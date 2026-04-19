Budapest, 2026. április 11.Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 11-én. A Göncz Árpád városközpontnál lévõ felüljárón öt autó
Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?

Pénzcentrum
2026. április 19. 11:25

Tóth József, a XIII. kerület harminc éve hivatalban lévő polgármestere komoly előrelépést vár az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőktől. A kerületvezető az önkormányzati rendszer átfogó reformját és a kiemelt helyi beruházások megvalósítását sürgeti. Emellett egy közelmúltbeli halálos baleset kapcsán drasztikusabb közlekedésbiztonsági lépéseket, valamint szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.

A XIII. kerületet 1994 óta vezető polgármester úgy látja, hogy a várható kormánytöbbség soraiban ülő új képviselőknek köszönhetően reális esély nyílik az érdemi munkára. Tóth József szerint a képviselők feladata kettős. Az országos törvényalkotásban és a konkrét helyi fejlesztésekben egyaránt eredményeket kell felmutatniuk - mondta a kerületi tévének adott interjújában a polgármester.

Országos szinten elengedhetetlennek tartja az önkormányzati törvény reformját. Tarthatatlannak nevezi azt a gyakorlatot, amely megfelelő finanszírozás nélkül, puszta végrehajtó szervként kezeli a településeket. Ez a megközelítés egyre jobban eltávolodik az európai normáktól.

Emellett a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítását várja. Sürgeti továbbá a gazdaság, az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra rendbetételét is. A kerületet érintő konkrét ügyek között több prioritást is megnevezett. Ide tartozik a Margitsziget státuszának rendezése, a Csata utcai épület és a Népsziget tulajdonviszonyainak tisztázása, valamint a Honvédkórház befejezése. Hosszú távon pedig az Aquincumi híd és a Körvasút sori körút megépítését tartja kiemelten fontosnak.

A politikai és fejlesztési kérdések mellett a közlekedésbiztonság is kiemelt témaként szerepel a kerületvezető napirendjén. A Göncz Árpád városközpontnál a közelmúltban egy gyorshajtó miatt zuhant le a felüljáróról egy vétlen autó. A két halálos áldozatot követelő tragikus baleset miatt a polgármester a budapesti rendőrfőkapitányhoz fordult. Tóth József emlékeztetett arra, hogy a tavalyi Árpád hídi gázolás ügyében még mindig nem született ítélet. Pedig a gyors és szigorú büntetésnek komoly visszatartó ereje lenne.

Bár a kerület folyamatosan épít ki forgalomcsillapító megoldásokat, a gyorshajtók megfékezése és a fokozott utcai jelenlét alapvetően rendőrségi feladat. A helyi intézkedések részeként sebességkijelzőket telepítenek, új zebrákat alakítanak ki, illetve 20-as és 30-as zónákat vezetnek be.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tóth József az osztrák mintára bevezethető, drasztikusabb törvényi szankciók jogi hátterének megteremtését szorgalmazza. Ilyen lehetne például a jogosítvány bevonása vagy a jármű elkobzása. A hatékonyabb fellépéshez ugyanakkor elengedhetetlen a rendőrhiány kezelése is. Erre szerinte a fővárosi feladatok nehézségét anyagilag is elismerő "budapesti pótlék" bevezetése jelenthetne megoldást.

#otthon #kormány #önkormányzat #Budapest #rendőrség #büntetés #gyorshajtás #politika #közlekedési baleset #halálos baleset #közlekedésbiztonság

Adósminősítés
