2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szakadó eső, jégesővel tarkított rét, sérült rózsák a virágcserépben. Olaszország egy erős nyári vihar idején.
Otthon

Jégeső, zivatarok vágják ketté a szép nyári időt: mutatjuk, mikor vág be a szürkeség

Pénzcentrum
2026. július 21. 13:30

A következő napokban elmarad a kánikula, így kellemes, nyári időjárásban lesz részünk. A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat, mielőtt a hétvégén ismét megkezdődne a felmelegedés - közölte az Időkép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat. A hét közepéig kitart a mérsékelt meleg és a sok napsütés, amelyet csak elszórtan zavarhat meg egy-egy zápor. Az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak és a strandolásnak, a hazai tavak vízhőmérséklete ugyanis 20 fok felett alakul, a Balatoné pedig eléri a 25 fokot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az addig is élénk északnyugati szél csütörtökön viharossá fokozódik, az érkező hidegfront hatására pedig napközben egyre több helyen kell számítani elszórt záporokra és zivatarokra.

Északkeleten, valamint néhol nyugaton hevesebb viharok is kialakulhatnak, amelyeket jégeső és felhőszakadás kísérhet.

A nappali csúcshőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, a nyugati országrészben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Estére a légmozgás veszít az erejéből, és a légkör is megnyugszik.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Pénteken már többnyire napos idő várható, záporok és zivatarok főként a keleti, északkeleti megyékben fordulhatnak elő. Bár az északnyugati szél ismét megerősödik, a délutáni órákban 23 és 29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. A hétvégén a szélirány délire fordul, ami melegebb levegőt hoz a térségünkbe, így néhol ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton még csak elvétve, vasárnap délutántól azonban egyre több helyen alakulhat ki újabb csapadék.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #időjárás #nyár #hidegfront #jégeső #strandolás #hétvégi időjárás #zivatarok #időjárás-előrejelzés #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:17
14:07
13:44
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
3
1 hete
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
4
1 hete
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
5
2 hete
Komoly fordulat Magyarország egyik térségében: hamarosan aranyat érhetnek az itteni ingatlanok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 14:30
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 14:07
Most jelentették be: megvan a kamatdöntés, vajon újra csökkent az alapkamat?
Agrárszektor  |  2026. július 21. 13:33
Súlyos veszély fenyegeti a beporzókat: ennek rossz vége lehet