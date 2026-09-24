2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
apartments, ház, lakóház, ingatlan, lakások
Otthon

Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 19:31

Az országos átlagot meghaladó mértékben drágultak a lakások Kelet- és Délkelet-Magyarország vizsgált térségeiben az elmúlt egy évben. Ezeken a területeken átlagosan 24 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak, miközben országosan 16 százalékos volt a drágulás. A legnagyobb, 26,2 százalékos áremelkedést Nyíregyházán és környékén mérték. A nagyobb városok közül Debrecenben és Szegeden jóval mérsékeltebb volt a drágulás, ugyanakkor itt továbbra is magasabbak az ingatlanárak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kelet- és Délkelet-Magyarország minden régiójában az országos átlagot meghaladó mértékben emelkedtek a lakásárak az elmúlt egy évben. A drágulás mértéke térségenként eltért, Szegeden alig néhány százalék volt, Nyíregyháza környékén viszont meghaladta a 26 százalékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Duna House adatai szerint az elmúlt tizenkét hónapban a vizsgált keleti és délkeleti régiókban átlagosan mintegy 24 százalékkal nőtt a lakások négyzetméterára - eközben országosan 16 százalék volt a drágulás. Az átlagnál is nagyobb drágulás a kisebb városokban és kistelepüléseken volt jellemző, a két legnagyobb keleti nagyváros, Debrecen és Szeged pedig ennél jóval visszafogottabb emelkedést mutatott.

A legnagyobb, 26,2 százalékos drágulást Nyíregyházán és környékén mérte a Duna House. Ettől alig maradt el a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térség, ahol 25 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak. Békéscsaba térségében 22 százalékos növekedést mutatnak az adatok.

Kapcsolódó cikkeink:

„Azokban a városokban volt nagyobb a drágulás, ahol korábban alacsonyabbról indultak az árak" - mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Ezek a települések sok vevőnek továbbra is elérhetőbbek, mint a nagyobb városok. A kereslet erősödése ezért itt gyorsabban megjelent az árakban is."

Debrecenben ehhez képest 10, Szegeden pedig csak 4,4 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak egy év alatt. Mindkét város eleve magasabb árszintről indult, és most Debrecenben 959 ezer, Szegeden 821 ezer forint az átlagos négyzetméterár, ez a két legmagasabb érték a vizsgált térségek között.

Az eltérés a teljes vételárban is megmutatkozik. Debrecenben 60 millió forint volt az eladott ingatlanok jellemző ára az elmúlt egy évben, Szegeden 46 millió, Nyíregyháza környékén 42,5 millió forint. A Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben 29,7 millió, Békéscsabán pedig 28 millió - vagyis Debrecenben több mint kétszer annyit kellett fizetni egy ingatlanért, mint Békéscsabán.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az eladáshoz szükséges idő is ezt a kettősséget mutatja. Békéscsabán egy év alatt 72 napról 46 napra rövidült az az idő, ami alatt gazdára talált egy lakás, a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben pedig 78 napról 64 napra. Debrecenben és Szegeden ezzel szemben lassult az értékesítés, mindkét városban legalább egy héttel tovább tartott eladni egy ingatlant, mint egy éve.

Az alku mértéke mindenhol szerény maradt, az eladók jellemzően egy-három százalékot engedtek az eredeti árból. Nyíregyházán és környékén volt a legnagyobb, átlagosan 2,7 százalék, a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben pedig mindössze 1 százalék. Ez azt mutatja, hogy az eladók a térség egészében tartják az áraikat.

„A következő hónapokban ezekben a térségekben sem számítunk éles fordulatra" - tette hozzá Szegő Péter. „Az eddig gyorsabban dráguló piacokon is érezhető már lassulás. A nagyobb városokban pedig továbbra is kisebb árváltozások és nyugodtabb piac lehet a jellemző."
#otthon #lakáspiac #drágulás #debrecen #szeged #ingatlanpiac #négyzetméterár #lakásárak #ingatlanárak #nyíregyháza

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:17
20:02
19:49
19:46
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
2 hete
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
3
1 hete
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
4
6 napja
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
5
3 hete
Kitört a háború a Budapest melletti slágertelepülésen: rengeteg lakó félti a házát és a telkét az új tervtől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 19:02
Eladó egy darabka tóparti paradicsom Budapest közelében: étterem és panzió is jár hozzá
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 18:05
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 19:33
Nagy a baj a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyénél: mi lesz így?