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Elképesztő fordulat a magyar tengernél: megdöbbentő hírt kaptak a nyaralni vágyók

Pénzcentrum
2026. június 27. 11:02

A legfrissebb kutatások szerint a következő egy hónapban már nem kell tömeges és zavaró árvaszúnyog-rajzástól tartani a Balatonnál. A rovarok egy része már kifejlődött, a zordabb időjárás pedig megtizedelte őket, így a megmaradt egyedszám már nem elegendő egy újabb invázió kialakulásához - közölte az Infostart.

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A BalatonScience közösségi oldalán közzétett, a veol.hu által is szemlézett kutatási eredmények alapján a tavasszal fejlődésnek indult balatoni árvaszúnyog (Chironomus balatonicus) lárvaállományának nagyjából a harmada már kirajzott. A szakemberek rámutattak, hogy a korábbi hetek szeles, változékony időjárása jelentősen gátolta a hatalmas rovartömegek kialakulását. A kedvezőtlen körülmények ugyanis lerövidítették a szúnyogok élettartamát, aminek következtében a rajzás megrekedt.

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A tóban található, rajzásra érett lárvák sűrűségét jelenleg négyzetméterenként 200 és 340 egyed közé becsülik. A kutatók hangsúlyozták, hogy ez a mennyiség már kevés a tartós és nagy kiterjedésű szúnyogfelhők létrejöttéhez. Bár az elkövetkező hetekben helyenként még felbukkanhatnak a rovarok, ezek már csak szórványos rajzások lesznek, így az idelátogatóknak nem kell újabb kiterjedt inváziótól tartaniuk.
Címlapkép: Getty Images
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