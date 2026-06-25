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Budapest, 2026. június 20.Fürdõzõk a Csillaghegyi Strandon 2026. június 20-án. Megérkezett az idei év elsõ nagy hõhulláma, a mai naptól másodfokú hõségriasztás lépett életbe az ország egész területén.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést

Pénzcentrum
2026. június 25. 19:02

A klímaváltozás és az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a szabadtéri sportolás egyre megterhelőbbé és veszélyesebbé válik. Ha azonban a hőség miatt teljesen felhagyunk a mozgással, azzal hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatokat vállalunk. Szakértők rámutatnak, hogy a megfelelő időzítés, a környezeti tényezők tudatos mérlegelése, a különféle hűtési technikák, valamint a fokozatos akklimatizáció segítségével a legforróbb nyári napokon is biztonságosan megőrizhetjük az aktív életmódot.

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Extrém melegben a futás vagy a szabadtéri edzés nemcsak kellemetlen, hanem a hőguta kockázata miatt kifejezetten veszélyes is lehet. Christian García-Witulski, az Argentin Pápai Katolikus Egyetem környezeti epidemiológusa hangsúlyozza, hogy magas hőmérsékleten még az olyan hétköznapi rutinok is sokkal jobban megterhelik a szervezetet, mint a gyalogos ingázás.

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Ha viszont a kánikula miatt jelentősen visszafogjuk az aktivitásunkat, az hosszú távon komoly egészségkárosodáshoz vezethet. A kutatók becslései alapján a klímaváltozás miatti mozgáshiány 2050-re évente akár 470–700 ezer korai halálesetet is okozhat.

A BBC összeállítása szerint legfontosabb óvintézkedés, hogy az edzéseket a hűvösebb napszakokra, így a kora reggeli vagy a késő esti órákra ütemezzük. Emellett érdemes olyan helyszínt keresni, ahol árnyékban sportolhatunk. Ollie Jay, a Sydney-i Egyetem Hő- és Egészségügyi Kutatóközpontjának igazgatója kifejtette, hogy az árnyékos területek akár 12-15 Celsius-fokkal is hűvösebbek lehetnek a közvetlen napfénynek kitett helyeknél. A páratartalom és a szélsebesség szintén meghatározó tényező, mivel fülledt időben a testet hűtő izzadság nehezebben párolog el, a légmozgás hiánya pedig tovább fokozza a hőstressz veszélyét.

A forró napokon tanácsos lerövidíteni az edzések időtartamát, és több pihenőt beiktatni. Rebecca Stearns, a Connecticuti Egyetem kineziológusa hangsúlyozza, hogy a szüneteket lehetőség szerint légkondicionált helyiségben vagy hűvös, jól szellőző, árnyékos helyen töltsük. Bár a jégzselék és jégakkuk használata kézenfekvőnek tűnhet, a felületük túl kicsi a hatékony hűtéshez.

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Ennél sokkal eredményesebb módszer, ha a kezünket és az alkarunkat hideg vízbe merítjük, vagy vizet permetezünk a bőrünkre. Ollie Jay rámutatott, hogy a bőrre felvitt, majd elpárolgó víz valójában a természetes izzadás hűtő hatását utánozza anélkül, hogy a szervezetnek folyadékot kellene veszítenie. A hideg, nedves törölközők alkalmazása, valamint a sportolás előtti testhőmérséklet-csökkentés, például jégkása fogyasztásával szintén növeli a hőtűrő képességet, így kitolja a biztonságos mozgás időtartamát.

A szervezet fokozatos hozzászoktatása a meleghez szintén kulcsfontosságú tényező. Stearns szerint egy-két hétig tartó, rendszeres, hőségben végzett könnyű mozgás hatására a nyugalmi belső testhőmérséklet csökken, miközben az izzadás mértéke és a vérplazma térfogata növekszik.

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Ez az alkalmazkodás javítja a fizikai teljesítményt és jelentősen mérsékli a hőkimerülés kockázatát. Ollie Jay ugyanakkor figyelmeztet, hogy ez a fajta akklimatizáció csak átmeneti előnyt jelent, így ha abbahagyjuk a melegben való edzést, a szervezet viszonylag gyorsan elveszíti a megszerzett hőtűrését.

Fontos tisztázni, hogy a kiváló edzettségi állapot nem nyújt automatikus védelmet a túlhevülés ellen. Az élsportolók bizonyos esetekben még nagyobb veszélynek vannak kitéve, mivel hozzászoktak a biológiai határaik feszegetéséhez, miközben a belső testhőmérséklet emelkedésének elsődleges forrása éppen az edzés intenzitása.

A legfontosabb védelmi vonal a test jelzéseinek tudatos figyelése és a tempó szándékos mérséklése. Ha szédülést, hányingert, indokolatlan fáradtságot vagy heves szívdobogást tapasztalunk, azonnal abba kell hagyni a mozgást, és meg kell kezdeni a test hűtését. Ahogy García-Witulski is kiemeli, a hőhullámok gyakoriságának növekedésével a fizikai aktivitást már nem lehet a klímától függetlenül kezelni, így elkerülhetetlenné válik a fokozatos alkalmazkodás abban, hogy mikor, hol és hogyan sportolunk.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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