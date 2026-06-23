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Egészség

Semmelweis-nap 2026: jön a munkaszüneti nap az egészségügyben, nem lesznek nyitva a rendelők, patikák országszerte

Pénzcentrum
2026. június 23. 20:32

Minden év július 1-jén tartják Magyarországon a Semmelweis-napot, mely 2011 óta munkaszüneti nap is az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára. A magyar egészségügy napja, azaz a Semmelweis-nap 2026-ban szerdára esik, így érdemes észben tartani: aznap sok egészségügyi szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap egészségügy területen nemcsak a patikákat, háziorvosi rendelőket érinti, hanem szakrendelőket, fogászatokat, védőnői szolgálatokat is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják.

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Július 1-je, a magyar egészségügy napja 2026-ban is munkaszüneti nap. Az úgynevezett Semmelweis Nap 2026-ban szerdára esik, ezért érinti az egészségügyi szolgáltatásokat. Idén 15 éve, hogy ezen a napon zárva lesznek zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban az Anonim AIDS szűrés Tanácsadás is. Sokan mégis elindulnak potyára a patikába, vagy az orvoshoz ezen a napon is, pedig a nagy melegben jobb kerülni a felesleges utakat! 

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Ahogy a korábbi években, az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én 2026-ban is az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Ilyenkor a háziorvosi rendelők betegforgalmi bejáratánál, jól látható helyen feltüntetik a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Ha tehát véletlenül Semmelweis-napon mentünk rendelésre, vagy csak tájékozódni szeretnénk a legközelebbi ügyeletről, helyben a rendelőnél találunk információt az ügyeletről.

Az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ha mérgezés gyanúja merül fel. 06-80-20-11-99-es, ingyenes, zöld számon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.

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Magyar egészségügy napja 2026-ban a patikákban: ügyeletes gyógyszertár keresése

A patikák esetében hasonló a helyzet: ha már ott vagyunk és zárva találjuk a patikán, a bejáratnál jól látható helyen találhatunk információt arról, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszer. Ha viszont nem szeretnénk a patikához szaladgálni információért, akkor online is megkereshetjük a legközelebbi ügyeletes gyógyszertárat. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre vagy megyénként akár listázva) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, korábban OGYÉI) honlapján, a gyógyszertárkereső menüpont alatt, valamint az Egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni. ) A gyógyszertárkeresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Ehhez az információhoz így juthatunk el:

  1. állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben
  2. az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is
  3. ne felejtsük el a dátumot is beállítani!
  4. ne a piros Keresés gombra, hanem a dátum melletti kék ok feliratra kattintsunk!

Így ahol addig a "Keresés eredménye" szöveg volt látható, megjelenik egy "Ügyeletes gyógyszertárak" felirat és mellette az általunk megadott dátum, a megye és a városnév is. Ha mindent jól csináltunk, akkor a kereső kiírja az adott helyen, hogy hol találunk ügyeletes patikát, mi a pontos címe és meddig van nyitva. 

A gyógyszertárkereső az Egészségablak applikációban is elérhető.

Ha nem találunk így patikát a közelünkben keresgélhetünk a készenléti gyógyszertárak között is: a készenléti gyógyszertár azonban másként működik, mint az ügyeletes patika. Készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is - legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Tehát jellemzően nincs nyitva, hanem "csöngetni kell". Az ilyen típusú gyógyszerkiadás általában inkább éjszaka jellemző.

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Mit ünneplünk Semmelweis-napon?

A magyar egészségügy napja, más néven Semmelweis-nap 1992 óta megtartott ünnepnap hazánkban. A dátuma fix, minden év július 1-jén tartják: 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében - írja a Wikipédia.

1992 márciusában az országgyűlés XXIII. törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július elsejére megalapította ezt az emléknapot is. Ezen a napon nem csak munkaszüneti nap jár az egészségügyi dolgozóknak: minden évben ekkor adják át a különféle szakmai elismeréseket az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak. 

Köztisztviselők napja 2026: nyitva lesznek-e a hivatalok?

Még vannak, akik emlékezhetnek arra, hogy július 1-je egy darabig nem csak a magyar egészségügy napja volt, hanem a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja is. Ugyancsak 2011-től egy rövid ideig, 2016-ig munkaszüneti nap is volt július 1-je a közhivatalokban is. Viszont 2017. január 1-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása, mely eltörölte a munkaszüneti napot a köztisztviselők számára.

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja úgy kötődik a július 1-i dátumhoz, hogy 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország területén július 1-jén ünnepnapot tartsanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a köztisztviselők napja név alatt - írja a Wikipédia.

A köztisztviselők napját jóval a magyar egészséügy napját megelőzően, 2001-ben nyilvánították munkaszüneti nappá. 2011. június 20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett, így 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. Ezt törölte el az említett módosítást 2017-től. 
Címlapkép: Getty Images
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