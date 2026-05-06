Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország Zrt.-vel szemben. A versenyhatóság gyanúja szerint a telekommunikációs vállalkozás Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat annak egyes fontos jellemzőit illetően, illetve arról, hogy ez váratlan költségeket okozhat a fogyasztók számára.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást a One Magyarországgal szemben, mivel a cég Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megtévesztheti a fogyasztókat.

A GVH gyanúja szerint a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán, így nem teszi felismerhetővé, hogy a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik; az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA