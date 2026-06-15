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Óriási fordulat az ingatlanpiacon: milliókat engednek el a hirdetők a lakások áraiból, csak vegye már meg valaki őket - most érdemes lecsapni?

Pénzcentrum
2026. június 15. 15:32

Jelentősen megnőtt a budapesti ingatlanpiacon a tulajdonosok által adott árengedmények mértéke 2026 második negyedévében. A legfrissebb mérések szerint egyetlen negyedév alatt a másfélszeresére ugrott a korrekció összege, az árat módosító hirdetéseknél ugyanis az eladók átlagosan 4,5 millió forintot engedtek az eredeti elképzelésükből, mire az ingatlan lekerült a kínálatból.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A fővárosi folyamatokat egy új mutató, az árazási korrekciós index követi nyomon, amely kerületi bontásban méri a meghirdetett ár és a hirdetés levételekor érvényes ár közötti különbséget.

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Dr. Barta Ákos, az instantingatlanertek.hu szakértője a Pénzcentrumnak küldött levelében az adatok kapcsán kiemelte, hogy míg 2026 első negyedévében átlagosan 2,8 millió forint volt az engedmény, addig ez az összeg a második negyedévre 4,5 millió forintra, azaz a meghirdetett ár 2 százalékára emelkedett.

A piacot jellemző feszültség ugyanakkor nem általános, hanem erősen koncentrált. A számok azt mutatják, hogy nem a többség enged keveset az árból, hanem viszonylag kevés eladó kényszerül jelentős árcsökkentésre.

Szintén fontos tapasztalat, hogy a budapesti alku mozgástere független az ingatlan alapterületétől. A túlárazás kockázata nincs összefüggésben a lakás méretével, a korrekciót elsősorban a kezdeti árazás pontatlansága idézi elő.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az árengedményeket kiváltó korrekciós kényszer ráadásul folyamatosan, negyedévről negyedévre vándorol a városon belül. A 2026 második negyedéves adatok alapján a túlárazásból fakadó ármódosítási hullám jelenleg a XII., a VI., valamint az V. kerületben a legmeghatározóbb, így most ezek a városrészek vezetik a fővárosi rangsort.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
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