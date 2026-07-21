A gazdák egy része ezért már nem is a hagyományos betakarításra készül. Van, aki kényszerből vágja le a kukoricát, és megpróbálja takarmányként értékesíteni azt, ami...
Egyre súlyosabb az aszály Magyarországon: megszólalt Bóna Szabolcs, ezt a megoldást ígéri a kormány
Bóna Szabolcs agrárminiszter parlamenti felszólalásában a jégkármérséklő hálózat felülvizsgálatáról is beszélt, mivel a gazdák egy része szerint a rendszer hozzájárulhat a csapadékhiány kialakulásához.
Magyarországot ismét súlyos aszály sújtja, aminek enyhítése érdekében a kormány megerősítette a mezőgazdasági kárenyhítési rendszert, valamint átfogó programot indít a víziközmű-hálózat rekonstrukciójára - hangzott el az Országgyűlés keddi ülésén.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a parlamenti felszólalásában rámutatott, hogy míg a 2012-es aszály után tíz évet kellett várni a következő rendkívüli szárazságra, most mindössze négy év telt el a 2022-eshez hasonlóan kritikus helyzet kialakulásáig. Bár a tárcavezető szerint a múltban nem fordítottak elegendő figyelmet a megelőzésre, a kormány jelenleg minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik mérsékelni a károkat. Ennek jegyében már megerősítették a hazai kárenyhítési rendszert, és az Európai Uniónál is kezdeményezték a kapcsolódó szabályozás módosítását.
A miniszter kitért az évtizedek alatt felhalmozódott vízgazdálkodási hiányosságokra is, amelyeket ugyan nem lehet azonnal orvosolni, de a megoldás érdekében átfogó felújítási programot hirdettek meg. A jelenlegi víziközmű-hálózat ugyanis rendkívül elavult és jelentős veszteséggel működik. A tárcavezető tarthatatlannak nevezte azt az állapotot, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe, még mielőtt eljutna a fogyasztókhoz.
A parlamenti felszólalásban kiemelt figyelmet kapott az országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) is, amelyet az utóbbi időben sok kritika ért az agrárágazat szereplői részéről, mivel több gazdálkodó is összefüggést gyanít a hálózat működése és a csapadékhiány között. Bóna Szabolcs egyértelművé tette, hogy tudományosan nem bizonyított az aszály és a JÉGER-rendszer közötti kapcsolat, a panaszokat szem előtt tartva mindenesetre már megkezdték a működés felülvizsgálatát. A miniszter hozzátette, hogy személyes álláspontja szerint a jégkármérséklés fenntartása nem feltétlenül az agrárium intézményrendszerének feladata lenne.
Tudtad, hogy pár perc alatt, otthoni eszközökből is készíthetsz hatékony darázscsapdát? Mutatjuk a legjobb módszert és csalikat lépésről lépésre.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 11 körzetben
A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Potom áron vásárolhat ingatlant a hazai üdülőparadicsomban, aki időben lép: pár év múlva brutálisan megtérülhet
A tóhoz nosztalgiából érkező látogatók, megdöbbentek a szárazzá vált meder láttán.
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
A légkondicionáló ma már egyre több magyar háztartásban alapfelszereltségnek számít.
A radar szerint nyugat felől érkezik a zivatarhullám, azonban szerencsés esetben már szombat reggelre eltűnik az ország teljes területéről.
Miközben a májusi árcsökkenés után júniusban ismét emelkedtek a lakásárak Magyarországon, a panellakások ezúttal lemaradtak a drágulási versenyben
A klíma lehűti a levegőt, de nem frissíti. Ha napokig nem szellőztetsz, a CO₂-szint is megemelkedhet a lakásban. Mutatjuk, miért fontos a légcsere még a...
Bár a lakásárak tovább emelkedtek, a bérek ennél gyorsabban nőttek, így öt nagyvárosban könnyebbé vált a lakásvásárlás egy év alatt.
A magyarok közel harmada saját családi házat építene, de a magas költségek mellett a folyamat kiszámíthatatlansága és a megbízható szakemberek hiánya riasztja el őket a...
A szakellátó-rendszer túlterheltsége miatt a kiskorúak a törvényes határidőket messze túllépve, esetenként akár évekig is veszélyeztetett körülmények között maradnak.
A kiszálló befektetők helyét az Otthon Start Programnak köszönhetően az első lakásvásárlók vették át, ami lassította a tranzakciókat és erősítette a vevők alkupozícióját.
A felsőoktatási ponthatárok jövő csütörtöki kihirdetésével menetrend szerint felpörög az albérletpiac, ám a bérleti díjak idén a korábbiaknál mérsékeltebb ütemben emelkednek a fővárosban.
A vizsgált tizenkilenc nagyváros közül kizárólag Salgótarjánban elegendő a helyi átlagkereset a hitelfeltételek teljesítéséhez.
A fővárosban alig valamit találni ebben az árkategóriában, de vidéken persze ezzel is sok mindent lehet kezdeni.
A pénteki kánikula után a hétvégén érkező hidegfront ugyan lehűlést és csapadékot hoz, a helyi záporok azonban nem enyhítik a történelmi mértékű aszályt.
Kiterjedt csapadékrendszer és felhőszakadás veszélyezteti a reggeli és délelőtti órákban az ország délnyugati és déli tájait, miközben a viharveszély mellett a hőség is meghatározó marad.
Komoly pénzt kaphatnak vissza a magyar családok: erről a lakáshitel-trükkről még mindig kevesen tudnak
Akár több milliós megtakarítást is jelenthet hosszú távon egy kevésbé ismert lehetőség a lakáshiteleseknek.
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Tóth József szerint új „Hős utca” alakult ki a XIII. kerületben: a polgármester intézkedést követel Rákosrendező miatt