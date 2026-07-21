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Otthon

Egyre súlyosabb az aszály Magyarországon: megszólalt Bóna Szabolcs, ezt a megoldást ígéri a kormány

Pénzcentrum
2026. július 21. 12:33

Bóna Szabolcs agrárminiszter parlamenti felszólalásában a jégkármérséklő hálózat felülvizsgálatáról is beszélt, mivel a gazdák egy része szerint a rendszer hozzájárulhat a csapadékhiány kialakulásához.

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Magyarországot ismét súlyos aszály sújtja, aminek enyhítése érdekében a kormány megerősítette a mezőgazdasági kárenyhítési rendszert, valamint átfogó programot indít a víziközmű-hálózat rekonstrukciójára - hangzott el az Országgyűlés keddi ülésén.

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Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a parlamenti felszólalásában rámutatott, hogy míg a 2012-es aszály után tíz évet kellett várni a következő rendkívüli szárazságra, most mindössze négy év telt el a 2022-eshez hasonlóan kritikus helyzet kialakulásáig. Bár a tárcavezető szerint a múltban nem fordítottak elegendő figyelmet a megelőzésre, a kormány jelenleg minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik mérsékelni a károkat. Ennek jegyében már megerősítették a hazai kárenyhítési rendszert, és az Európai Uniónál is kezdeményezték a kapcsolódó szabályozás módosítását.

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A miniszter kitért az évtizedek alatt felhalmozódott vízgazdálkodási hiányosságokra is, amelyeket ugyan nem lehet azonnal orvosolni, de a megoldás érdekében átfogó felújítási programot hirdettek meg. A jelenlegi víziközmű-hálózat ugyanis rendkívül elavult és jelentős veszteséggel működik. A tárcavezető tarthatatlannak nevezte azt az állapotot, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe, még mielőtt eljutna a fogyasztókhoz.

A parlamenti felszólalásban kiemelt figyelmet kapott az országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) is, amelyet az utóbbi időben sok kritika ért az agrárágazat szereplői részéről, mivel több gazdálkodó is összefüggést gyanít a hálózat működése és a csapadékhiány között. Bóna Szabolcs egyértelművé tette, hogy tudományosan nem bizonyított az aszály és a JÉGER-rendszer közötti kapcsolat, a panaszokat szem előtt tartva mindenesetre már megkezdték a működés felülvizsgálatát. A miniszter hozzátette, hogy személyes álláspontja szerint a jégkármérséklés fenntartása nem feltétlenül az agrárium intézményrendszerének feladata lenne.
Címlapkép: Getty Images
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