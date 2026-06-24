Megdöbbentő átrendeződés: ezek lettek Magyarország legnehezebben eladható panellakásai, pedig korábban kapkodtak értük

Jelentősen átrendeződött az ingatlanpiac egyes szegmenseinek értékesítési tempója. A budai panellakások eladási ideje egy év alatt közel a duplájára nőtt, miközben több vidéki térségben gyorsult az értékesítés. A téglalakások piacán ugyanakkor több régióban is rövidebb idő alatt találnak gazdára az ingatlanok.

A lakáseladók számára továbbra is az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyi idő alatt sikerül vevőt találniuk, erre azonban ma már egyre nehezebb egységes választ adni. A Duna House elemzése szerint az értékesítési idő jelentősen eltér régiónként és ingatlantípusonként, ráadásul több szegmensben is felborult a korábban megszokott sorrend.

A legnagyobb változás a fővárosi panelpiacon látható. A budai panellakások átlagos értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra emelkedett, vagyis közel a duplájára nőtt. A lassulás fokozatosan épült fel: januárban még átlagosan 57 nap alatt keltek el ezek az ingatlanok, februárban azonban már 82 napra ugrott az értékesítési idő, amely azóta is 75 és 81 nap között mozog.

A pesti panelpiacon szintén hosszabbodott az eladási folyamat, ott 52 napról 70 napra nőtt az átlagos értékesítési idő. Ezzel párhuzamosan a vidéki panelek piacán éppen az ellenkező folyamat zajlott le. Kelet-Magyarországon 71 napról 56 napra csökkent az átlagos értékesítési idő, míg Nyugat-Magyarországon 82 napról 76 napra rövidült. Ennek eredményeként ma már a budai panel számít az ország leglassabban értékesíthető panelszegmensének.

„Ez a lassulás nem a kereslet eltűnését jelzi, hanem a vevőkör átalakulását” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Szerinte a magas árak miatt elsősorban az első lakásukat kereső, árérzékenyebb vásárlók maradtak aktívak ezen a piacon, akik jellemzően hosszabb ideig mérlegelnek a döntés előtt, mint a befektetők.

A szakértő szerint a kereslet súlypontja emellett a korábban népszerű befektetői célpontnak számító belső kerületekből a nagyobb alapterületű, azonnal költözhető lakások felé tolódott el. Az ilyen típusú vásárlások természetüknél fogva hosszabb döntési folyamatot igényelnek.

A használt téglalakások piacán ezzel szemben több régióban gyorsult az értékesítés. A legnagyobb javulás a budapesti belvárosban volt megfigyelhető, ahol az átlagos értékesítési idő 92 napról 79 napra csökkent egy év alatt. Budán ugyancsak rövidebb idő alatt találnak vevőt a téglalakásokra: az átlag 99 napról 86 napra mérséklődött.

Nyugat-Magyarországon szintén javult a helyzet, ott 122 napról 111 napra csökkent az átlagos értékesítési idő. A pesti téglalakások esetében ugyanakkor enyhe lassulás látható, 94 napról 102 napra nőtt az eladáshoz szükséges idő, míg Kelet-Magyarországon lényegében változatlan maradt a piac.

A téglalakások továbbra is lassabban cserélnek gazdát, mint a panelek. Országosan jellemzően 80–110 nap közötti értékesítési idővel kell számolni ebben a szegmensben, míg a panelek esetében ez jelenleg 56–81 nap között alakul.

A Duna House szerint a jelenlegi piaci környezetben az eladóknak nem érdemes általános piaci átlagokból kiindulniuk. Az értékesítés tempóját elsősorban az adott ingatlantípus és lokáció határozza meg, nem pedig a teljes piac állapota.

Szegő Péter szerint azok járhatnak a legjobban, akik a saját szegmensükre jellemző időtávval és reális induló árral terveznek. Hozzátette: a pontos árképzés és a vevői igényekhez igazított ingatlanállapot ma még fontosabb szerepet játszik az értékesítési idő lerövidítésében, mint a tavaly őszi, élénkebb piaci időszakban.