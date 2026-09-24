Ha hétvégén beütne a lottóötös, akár egy komplett tóparti étteremre is elkölthetnénk a nyeremény egy részét: 580 millió forintért most eladó a veresegyházi Éden Lounge.
Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár
Az országos átlagot meghaladó mértékben drágultak a lakások Kelet- és Délkelet-Magyarország vizsgált térségeiben az elmúlt egy évben. Ezeken a területeken átlagosan 24 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak, miközben országosan 16 százalékos volt a drágulás. A legnagyobb, 26,2 százalékos áremelkedést Nyíregyházán és környékén mérték. A nagyobb városok közül Debrecenben és Szegeden jóval mérsékeltebb volt a drágulás, ugyanakkor itt továbbra is magasabbak az ingatlanárak.
Kelet- és Délkelet-Magyarország minden régiójában az országos átlagot meghaladó mértékben emelkedtek a lakásárak az elmúlt egy évben. A drágulás mértéke térségenként eltért, Szegeden alig néhány százalék volt, Nyíregyháza környékén viszont meghaladta a 26 százalékot.
A Duna House adatai szerint az elmúlt tizenkét hónapban a vizsgált keleti és délkeleti régiókban átlagosan mintegy 24 százalékkal nőtt a lakások négyzetméterára - eközben országosan 16 százalék volt a drágulás. Az átlagnál is nagyobb drágulás a kisebb városokban és kistelepüléseken volt jellemző, a két legnagyobb keleti nagyváros, Debrecen és Szeged pedig ennél jóval visszafogottabb emelkedést mutatott.
A legnagyobb, 26,2 százalékos drágulást Nyíregyházán és környékén mérte a Duna House. Ettől alig maradt el a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térség, ahol 25 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak. Békéscsaba térségében 22 százalékos növekedést mutatnak az adatok.
„Azokban a városokban volt nagyobb a drágulás, ahol korábban alacsonyabbról indultak az árak" - mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Ezek a települések sok vevőnek továbbra is elérhetőbbek, mint a nagyobb városok. A kereslet erősödése ezért itt gyorsabban megjelent az árakban is."
Debrecenben ehhez képest 10, Szegeden pedig csak 4,4 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak egy év alatt. Mindkét város eleve magasabb árszintről indult, és most Debrecenben 959 ezer, Szegeden 821 ezer forint az átlagos négyzetméterár, ez a két legmagasabb érték a vizsgált térségek között.
Az eltérés a teljes vételárban is megmutatkozik. Debrecenben 60 millió forint volt az eladott ingatlanok jellemző ára az elmúlt egy évben, Szegeden 46 millió, Nyíregyháza környékén 42,5 millió forint. A Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben 29,7 millió, Békéscsabán pedig 28 millió - vagyis Debrecenben több mint kétszer annyit kellett fizetni egy ingatlanért, mint Békéscsabán.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az eladáshoz szükséges idő is ezt a kettősséget mutatja. Békéscsabán egy év alatt 72 napról 46 napra rövidült az az idő, ami alatt gazdára talált egy lakás, a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben pedig 78 napról 64 napra. Debrecenben és Szegeden ezzel szemben lassult az értékesítés, mindkét városban legalább egy héttel tovább tartott eladni egy ingatlant, mint egy éve.
Az alku mértéke mindenhol szerény maradt, az eladók jellemzően egy-három százalékot engedtek az eredeti árból. Nyíregyházán és környékén volt a legnagyobb, átlagosan 2,7 százalék, a Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény alkotta térségben pedig mindössze 1 százalék. Ez azt mutatja, hogy az eladók a térség egészében tartják az áraikat.
„A következő hónapokban ezekben a térségekben sem számítunk éles fordulatra" - tette hozzá Szegő Péter. „Az eddig gyorsabban dráguló piacokon is érezhető már lassulás. A nagyobb városokban pedig továbbra is kisebb árváltozások és nyugodtabb piac lehet a jellemző."
Az iCsekk alkalmazásban új fizetési lehetőség jelent meg: a számlák már qvik átutalással is rendezhetők.
Súlyos milliókat bukhat rengeteg magyar háztulaj: hiába a biztosítás, egy fillért sem fizetnek erre a kárra
Minden idők legmelegebb augusztusa mellett Európa-szerte súlyos problémákat okozott a csapadékhiány.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
Budapesten az átlagfizetés 52 százalékát viheti el egy belvárosi lakás bérleti díja, ami lakhatási szempontból a drágább városok közé röpíti a magyar fővárost.
Drámai változás indult el Magyarországon: teljesen megbolondulnak az évszakok, nem lesz klasszikus tél
Magyarországon az éghajlatváltozás hatására drasztikusan átalakult az évszakok hossza és szerkezete, a tavasz és a nyár hetekkel kitolódott.
Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött.
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
Ahogy beköszönt az ősz és elindul a fűtési szezon, egyre több lakásban jelenhet meg a túlzott párásodás problémája.
Több budapesti kerületben is tarthatatlanná vált a helyzet az éjjel-nappal nyitvatartó, beltéri csomagkiadó helyiségek állapota miatt.
Kegyetlenül pórul járt, aki napelemet szereltetett fel: súlyos milliókat követelhetnek vissza a magyar családoktól
Szeptember végén lejár a lakossági napelemes pályázatok elszámolási határideje, ami sok családot sodort nehéz helyzetbe.
Összehangolt rendőrségi és pénzügyőri intézkedés során csaknem 200 kiló vágott fogyasztási dohány került elő egy autóból Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Súlyos veszély leselkedhet rengeteg magyar otthonban: életveszélyes csapdába eshet, aki nem lép időben
A hétvégén még nyárias volt az időjárás, azonban a közelgő őszi, téli időszak feladatokat és veszélyeket egyaránt rejt magában.
Az új lakások áfája 2027-től ismét 27 százalékra emelkedik, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra hasonló mértékben nőnek majd az árak.
Rekordot döntő hőség, kevesebb csapadékos nap, gyakoribb szupercellák jégesővel és viharos széllökésekkel – egyre látványosabban változik Magyarország éghajlata.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
2026 augusztusára a budapesti eladó lakások 46 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ami közel 4 százalékpontos növekedés 2025 decembere óta.
A szél sokfelé megerősödik, északkeleten pedig zivatarok és jégeső is kialakulhat.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
A megfizethető lakhatás biztosítása Európa tehetősebb országaiban is komoly állami beavatkozásokat igényel, Magyarországon pedig becslések szerint hárommillió embert érint a lakhatási szegénység.
A teljes havi országos áramfogyasztásnak már közel 40 százalékát a napelemek fedezték, miközben Paks részesedése 14 százalékra zsugorodott.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
Egyre nagyobb kihívást jelenthet az egyedül maradó időseknek a korábban többgenerációs otthonként szolgáló családi házak fenntartása, az eladásuk azonban nem feltétlenül egyszerű 2026-ban.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
A Pénzcentrum új sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.