet pár véghezvihető, de főként szórakoztató nem munkafeladat elvégzése is a szabadidőnkben.

Talán éppen a fürdőszobára férne rá egy alapos sikálás, vagy már hetek óta tűkön ülsz, hogy most újra a régi hobbidnak élj. Sőt, ha már úgyis otthon vagy, egy kicsit át is rendezheted a lakást.

Elég valószínű, hogy még egy ideig otthon töltöd a napjaidat, úgyhogy ha eddig nem tetted volna, érdemes kialakítanod a megfelelő munkakörnyezetet

- fejtette ki Ettus.

Nem az lenne a pihenés lényege, hogy ne dolgozzak?!

A munkamániások hajlamosak a szélsőséges helyzeteket, mint például a COVID-19 világjárványt, túlzottan feszülten kezelni és kimeríteni önmagukat.

Ha eddig legfelső fokozatban pörögtél, tényleg muszáj lesz egy kicsit üresbe váltanod

- javasolja Abdilla.

Gondolj egy átlagos nyaralásra. Amikor kiterülünk a vízparton vagy olvasunk egyet a napágyon, a célunk a kikapcsolódás maga. Egy otthon töltött szabadnap valóban nem ugyan az, de ha az elmúlt hetekben túlórát nem kímélve dolgoztál, akkor a tv előtt elterülni a kanapén sem egy taszító program.

Teljesen természetes, hogy sokan nem akarnak szabadnapokat kivenni ilyen időkben, de ez elkerülhetetlen, hogy végig bírjuk csinálni

- emelte ki Abdilla. Ne hitessük el magunkkal, hogy a pihenés ilyenkor nem számít.

És ha még mindig szétvet az ideg?

Ahogy egy régi ima is mondja: adj békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Nos lássuk be, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben elég sok dolog felett elvesztettük az irányítást az életünkben.

Magától értetődő, hogy egy vagy két extra szabadnap, amit nem a munkához köthető feladatokkal, vagy egy pihentető kanapén kockulással töltünk, az teljesen más kategória, mint bejárni egy új várost, vagy a vízparton szórakozni egyet barátokkal és családdal. Azonban ha beérjük azokkal a lehetőségekkel, amikkel jelenleg operálni tudunk, az már önmagában is segítség a stressz kiengedésében ilyen eddig ismeretlen helyzetekben.

Nem kell erőltetni a pozitivitást, ha egyszer a helyzet kifejezetten nem az

- fejezi be Abdilla. De lelassítani és kiengedni a fáradt gőzt, mindenképpen kellemesebb.

Címlapkép: Getty Images