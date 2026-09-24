2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy középkorú, szemüveges nő, aki otthon egy asztalnál ül, mellette laptopja, okostelefonja és papírjai vannak
Otthon

Így fizethetnek ingyen számlákat az élelmes magyarok: még kártyaadat sem kell hozzá

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 20:17

Az iCsekk alkalmazásban új fizetési lehetőség jelent meg: a számlák már qvik átutalással is rendezhetők, amelynél a fizetési adatok automatikusan átkerülnek a felhasználó banki alkalmazásába, így ott már csak a tranzakciót kell jóváhagyni. A Magyar Posta adatai szerint 2026 első nyolc hónapjában tovább nőtt a mobilos befizetések aránya, augusztus végéig pedig már több mint 10 millió csekket rendeztek ilyen módon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Megújult az iCsekk mobilalkalmazás, amelyben a meglévő bankkártyás fizetés mellett már qvik átutalással is rendezhetők a számlák. Ennél a fizetési módnál a számla adatai automatikusan átkerülnek a felhasználó banki alkalmazásába, ahol a tranzakció jóváhagyásával teljesíthető a befizetés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A qvik használatával az átutalás a lakossági ügyfelek számára díjmentes. A megoldás egyik változása, hogy a felhasználónak nem szükséges bankkártyaadatokat megadnia az alkalmazásban, a fizetés jóváhagyása a saját banki applikációban történik.

Kapcsolódó cikkeink:

Az alkalmazás hűségprogramhoz kapcsolódó funkciói is változtak. A virtuális ÉnPostám hűségkártya mostantól Apple Wallethez és Google Wallethoz is hozzáadható, így onnan is használható pontgyűjtésre, pontbeváltásra és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

A Magyar Posta közlése szerint közben tovább nő a mobilalkalmazáson keresztüli csekkbefizetés aránya. Az iCsekk és a Posta megoldását használó partneri alkalmazásokon keresztül 2026 első nyolc hónapjában több mint 10 százalékkal nőtt a befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül az előző év azonos időszakához képest. Augusztus végéig több mint 10 millió csekket fizettek be mobilalkalmazáson keresztül. A Posta a mobilos fizetési megoldások további fejlesztését tervezi.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #számla #fizetés #mobilalkalmazás #posta #átutalás #magyar posta #tranzakció #alkalmazás #applikáció #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:46
21:32
21:16
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
2 hete
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
3
1 hete
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
4
6 napja
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
5
3 hete
Kitört a háború a Budapest melletti slágertelepülésen: rengeteg lakó félti a házát és a telkét az új tervtől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 20:58
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 19:02
Eladó egy darabka tóparti paradicsom Budapest közelében: étterem és panzió is jár hozzá
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 20:28
Kemény időjárás jön a következő napokban: mutatjuk, mi vár a magyarokra