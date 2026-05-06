Budapest, 2025. január 6.A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone
Gazdaság

Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben

Pénzcentrum
2026. május 6. 15:29

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország Zrt.-vel szemben. A versenyhatóság gyanúja szerint a telekommunikációs vállalkozás Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat annak egyes fontos jellemzőit illetően, illetve arról, hogy ez váratlan költségeket okozhat a fogyasztók számára.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást a One Magyarországgal szemben, mivel a cég Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megtévesztheti a fogyasztókat.

A GVH gyanúja szerint a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán, így nem teszi felismerhetővé, hogy a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik; az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#vizsgálat #mobiltelefon #telefon #gazdaság #hatóság #szolgáltató #gazdasági versenyhivatal #fogyasztók #one

EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

