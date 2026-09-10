Megállt a roham az újlakás-piacon: látványos zuhanás jött, kénytelenek engedni az árból az ingatlanfejlesztők

Látványosan megtorpant a budapesti újlakás-piac a nyári hónapokban. Az értékesített lakások száma 38 százalékkal esett vissza az előző negyedévhez képest, miközben az új projektek indulása is jelentősen lassult. Az árak ennek ellenére tovább emelkedtek, egy új lakás átlagos vételára már 126,8 millió forint, ugyanakkor a fejlesztők ármódosításain belül már az árcsökkentések kerültek többségbe.

A Budapesti Lakáspiaci Riport 2026 harmadik negyedévi újlakás-piaci felmérése 399 projektet és 28 732 lakást tartalmaz, ami gyakorlatilag megegyezik a 2026 második negyedévi szinttel. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, ahol az elmúlt fél év során legalább egy lakást kínáltak eladásra. A riportból kiderült, hogy egy hosszabb, folyamatos bővülés után az idei harmadik negyedévben megállt a felmérésben listázott projektek és lakások számának növekedése.

Nyáron jelentősen visszaesett az új lakások iránti kereslet: a második negyedévi 2177 után mindössze 1344 új lakás talált gazdára május és augusztus között, ami 38 százalékos csökkenést jelent negyedéves összevetésben. A Budapesti Lakáspiaci Riport szerint a visszaesés az elmúlt 10 év átlagához viszonyítva is látható, az értékesítés mintegy 13 százalékkal a hosszú távú átlag alatt maradt.

A nyári hónapokban a projektindítások is visszafogottabbak voltak, az új kínálat szintje a szezonalitást figyelembe véve is alacsonynak számított: mindössze 23 új projekt 748 lakása jelent meg a piacon, szemben az előző negyedév 38 projektjével és 2583 lakásával. A projektkezdések szintje legutóbb két éve volt ilyen alacsony. A mérsékeltebb új kínálat és a lassuló értékesítés együttes hatásaként a megvásárolható lakások száma alig változott volna, de a Szilas Liget értékesítésének leállása miatt végül a szabad lakások száma 3,8 százalékkal csökkent, és újra a 10 ezres szint alá, 9747-re került. A megvásárolható lakások száma így is közel 43 százalékkal haladja meg a hosszú távú átlagot. Mindössze egy olyan projekt indult, ahol 100 lakásnál több épül, a XIII. kerületi Lumina Garden.

A felmérésből az is kiderült, hogy a harmadik negyedévben enyhén emelkedtek az új építésű lakások árai: az átlagos fajlagos kínálati ár az előző negyedéves 1,83 millióról 1,85 millió forintra nőtt négyzetméterenként, ami 1,1 százalékos negyedéves emelkedés. Az éves árdinamika ezzel enyhén gyorsult: míg az előző negyedévben 4,1 százalékos volt az éves drágulás, addig 2025 és 2026 harmadik negyedéve között 4,7 százalékos emelkedés volt mérhető. Külső-Pesten 1,5, Belső-Pesten 0,3 százalékkal nőttek az árak, míg Budán 0,8 százalékkal csökkentek. A budapesti új lakások átlagos vételára enyhén, 125,8 millióról 126,8 millió forintra emelkedett.

A második negyedévi 29 százalékról 25 százalékra csökkent azon lakások aránya, amelyeknél a fejlesztők módosították a vételárat. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint az árváltoztatásoknál a korábbi trend is megfordult: a módosítások többsége, 54 százaléka ezúttal árcsökkentés volt, míg az előző negyedévekben még az áremelések voltak túlsúlyban. Tízmillió forintnál nagyobb árcsökkentést 140, ugyanekkora emelést mindössze 60 lakásnál alkalmaztak a fejlesztők.

Az Otthon Start Programnak megfelelő lakások aránya a kínálatban tovább mérséklődött. A vevők jelenleg 1678 olyan új otthon közül választhatnak, amelyekre igényelhető a kedvezményes hitel, ez a szabad készlet 17 százalékát teszi ki, szemben az előző negyedévi 20 százalékkal. Az eladásokon belül ugyanakkor változatlanul 26 százalékos az OSP-ingatlanok részesedése, összesen 349 ilyen lakást értékesítettek. A riport ugyanakkor megjegyzi, hogy ez inkább alsó becslésnek tekinthető, mivel a fejlesztők eltérő stratégiákat alkalmaznak a hitelfeltételek teljesítése érdekében.

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Az értékesítések kerületi eloszlását nézve Külső-Pest részaránya 31 százalékról 28 százalékra mérséklődött az előző negyedévhez képest, miközben továbbra is jóval a hosszú távú átlag felett alakult. Angyalföld pozíciója is gyengült: az eladott lakások 27 százalékát értékesítették itt, szemben az előző negyedévi 37 százalékkal. Ezzel szemben Újbudán 9-ről 17 százalékra nőtt a részesedés, a belső-pesti V–IX. kerületek együttes súlya pedig 12-ről 17 százalékra emelkedett.

A Budapesti Lakáspiaci Riportból az is látszik, hogy továbbra is a kisebb alapterületű új lakások a legkeresettebbek: az eladott otthonok 63 százaléka egy- vagy kétszobás volt, ezen belül önmagukban a kétszobás lakások az értékesítések felét adták. A háromszobás ingatlanok részesedése 25, a négy vagy annál több szobásoké 12 százalék volt.

A szabad lakások legnagyobb hányada, 41 százaléka várhatóan 2028-ban készül el, további 37 százalék átadását pedig 2027-re tervezik. A 2026-os határidővel hirdetett ingatlanok aránya 11 százalékra csökkent. Eközben az azonnal költözhető, már befejezett lakások aránya az előző negyedévi 7-ről 9 százalékra emelkedett. Az értékesítés alatt álló lakások 83 százalékánál már zajlik az építkezés, és mindössze 8 százalékukat kínálják úgy, hogy a kivitelezés még nem kezdődött el.