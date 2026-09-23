Kiderült az igazság az őszi napéjegyenlőségről: mégsem igaz az, amit az iskolában tanultunk?

Szeptember 23-án az őszi napéjegyenlőséggel hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati ősz, ám a nappal és az éjszaka hossza a valóságban a légköri fénytörés miatt nem teljesen egyenlő egymással – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

Bár a csillagászati esemény elnevezése napéjegyenlőség, a világos és a sötét órák száma ilyenkor sem pontosan 12-12 óra. A fizikai magyarázat a légköri refrakcióban, vagyis a Föld gázburkának fényeltérítő hatásában rejlik.

"A fénytörés miatt a Nap már akkor is látható a horizont felett, amikor geometriailag még kissé alatta helyezkedik el" – mutattak rá a bejegyzésben. Ez a jelenség a napnyugtát is érinti, ugyanis a légkör az esti órákban is késlelteti a Nap látszólagos eltűnését. Emiatt a nappalok hossza az őszi napéjegyenlőség napján még néhány perccel meghaladja a tizenkét órát.

Csillagászati értelemben a jelenség azt a pillanatot jelöli, amikor a Nap a látszólagos égi pályáján áthalad az égi egyenlítőn, és az északi félgömbről a déli félgömbre lép át. Ez a nap egyben fontos fordulópontot is jelent a természet ritmusában: hivatalosan ekkor váltja fel a csillagászati nyarat a csillagászati ősz az északi féltekén, míg a déli féltekén ugyanekkor indul a tavasz. A napéjegyenlőséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkünkben szedtük össze: