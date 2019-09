A legfontosabb új projektek és milliós nyeremény vár a Lakás 2019-en (x)

Dübörög a lakásvásárlás őszi csúcsszezonja. Kimondottan izgalmas projekteket találhatunk szerte Budapesten, és a vidéki városokban is színvonalas az újlakás-kínálat. Nem véletlen, hogy egy ideje már újra a mindennapi közbeszéd része, hogy mi történik a lakáspiacon, és hogy mikor durran már ki újra az a bizonyos "lufi".



Szakértők szerint nem érdemes késlekedni a tervezett új lakás megvásárlásával. Egyrészt azért, mert nem tűnik úgy, hogy megállna az áremelkedés: a munkaerő és az alapanyagok drágulása az új lakások végső árcédulájában is megmutatkozik.Másrészt úgy tűnik, hogy a júliustól elindult családtámogatási program, a vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményes kölcsön, a használt lakásokra kiterjesztett és a falusi CSOK azoknak az érdeklődését is felkeltette, akik nemrég még nem is gondolkodtak lakásvásárlásban.A Portfolio Csoport az ősziaz idei év legfontosabb új projektjeivel és fejlesztéseivel várja a látogatókat, akik az újépítésű ingatlanok mellett válogathatnak a használt lakások közül, és természetesen hasznos tanácsokat is kaphatnak a vásárláshoz, például a hitelekről vagy a családtámogatásokról.



Október 11-én, 12-én és 13-án a Hungexpón a legnevesebb beruházók több ezer új ingatlant kínálnak: érdemes kilátogatnia mindenkinek, aki ingatlanvásárlást tervez.



Természetesen a szervezők nyereményjátékkal is várják a látogatókat. Akik a kiállítás ideje alatt, a helyszínen új építésű lakás vételére regisztrálnak és november 15-ig előszerződést vagy szerződést kötnek és befizetik az előleget, kisorsolnak egy 1 millió forint értékű bankkártyát.

Portfolio Lakás 2019



HUNGEXPO, F pavilon



október 11. 10:00-tól - 18:00-ig

október 12. 10:00-tól - 18:00-ig

október 13. 10:00-tól - 17:00-ig



A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

