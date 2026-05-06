Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország Zrt.-vel szemben. A versenyhatóság gyanúja szerint a telekommunikációs vállalkozás Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat annak egyes fontos jellemzőit illetően, illetve arról, hogy ez váratlan költségeket okozhat a fogyasztók számára.
A Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást a One Magyarországgal szemben, mivel a cég Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megtévesztheti a fogyasztókat.
A GVH gyanúja szerint a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán, így nem teszi felismerhetővé, hogy a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik; az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
