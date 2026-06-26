Az aszályos időszakban különösen fontos beavatkozás zárult le Északkelet-Magyarországon: csaknem egymillió köbméter friss vizet juttattak öt holtágba.
Ingyenes szerviz nyílt egy vidéki nagyvárosban: bárki megjavíthatja itt a kerékpárját
Jó hír a bringásoknak: új, ingyenesen használható kerékpáros szervizpont várja a bicikliseket Nagykanizsán. A kisebb javításokat és beállításokat már helyben is el lehet végezni, szerelő nélkül.
Szuper szolgáltatással bővült Nagykanizsa kerékpáros infrastruktúrája: ingyenesen használható kerékpáros szervizpontot alakítottak ki a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont főbejárata előtt - írta a Zaol.hu. A bevásárlóközpont tájékoztatása szerint a szervizoszlopot bárki díjmentesen használhatja. A cél, hogy a kerékpárosok a kisebb meghibásodásokat vagy beállításokat helyben, gyorsan el tudják végezni, anélkül hogy szervizbe kellene vinniük a biciklit.
A szervizponton többféle szerszám áll rendelkezésre, amelyekkel például csavarokat lehet meghúzni vagy meglazítani, emellett a guminyomás ellenőrzésére és beállítására is van lehetőség. Egy leeresztett kerék vagy egy kilazult alkatrész így már nem feltétlenül szakítja félbe a kerékpártúrát.
Az ilyen nyilvános szervizpontok egyre több helyen jelennek meg az országban, Zalában pedig már több településen is találkozhatnak velük a bringások. Népszerűségük nem véletlen: egyszerű, mégis praktikus segítséget nyújtanak a mindennapi közlekedőknek és a túrázóknak egyaránt.
A Kanizsa Centrum előtt felállított szervizoszlopot már többen ki is próbálták. A kezdeményezés hosszú távú sikeréhez azonban arra is szükség lesz, hogy a használók vigyázzanak a közös eszközre, és a kihelyezett szerszámok épségben a helyükön maradjanak.
Ingyenes lesz a belépés a népszerű balatoni élményfürdőbe: csak egyetlen napig él a rendkívüli lehetőség
Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.
Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal
A 700 millió forintból épült új csúszdákat átmenetileg lezárták, majd egy vizsgálat lefolytatása és a súlykorlátozás szigorítása után ismét megnyitották.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság arra kéri a kirándulókat, hogy a fészkelési időszakban kerüljék el ezeket a különleges helyszíneket.
Nem hitt a szemének a magyar fotós: megdöbbentő, mi sétált át a leszálló utasszállító előtt Debrecenben
Nem mindennapi pillanatot rögzített egy spotter a debreceni repülőtéren: egy róka sétált át egy éppen leszálló Wizz Air-járat előtt.
Döbbenetes látvány fogadta a miskolciakat: narancssárgára színeződött a Szinva vize. Megszólalt az ügyben az érintett hőszolgáltató, kiderült, veszélyes-e az emberi egészségre.
Tóth-Szántai József miskolci polgármester: augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdő.
Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon.
Dél-Zalában, Szécsiszigeten és a közeli Tormafölde térségében barangoltunk: a Kerka völgyének falvai egyszerre őrzik a múltat és keresik az új lehetőségeket.
A nyári szünet kezdetére több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely is megújult országszerte. A fejlesztések a Balatontól a Bakonyig számos népszerű kirándulóhelyet érintenek, így a...
Az "ÉBRESZTŐ KOMÁROM!" civil csoport számolt be arról, hogy a komáromi ipari park területén található esővízgyűjtő tóban - melyből vizet eresztenek a Dunába - több...
A súlyos vízhiány miatt a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet.
Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.
Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja.
Horrorisztikus látvány fogadja a járókelőket Miskolcon: a Gangesz színeit öltötte magára a Szinva-patak
A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Nem akármilyen ingatlant vásárolt a Nógrád megyei Ecsegen Gyurcsány Ferenc. Egy 250 éves malomépület lesz a volt miniszterelnök új otthona.
Június 24-én Pécsen és Székesfehérváron is fél nap munkabeszüntetés jöhet.
A Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, de a probléma túlmutat a vízhiányon.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!