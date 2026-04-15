Súlyos milliókat bukhat rengeteg magyar háztulajdonos: hirtelen elzárják az állami pénzcsapot az ország több régiójában

Felfüggesztik az uniós forrásból finanszírozott, energetikai célú otthonfelújítási program kérelmezését Budapest és több fejlettebb vármegye esetében. A döntés hátterében a rendelkezésre álló keret kimerülése áll. A beadási határidő rendkívül közeli: az érintett térségekben legkésőbb április 17-én lehet benyújtani a pályázatokat. A vidéki otthonfelújítási programot a változás nem érinti, írta meg a Portfolio.

A kormány felfüggeszti az uniós forrásból finanszírozott, 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését célzó otthonfelújítási program kérelmezését Budapest és több fejlettebb régió esetében. A döntés oka a keret kimerülése, amely miatt a támogatási kérelmek beadása hamarosan lezárul.

A rendelkezés alapján a fővárosban, valamint Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl több vármegyéjében már csak 2026. április 17-ig lehet benyújtani az igényléseket az MFB Pontokon. Az érintett vármegyék Budapest mellett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas, valamint Győr-Moson-Sopron.

A program két párhuzamos konstrukcióban fut Magyarországon. Az egyik a 2025. január 1-jén indult vidéki otthonfelújítási program, amely szélesebb körű felújításokra használható, és jelen állás szerint 2026. június 30-ig elérhető. Ezt a mostani döntés nem érinti.

A másik egy 2024. július 1-jén indult, kifejezetten energetikai korszerűsítésre fókuszáló támogatási forma, amely akár 10 millió forintos forrást is biztosíthat, és 2007 előtt épült családi házakra vehető igénybe. A támogatás feltétele a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése.

A mostani felfüggesztés ezt az utóbbi programot érinti az érintett régiókban. A Nemzetgazdasági Minisztérium egyik főosztályvezetője szerint a keretek közül kettő esetében is a kimerülés miatt áll le az új kérelmek befogadása, ami különösen fontos azok számára, akik már előkészítették a beruházásukat, de még nem adták be a pályázatot.

A pályázati oldalon is megjelentek a közlemények a KEHOP Plusz-4.1.8-24 és KEHOP Plusz-4.1.7-24 kódszámú felhívásokkal kapcsolatban, amelyek megerősítik a benyújtási lehetőségek korlátozását az érintett területeken.

A program korábbi adatai szerint a 73 milliárd forintos keret jelentős részét már felhasználták: több ezer nyertes kapott támogatást, és több tízmilliárd forintot már ki is fizettek korszerűsítési munkálatokra. A támogatások célja, hogy csökkentsék a háztartások energiafogyasztását és rezsiterheit.

A konstrukció továbbra is kedvező feltételeket kínál: a támogatás akár 10 millió forintig terjedhet, amelynek fele vissza nem térítendő. A hitelrész kamatmentes, hosszabb futamidővel is elérhető, és minimális önerő is elegendő a beruházások elindításához. Emellett továbbra sincs szükség jelzálogra vagy kezelési költségre, ami sok háztartás számára teszi vonzóvá a programot.