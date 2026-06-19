Hőkimerülés vagy hőguta? Életveszélyes összekeverni: ezekre a tünetekre mindenképp figyelj a kánikulában

Akár 37 fokig emelkedhet a hőmérséklet a hétvégén, miközben az országot tartós hőhullám éri el, amely a hónap végéig is kitarthat. A kánikula miatt hőségriadó lép életbe, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek: a szélsőséges meleg nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi veszélyt is jelenthet. A hőguta percek alatt életveszélyes állapothoz vezethet, ráadásul tüneteit sokan összekeverik a jóval enyhébb hőkimerüléssel.

Tartós hőhullám kezdődik, a hőmérséklet pénteken érheti el első ízben a 35 fokot, hétvégén pedig már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Emellett az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk majd trópusi éjszakákkal - írja az Időkép.

Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tisztifőorvos. Hozzátette, hogy a HungaroMet pénteki időjárás-előrejelzései alapján dől majd el, hogy másod- vagy harmadfokú riasztást rendelnek-e el.

Tartós lesz a hőhullám, a hónapban már nem jön komoly lehűlés.

A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszúnak bizonyulhat, komolyabb hidegfront, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni, végig maradnak a 30, helyenként 35 fok fölötti maximumok.

Könnyen beüthet a hőguta

Az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok nemcsak kellemetlenséget jelentenek, hanem komoly egészségügyi kockázatot is hordoznak. A szakemberek szerint a hőguta az egyik legsúlyosabb, életveszélyes állapot, amely a nagy meleg következtében kialakulhat, és azonnali orvosi ellátást igényel.

A szervezet normál esetben hatékonyan szabályozza a testhőmérsékletet. Izzadással és a bőr ereinek kitágításával próbálja leadni a felesleges hőt. Amikor azonban ezek a mechanizmusok már nem elegendőek, a testhőmérséklet veszélyesen magasra emelkedhet, és kialakulhat a hőguta.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A magas hőmérséklet mindenkit megviselhet, de különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, a kisgyermekek, valamint azok, akik nagy melegben fizikai munkát végeznek vagy sportolnak. A folyadékhiány tovább növeli a kockázatot.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a gyermekek szervezete még nem képes olyan hatékonyan szabályozni a testhőmérsékletet, mint a felnőtteké. Ezért nyáron különösen fontos, hogy soha ne maradjanak egyedül parkoló autóban, még rövid időre sem.

Milyen tünetek utalhatnak hőgutára?

A hőguta egyik legfontosabb jele a 40 Celsius-fok fölé emelkedő testhőmérséklet. Emellett erős fejfájás, hányinger, szédülés, zavartság, gyors szívverés és légzés, valamint görcsök is jelentkezhetnek.

Jellemző tünet a forró, száraz bőr, amely kezdetben kipirult, később akár szürkés vagy kékes árnyalatúvá válhat. Súlyos esetben eszméletvesztés is előfordulhat.

Miért különösen veszélyes a hőguta?

A hőguta nem csupán átmeneti rosszullét. Kezelés nélkül súlyos szövődményekhez vezethet, többek között vese- és májelégtelenséghez, illetve ritka esetekben maradandó idegrendszeri károsodást is okozhat.

A legsúlyosabb következmény a multiszervi elégtelenség, amikor egyszerre több létfontosságú szerv működése is összeomlik. Emiatt a hőgutát az orvosok életveszélyes sürgősségi állapotként kezelik.

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Mit tegyünk hőguta esetén?

Ha valakinél hőgutára utaló tünetek jelentkeznek, az első és legfontosabb lépés a mentők értesítése. Ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a test hűtését.

Az érintettet árnyékos vagy légkondicionált helyre kell vinni, a felesleges ruházatot el kell távolítani, a testet pedig hideg vízzel vagy nedves törölközőkkel kell hűteni. A párolgás fokozása érdekében ventilátor vagy legyező használata is segíthet.

Eszméletlen embernek tilos folyadékot adni, mert félrenyelhet. Ilyenkor a légutak szabaddá tétele után stabil oldalfekvésbe kell helyezni a beteget a mentők megérkezéséig.

Hőguta vagy hőkimerülés? Nem mindegy!

A hőguta és a hőkimerülés tünetei első pillantásra nagyon hasonlónak tűnhetnek, ezért a két állapotot sokan könnyen összekeverik. Mindkettő esetén jelentkezhet gyengeség, szédülés, fejfájás, hányinger, koncentrációs nehézség vagy akár tudatzavar is, különösen hosszan tartó melegben vagy intenzív fizikai terhelés után. Emiatt laikusként nem mindig egyszerű eldönteni, hogy egy átmeneti rosszullétről vagy egy életveszélyes állapotról van-e szó.

A legfontosabb különbség, hogy hőkimerülés esetén a szervezet ugyan már nehezen birkózik meg a hőterheléssel, de a testhőmérséklet általában normális vagy csak enyhén emelkedett marad. A bőr sokszor nedves, verejtékes, mivel a test még képes izzadással hőt leadni. Hőguta esetén ezzel szemben a hőszabályozás összeomlik, a testhőmérséklet gyakran 40 Celsius-fok fölé emelkedik, a bőr pedig sok esetben forróvá és szárazzá válik.

A két állapot közötti átmenet ráadásul nem éles. A hőkimerülés megfelelő folyadékpótlás és pihenés nélkül akár hőgutává is súlyosbodhat, ezért minden olyan esetet komolyan kell venni, amikor valaki a nagy melegben rosszul lesz. Ha zavartság, eszméletvesztés, görcsök vagy nagyon magas testhőmérséklet jelentkezik, az már hőgutára utalhat, és azonnali orvosi segítséget igényel.

Nem segítenek a lázcsillapítók

Sokan ösztönösen paracetamolhoz vagy más lázcsillapítóhoz nyúlnának, ez azonban hőguta esetén nem jelent megoldást. A hőguta nem valódi lázas állapot, hanem a szervezet túlmelegedése, ezért ezek a gyógyszerek nem csökkentik hatékonyan a testhőmérsékletet. Bizonyos esetekben még további káros hatásokat is okozhatnak.

A megelőzés a legfontosabb

A szakemberek szerint a hőguta kockázata jelentősen csökkenthető megfelelő folyadékbevitellel, a déli órákban végzett intenzív fizikai aktivitás kerülésével, valamint könnyű, jól szellőző ruházat viselésével. Hőhullám idején különösen fontos figyelni az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegekre.

A nyári forróságot sokan csupán kényelmetlenségnek tekintik, a hőguta azonban emlékeztet arra, hogy a szélsőséges meleg akár percek vagy órák alatt is súlyos, életveszélyes állapotot idézhet elő.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán