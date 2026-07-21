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Jégeső, zivatarok vágják ketté a szép nyári időt: mutatjuk, mikor vág be a szürkeség
A következő napokban elmarad a kánikula, így kellemes, nyári időjárásban lesz részünk. A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat, mielőtt a hétvégén ismét megkezdődne a felmelegedés - közölte az Időkép.
A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat. A hét közepéig kitart a mérsékelt meleg és a sok napsütés, amelyet csak elszórtan zavarhat meg egy-egy zápor. Az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak és a strandolásnak, a hazai tavak vízhőmérséklete ugyanis 20 fok felett alakul, a Balatoné pedig eléri a 25 fokot.
Az addig is élénk északnyugati szél csütörtökön viharossá fokozódik, az érkező hidegfront hatására pedig napközben egyre több helyen kell számítani elszórt záporokra és zivatarokra.
Északkeleten, valamint néhol nyugaton hevesebb viharok is kialakulhatnak, amelyeket jégeső és felhőszakadás kísérhet.
A nappali csúcshőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, a nyugati országrészben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Estére a légmozgás veszít az erejéből, és a légkör is megnyugszik.
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Pénteken már többnyire napos idő várható, záporok és zivatarok főként a keleti, északkeleti megyékben fordulhatnak elő. Bár az északnyugati szél ismét megerősödik, a délutáni órákban 23 és 29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. A hétvégén a szélirány délire fordul, ami melegebb levegőt hoz a térségünkbe, így néhol ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton még csak elvétve, vasárnap délutántól azonban egyre több helyen alakulhat ki újabb csapadék.
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