A Pénzcentrum utánajárt, a magyar Aldikba mikor kerülhetnek be a külföldön már árusított Toy Story-termékek.
Semmelweis-nap 2026: jön a munkaszüneti nap az egészségügyben, nem lesznek nyitva a rendelők, patikák országszerte
Minden év július 1-jén tartják Magyarországon a Semmelweis-napot, mely 2011 óta munkaszüneti nap is az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára. A magyar egészségügy napja, azaz a Semmelweis-nap 2026-ban szerdára esik, így érdemes észben tartani: aznap sok egészségügyi szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap egészségügy területen nemcsak a patikákat, háziorvosi rendelőket érinti, hanem szakrendelőket, fogászatokat, védőnői szolgálatokat is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják.
Július 1-je, a magyar egészségügy napja 2026-ban is munkaszüneti nap. Az úgynevezett Semmelweis Nap 2026-ban szerdára esik, ezért érinti az egészségügyi szolgáltatásokat. Idén 15 éve, hogy ezen a napon zárva lesznek zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban az Anonim AIDS szűrés Tanácsadás is. Sokan mégis elindulnak potyára a patikába, vagy az orvoshoz ezen a napon is, pedig a nagy melegben jobb kerülni a felesleges utakat!
Ahogy a korábbi években, az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én 2026-ban is az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Ilyenkor a háziorvosi rendelők betegforgalmi bejáratánál, jól látható helyen feltüntetik a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Ha tehát véletlenül Semmelweis-napon mentünk rendelésre, vagy csak tájékozódni szeretnénk a legközelebbi ügyeletről, helyben a rendelőnél találunk információt az ügyeletről.
Az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ha mérgezés gyanúja merül fel. 06-80-20-11-99-es, ingyenes, zöld számon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.
Magyar egészségügy napja 2026-ban a patikákban: ügyeletes gyógyszertár keresése
A patikák esetében hasonló a helyzet: ha már ott vagyunk és zárva találjuk a patikán, a bejáratnál jól látható helyen találhatunk információt arról, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszer. Ha viszont nem szeretnénk a patikához szaladgálni információért, akkor online is megkereshetjük a legközelebbi ügyeletes gyógyszertárat. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre vagy megyénként akár listázva) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, korábban OGYÉI) honlapján, a gyógyszertárkereső menüpont alatt, valamint az Egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni. ) A gyógyszertárkeresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Ehhez az információhoz így juthatunk el:
- állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben
- az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is
- ne felejtsük el a dátumot is beállítani!
- ne a piros Keresés gombra, hanem a dátum melletti kék ok feliratra kattintsunk!
Így ahol addig a "Keresés eredménye" szöveg volt látható, megjelenik egy "Ügyeletes gyógyszertárak" felirat és mellette az általunk megadott dátum, a megye és a városnév is. Ha mindent jól csináltunk, akkor a kereső kiírja az adott helyen, hogy hol találunk ügyeletes patikát, mi a pontos címe és meddig van nyitva.
A gyógyszertárkereső az Egészségablak applikációban is elérhető.
Ha nem találunk így patikát a közelünkben keresgélhetünk a készenléti gyógyszertárak között is: a készenléti gyógyszertár azonban másként működik, mint az ügyeletes patika. Készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is - legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Tehát jellemzően nincs nyitva, hanem "csöngetni kell". Az ilyen típusú gyógyszerkiadás általában inkább éjszaka jellemző.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mit ünneplünk Semmelweis-napon?
A magyar egészségügy napja, más néven Semmelweis-nap 1992 óta megtartott ünnepnap hazánkban. A dátuma fix, minden év július 1-jén tartják: 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében - írja a Wikipédia.
1992 márciusában az országgyűlés XXIII. törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július elsejére megalapította ezt az emléknapot is. Ezen a napon nem csak munkaszüneti nap jár az egészségügyi dolgozóknak: minden évben ekkor adják át a különféle szakmai elismeréseket az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak.
Köztisztviselők napja 2026: nyitva lesznek-e a hivatalok?
Még vannak, akik emlékezhetnek arra, hogy július 1-je egy darabig nem csak a magyar egészségügy napja volt, hanem a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja is. Ugyancsak 2011-től egy rövid ideig, 2016-ig munkaszüneti nap is volt július 1-je a közhivatalokban is. Viszont 2017. január 1-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása, mely eltörölte a munkaszüneti napot a köztisztviselők számára.
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja úgy kötődik a július 1-i dátumhoz, hogy 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország területén július 1-jén ünnepnapot tartsanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a köztisztviselők napja név alatt - írja a Wikipédia.
A köztisztviselők napját jóval a magyar egészséügy napját megelőzően, 2001-ben nyilvánították munkaszüneti nappá. 2011. június 20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett, így 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. Ezt törölte el az említett módosítást 2017-től.
Elképesztő áttörés az orvostudományban: rendkívüli dolgot értek el a világ leghíresebb gyógyíthatatlan betegségével szemben
Az utóbbi öt évben a beteg állapota olyannyira leromlott, hogy már csak tőmondatokban kommunikált, valamint állandó segítségre szorult.
Sikeresen véget ért az a 42 napos hatósági karantén, amelyet egy tengerjáró hajón kirobbant, halálos hantavírus-járvány miatt rendeltek el az Egyesült Államokban.
Rendőrkézen a magyar Ed Gein: emberi testeket lopott a pesti beteghordó a kórházból, evett is belőlük
A gyanú szerint emberi maradványokhoz részben a munkahelyén jutott hozzá, emellett Szlovákiából, illetve magyarországi elhagyott temetőkből is szerezhetett holttestrészeket.
Repülővel hozzák a speciális alkatrészeket, amelyek nélkül nem működhet teljes kapacitással az intézet több műtője.
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
Az Eurostat friss adatai szerint a fiatalok többsége rendszeresen találkozik ellenséges tartalmakkal online.
Hőkimerülés vagy hőguta? Életveszélyes összekeverni: ezekre a tünetekre mindenképp figyelj a kánikulában
A hőguta percek alatt életveszélyes állapothoz vezethet, ráadásul tüneteit sokan összekeverik a jóval enyhébb hőkimerüléssel.
Működik a csodaoltás: gyakorlatilag senkinek sem kell 30 éves kora előtt ettől a ráktípustól meghalnia
A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg.
Nem várt veszély leselkedik a hazai otthonokban: komoly egészségügyi gond lehet a vége, ha rosszul használod a klímát
A klíma nem csak hűt: ha rosszul használjuk, egészségügyi gondokat is okozhat. Így kerülhetők el a hibák.
Idén már több ismert gyógyszert is visszahívtak, vagy kivontak a forgalomból Magyarországon. Mutatjuk, melyikek érintettek.
Súlyos időszak vár most magyarok százezreire: átmenetileg rosszabbodik a helyzet, a fellélegzés csak később várható
A hivatal szerint a pollenterhelés várhatóan ismét felerősödik.
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
A védőoltás mintegy 40 százalékkal csökkentette a koronavírushoz köthető súlyos szív- és érrendszeri események miatti kórházi kezelések kockázatát.
Nem várt feladatot kaphatnak a nyakukba ezek magyar szülők: mutatjuk, mi változhat szeptember 1-jétől
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében szeptember 1-jétől módosulhat a titkosan örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak kezelése.
Förtelmes kórokozók állnak lesben ezeken a magyar strandokon: most közölték róluk, kockázatos a fürdőzés
A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják.
Napjainkban is komoly közegészségügyi veszélyt jelent, ráadásul a fertőzés egyre több újszülöttet is érint.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk.
Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik.
Komoly problémára derült fény a kórházakban: ilyen állapotban vannak a klímák, több milliárd forint kell a javításukra
Több mint hárommilliárd forintos rendkívüli támogatást nyújt a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete
A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.