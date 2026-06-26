Ingyenes szerviz nyílt egy vidéki nagyvárosban: bárki megjavíthatja itt a kerékpárját

Jó hír a bringásoknak: új, ingyenesen használható kerékpáros szervizpont várja a bicikliseket Nagykanizsán. A kisebb javításokat és beállításokat már helyben is el lehet végezni, szerelő nélkül.

Szuper szolgáltatással bővült Nagykanizsa kerékpáros infrastruktúrája: ingyenesen használható kerékpáros szervizpontot alakítottak ki a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont főbejárata előtt - írta a Zaol.hu. A bevásárlóközpont tájékoztatása szerint a szervizoszlopot bárki díjmentesen használhatja. A cél, hogy a kerékpárosok a kisebb meghibásodásokat vagy beállításokat helyben, gyorsan el tudják végezni, anélkül hogy szervizbe kellene vinniük a biciklit.

A szervizponton többféle szerszám áll rendelkezésre, amelyekkel például csavarokat lehet meghúzni vagy meglazítani, emellett a guminyomás ellenőrzésére és beállítására is van lehetőség. Egy leeresztett kerék vagy egy kilazult alkatrész így már nem feltétlenül szakítja félbe a kerékpártúrát.

Az ilyen nyilvános szervizpontok egyre több helyen jelennek meg az országban, Zalában pedig már több településen is találkozhatnak velük a bringások. Népszerűségük nem véletlen: egyszerű, mégis praktikus segítséget nyújtanak a mindennapi közlekedőknek és a túrázóknak egyaránt.

A Kanizsa Centrum előtt felállított szervizoszlopot már többen ki is próbálták. A kezdeményezés hosszú távú sikeréhez azonban arra is szükség lesz, hogy a használók vigyázzanak a közös eszközre, és a kihelyezett szerszámok épségben a helyükön maradjanak.