Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Hivatalos, ezekben a megyékben feloldják a szigorú tiltást: vége a bírságidőszaknak
Négy vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat szombattól, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte az erdőtűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra is érvényben marad a tiltás, mert az erdei növényzet még mindig túlságosan száraz.
Négy vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom szombattól - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a tűzgyújtási korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély.
Hozzátették, hogy a többi vármegyében továbbra is fennáll a tilalom, ezekben egyelőre nem esett az egész területet megfelelően átnedvesítő mennyiségű eső, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdotuz.hu és a katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.
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