Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?

Tóth József, a XIII. kerület harminc éve hivatalban lévő polgármestere komoly előrelépést vár az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőktől. A kerületvezető az önkormányzati rendszer átfogó reformját és a kiemelt helyi beruházások megvalósítását sürgeti. Emellett egy közelmúltbeli halálos baleset kapcsán drasztikusabb közlekedésbiztonsági lépéseket, valamint szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.

A XIII. kerületet 1994 óta vezető polgármester úgy látja, hogy a várható kormánytöbbség soraiban ülő új képviselőknek köszönhetően reális esély nyílik az érdemi munkára. Tóth József szerint a képviselők feladata kettős. Az országos törvényalkotásban és a konkrét helyi fejlesztésekben egyaránt eredményeket kell felmutatniuk - mondta a kerületi tévének adott interjújában a polgármester.

Országos szinten elengedhetetlennek tartja az önkormányzati törvény reformját. Tarthatatlannak nevezi azt a gyakorlatot, amely megfelelő finanszírozás nélkül, puszta végrehajtó szervként kezeli a településeket. Ez a megközelítés egyre jobban eltávolodik az európai normáktól.

Emellett a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítását várja. Sürgeti továbbá a gazdaság, az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra rendbetételét is. A kerületet érintő konkrét ügyek között több prioritást is megnevezett. Ide tartozik a Margitsziget státuszának rendezése, a Csata utcai épület és a Népsziget tulajdonviszonyainak tisztázása, valamint a Honvédkórház befejezése. Hosszú távon pedig az Aquincumi híd és a Körvasút sori körút megépítését tartja kiemelten fontosnak.

A politikai és fejlesztési kérdések mellett a közlekedésbiztonság is kiemelt témaként szerepel a kerületvezető napirendjén. A Göncz Árpád városközpontnál a közelmúltban egy gyorshajtó miatt zuhant le a felüljáróról egy vétlen autó. A két halálos áldozatot követelő tragikus baleset miatt a polgármester a budapesti rendőrfőkapitányhoz fordult. Tóth József emlékeztetett arra, hogy a tavalyi Árpád hídi gázolás ügyében még mindig nem született ítélet. Pedig a gyors és szigorú büntetésnek komoly visszatartó ereje lenne.

Bár a kerület folyamatosan épít ki forgalomcsillapító megoldásokat, a gyorshajtók megfékezése és a fokozott utcai jelenlét alapvetően rendőrségi feladat. A helyi intézkedések részeként sebességkijelzőket telepítenek, új zebrákat alakítanak ki, illetve 20-as és 30-as zónákat vezetnek be.

Tóth József az osztrák mintára bevezethető, drasztikusabb törvényi szankciók jogi hátterének megteremtését szorgalmazza. Ilyen lehetne például a jogosítvány bevonása vagy a jármű elkobzása. A hatékonyabb fellépéshez ugyanakkor elengedhetetlen a rendőrhiány kezelése is. Erre szerinte a fővárosi feladatok nehézségét anyagilag is elismerő "budapesti pótlék" bevezetése jelenthetne megoldást.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA