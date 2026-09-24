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Így fizethetnek ingyen számlákat az élelmes magyarok: még kártyaadat sem kell hozzá
Az iCsekk alkalmazásban új fizetési lehetőség jelent meg: a számlák már qvik átutalással is rendezhetők, amelynél a fizetési adatok automatikusan átkerülnek a felhasználó banki alkalmazásába, így ott már csak a tranzakciót kell jóváhagyni. A Magyar Posta adatai szerint 2026 első nyolc hónapjában tovább nőtt a mobilos befizetések aránya, augusztus végéig pedig már több mint 10 millió csekket rendeztek ilyen módon.
Megújult az iCsekk mobilalkalmazás, amelyben a meglévő bankkártyás fizetés mellett már qvik átutalással is rendezhetők a számlák. Ennél a fizetési módnál a számla adatai automatikusan átkerülnek a felhasználó banki alkalmazásába, ahol a tranzakció jóváhagyásával teljesíthető a befizetés.
A qvik használatával az átutalás a lakossági ügyfelek számára díjmentes. A megoldás egyik változása, hogy a felhasználónak nem szükséges bankkártyaadatokat megadnia az alkalmazásban, a fizetés jóváhagyása a saját banki applikációban történik.
Az alkalmazás hűségprogramhoz kapcsolódó funkciói is változtak. A virtuális ÉnPostám hűségkártya mostantól Apple Wallethez és Google Wallethoz is hozzáadható, így onnan is használható pontgyűjtésre, pontbeváltásra és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
A Magyar Posta közlése szerint közben tovább nő a mobilalkalmazáson keresztüli csekkbefizetés aránya. Az iCsekk és a Posta megoldását használó partneri alkalmazásokon keresztül 2026 első nyolc hónapjában több mint 10 százalékkal nőtt a befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül az előző év azonos időszakához képest. Augusztus végéig több mint 10 millió csekket fizettek be mobilalkalmazáson keresztül. A Posta a mobilos fizetési megoldások további fejlesztését tervezi.
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