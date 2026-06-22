Afrikai tündérmese a vébén: álomszerűen játszik a Zöld-foki Köztársaság, de meddig juthatnak?

A Zöld-foki Köztársaság válogatottja továbbra is a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik legnagyobb meglepetéscsapata, miután a csoportkör második fordulójában 2-2-es döntetlent játszott a kétszeres világbajnok Uruguay ellen, így története első vb-szereplésén reális eséllyel pályázik a továbbjutásra - közölte a BBC Sport.

A "Kék Cápák" már a nyitómeccsen is bravúrt hajtottak végre, amikor a FIFA-világranglistán náluk 65 hellyel előrébb rangsorolt Spanyolország ellen szereztek pontot. Vasárnap Miamiban Uruguay ellen sem léptek pályára kishitűen, hiszen az első perctől kezdve támadó futballt játszottak, és folyamatosan nyomás alatt tartották dél-amerikai ellenfelüket.

A történelmi első gólt Kevin Pina szerezte meg a csapatnak, amikor mintegy 27 méterről elvégzett szabadrúgása az ugró uruguayi sorfal tagjai között utat talált a kapuba; ez volt a Zöld-foki Köztársaság történetének legelső világbajnoki találata. Az egyenlítő találatot Hélio Varela jegyezte, aki egy védelmi hibát kihasználva elegáns mozdulattal cselezte ki Fernando Muslera kapust, majd az üres kapuba lőtt. A gólok után a csapat a Spanyolország elleni mérkőzésen is látott magabiztos védekezést mutatta be, miközben a lefújásig küzdött a győztes találatért.

FIFA Világbajnokság 2. forduló Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság Félidő: 2-1 2026. június 22. hétfő 00:00 | Hard Rock Stadium, Miami Garden Hazai gólszerzők 44' Maximiliano Araujo, 51' Agustín Canobbio Vendég gólszerzők 21' Kevin Lenini Pina, 61' Hélio Varela 65 Labdabirtoklási arány 35 119 Támadások 82 81 Veszélyes támadások 19 2 Kaput eltaláló lövések 4 8 Kaput elkerülő lövések 4 11 Szögletek 4 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 7 Blokkolt lövések 4 Adatlap létrehozva: 2026.06.22.

Az alig 525 ezer lakosú, az Atlanti-óceánban fekvő, tíz szigetből álló országnak ezzel két forduló után két pontja van, amivel a H csoport harmadik helyén áll, holtversenyben Uruguayjal. A 48 csapatos világbajnokság lebonyolítási rendszere kedvez nekik, hiszen a tizenkét csoportharmadik közül a nyolc legjobb továbbjut a legjobb 32 közé.

Szombaton Szaúd-Arábia ellen zárják a csoportkört, és egy győzelemmel biztossá tennék a továbbjutásukat.

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A Zöld-foki-szigetek az első olyan vb-újonc válogatott a 2002-es Szenegál óta, amely az első két világbajnoki mérkőzésén veretlen maradt. Az Uruguay elleni találkozón 12 kapura lövési kísérletük volt, ebből négy talált kaput – ez kettővel több, mint az ellenfél mutatója. A második félidőben különösen veszélyesen játszottak, tíz kísérletük is ebben a játékrészben született.

A BBC stúdiójában elemző Benni McCarthy, a korábbi dél-afrikai csatár elismerte, hogy a csapat kivívta az elismerését, majd hozzátette, hogy ha a tizenhatoson belüli döntéshozatalukon még finomítanak, a Zöld-foki Köztársaság sok szurkoló szívét nyerheti el ezen a tornán. A mérkőzés előtt egyébként mind McCarthy, mind a korábbi walesi védő, Ashley Williams a zöld-fokiak vereségét jósolta.