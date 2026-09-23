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A „betakarítási hold” kifejezés egyszerűen azt a teliholdat jelöli, amely az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb jelentkezik. Ezt a holdkeletet akkor örökítettem meg, amikor éppen felbukkant egy viharfelhő-réteg felett Colorado délnyu
Otthon

Kiderült az igazság az őszi napéjegyenlőségről: mégsem igaz az, amit az iskolában tanultunk?

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 15:52

Szeptember 23-án az őszi napéjegyenlőséggel hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati ősz, ám a nappal és az éjszaka hossza a valóságban a légköri fénytörés miatt nem teljesen egyenlő egymással – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

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Bár a csillagászati esemény elnevezése napéjegyenlőség, a világos és a sötét órák száma ilyenkor sem pontosan 12-12 óra. A fizikai magyarázat a légköri refrakcióban, vagyis a Föld gázburkának fényeltérítő hatásában rejlik.

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"A fénytörés miatt a Nap már akkor is látható a horizont felett, amikor geometriailag még kissé alatta helyezkedik el" – mutattak rá a bejegyzésben. Ez a jelenség a napnyugtát is érinti, ugyanis a légkör az esti órákban is késlelteti a Nap látszólagos eltűnését. Emiatt a nappalok hossza az őszi napéjegyenlőség napján még néhány perccel meghaladja a tizenkét órát.

Csillagászati értelemben a jelenség azt a pillanatot jelöli, amikor a Nap a látszólagos égi pályáján áthalad az égi egyenlítőn, és az északi félgömbről a déli félgömbre lép át. Ez a nap egyben fontos fordulópontot is jelent a természet ritmusában: hivatalosan ekkor váltja fel a csillagászati nyarat a csillagászati ősz az északi féltekén, míg a déli féltekén ugyanekkor indul a tavasz. A napéjegyenlőséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkünkben szedtük össze:

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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