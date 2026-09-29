Sorsfordító változás küszöbén Magyarország: megkezdődött az Európai Ügyészséghez csatlakozás előkészítése

Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásának szakmai részleteiről egyeztetett Budapesten Laura Codruța Kövesi európai főügyész a kormány képviselőivel és a legfőbb ügyész helyettesével. A megbeszélésen a csatlakozáshoz szükséges jogalkotási és intézményi feladatokat is áttekintették. Az első jogszabálycsomag még 2026-ban az Országgyűlés elé kerülhet, ennek része lesz az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása. A kormányzati tájékoztatás szerint a folyamat célja egy független és objektív kiválasztási eljárás megteremtése.

Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruta Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett Görög Márta igazságügyi miniszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Lajtár István legfőbbügyész-helyettessel Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban (IM) - közölte az IM sajtóirodája.

Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv. E bűncselekmények közé tartozik az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás, az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, a pénzmosás, a határokon átnyúló adócsalás és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény. Az Európai Ügyészség ezekben az ügyekben rendelkezik hatáskörrel.

Az Európai Ügyészség hatáskörébe nem tartozó büntetőügyekben továbbra is Magyarország ügyészsége, illetve a létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el közvádlóként, a büntetőjogi felelősségről pedig változatlanul a magyar bíróságok döntenek a magyar jogrend alapján.

A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat, amelyet "a lehető legrövidebb időn belül" szükséges végrehajtani - emelték ki.

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A jogalkotási feladatok két szakaszban valósulnak meg. Az első szakaszban az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása történik meg. Ehhez három törvény módosítása szükséges. Az erre vonatkozó jogszabálycsomag még 2026-ban az Országgyűlés elé kerül.

A cél egy olyan kiválasztási eljárás létrehozása, amely a lehető legmagasabb szintű függetlenséget, objektivitást és szakmai megalapozottságot biztosítja. A magas szakmai elvárások miatt a jogalkotási folyamat hosszabb előkészítést igényel, hiszen a cél a széles körű konzultáció az érintett szervezetekkel a kiválasztási feltételekről és az eljárás részleteiről - emelte ki az IM.