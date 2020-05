Brutális pénzek forognak: ennyit ér egy illegálisan feltunningolt játék-account a piacon

Őrült pénzeket szakítanak azok a gamerek, akik áruba bocsátják felextrázott felhasználóikat az interneten: vannak, akik százezrekért adják tovább a brutálisan felfejlesztett accountokat. Mások abból csinálnak pénzt, hogy megrendelésre fejlesztik fel a megrendelők karaktereit, játékbeli statisztikáit. Bárki beszállhat a bizniszbe, aki érez magában képességet. Ugyanakkor ezek a tevékenységek illegálisak, a játékfejlesztők nemigen mérlegelnek, ha kiderül a turpisság.



Így a kijárási korlátozások és a homeoffice második hónapjára már olyanok is ráfanyalodtak a különféle konzolos és számítógépes játékokra, akik amúgy messze elkerülik ezeket. Az unalom nagy úr, ugye. A Pénzcentrum több cikkben is foglalkozott a témával, kiderült például, hogy az irodai cuccok mellett a játékkonzolok forgalma ugrott meg brutálisan a kijárási korlátozások kezdetekor. Később 10 olyan játékot is bemutattunk, amelyek ingyenesek, és egy közepes teljesítményű laptopon is elfutnak - azaz, játszani ingyen lehet velük, extrább fegyvereket/kinézeteket/cuccokat vásárolni nem muszáj.

Ezeknek a játékoknak az egyik pszichológiai fegyvere, hogy az első időkben még könnyű fejlődni, előrejutni különféle dolgok vásárlása nélkül is, ám aztán megtörik a dinamika, és nehezebb lesz szintet lépni, elérni a kitűzött célokat. Ekkor pedig beüt a kísértés, hogy vegyünk egy-két extra segítséget. Sőt, aki nem akarja a magasabb szintekig elszenvedni magát, az kész, felturbózott felhasználónevet is vásárolhat magának. És fordítva, ha neked van egy feltuningolt accountod, és meguntad a játékot, eladhatod az interneten - nem is kevés pénzért.

Itt érdemes még megjegyezni, hogy szinte az összes játékfejlesztő tiltja az ilyenfajta tevékenységeket, úgyhogy ha valaki ezen töri a fejét, számoljon azzal, hogy ha lebukik akkor ki is tilthatják az adott játékból.

Bár itthon a hirdetési oldalakon egyelőre kevés ilyet találtunk, de azért van, aki itt akarja eladni a felhasználóját. Egy eléggé felturbózott Fortnite accountért például 50 ezer forintot kér a gazdája.

A nemzetközi piacon azért már nagyobb hagyománya van az account eladásnak: vannak jócskán olyanok, akik átszámolva 200 ezer forint feletti összeget is elkérnek a gigamagas szintű felhasználókért. Például egy 40-es szintű Pokémon GO accountért 800 dollárt ( kb. 260 ezer forintot) kér az eladó. A 40-es szintet mindenfajta segítség nélkül egy átlag felfasználó kb. egy-másfél év alatt érheti el. Ráadásul a fiókhoz ritkább, extrább szörnyek is tartoznak.

De ha ennél még jobbat akarsz, akkor találtunk ennek kb. a duplájáért is Pokémon GO accountot, ebben aztán már tényleg kb. az elérhető legjobb szörnyek vannak.

Hasonló összeget kérnek egy szinte kimaxolt World of Tanks felhasználóért is. Az online tankos játékban sem egysezrű fejlődni, és összeszedni a különféle fejlesztéseket, így itt sem meglepő a magas árcédula.

Népszerű játék még az AFK Arena is, amiben különféle szörnyeket kell összeszedni, feloldani és fejkleszteni - mind-mind nagyon időigényes. Egy olyan felhasználóért, amelyben minden karakterből abszolút a legjobb van 194 ezer forintot kérnek. Kérdés, hogy kinek ér meg ennyit.

Brutál pénzeket el lehet kérni egy felpumpált Castle Clash accountért is, itt van például egy elég magas szintű felhasználó, aki majdnem 100 ezer forintért árulja a legnagyobb nemzetközi aukciós oldalon a várépítős játékhoz tartozó belépési adatait.

Te is beszállhatsz!

Ezek persze nagyon keményen feltuningolt accountok, de ha neked is kallódik valahol feleslegesen egy felhasználód valamilyen játékban, akkor egész könnyen pénzzé teheted azt a nemzetközi piacon. Egy gyors kereséssel kb. be is tudod lőni, hogy mennyit érhet a te játékmeneted. Mi azt láttuk, hogy már a leg alapabb, kisebb szintű accountokért is el lehet kérni 5-10 ezer forintot. Kérdés, hogy milyen gyorsan veszik majd meg.

A különféle játékok tuningolására külön iparág épült ki, vannak olyan "bérjátékosok", akik pénzért bárkinek az accountját felhúzzák a kívánt szintre, vagy hozzák a megrendelt eredményeket. Ezért pedig irtózat pénzt kérnek el, az egyik ilyen, az Overwatch című játékra specializálódott csapat például kb. 300 dollárért (98 ezer forint) fejlesztené fel egy kezdő játékos karakterét 1-es szintről 50-esre. Mindez 3-4 napot venne igénybe a bérjátékosnak.

Egy másik hirdetés szerint a Pokémopn GO-ban 343 euróért (több mint 120 ezer forint) fejlesztik fel a megrendelő karakterét 31-es szintről 40-esre, de az erre szakosodott oldalon rengeteg játékhoz kínálják "szolgáltatásaikat" a hivatásos játékosok azoknak, akik nem akarnak vesződni a különféle fejlődésekkel, vagy a tágyak feloldásával. Az ilyenekre bárki regisztrálhat, úgyhogy te is simán csinálhatsz pénzt abból ha valamelyik játékban jó vagy.

A dolog úgy működik, hogy a megrendelő megadja a felhasználónevét és a jelszavát a "boosternek", aki a fizetés után teljesíti is a megrendelt szolgáltatást. Vélhetően a járvány alatt ezek iránt is megnőtt a kereslet, hiszen nem csak Magyarországon, de az egész világon is rengetegen kényszerültek otthonaikba, ültek le a gép vagy a konzol elé, és unták meg a lassú fejlesztgetést.

Címlapkép: Getty Images