Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának

Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.
Több ezer négyzetméteres iskolaépületek, egykori oktatási intézmények és hatalmas középületek jelentek meg az ingatlanpiacon Magyarországon, a kínálatban pedig már budapesti és vidéki különlegességek is feltűntek. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen monumentális iskolaépületeket és intézményi ingatlanokat árulnak jelenleg az országban, és mennyit kérnek ezekért az egyedi adottságú épületekért.
A magyar ingatlanpiacon nemcsak lakásokból és családi házakból akad bőséges kínálat, hanem időről időre egészen különleges ingatlanok is megjelennek az eladó hirdetések között. Jelenleg több olyan egykori iskolaépület, oktatási intézmény és nagy alapterületű középület is szerepel a piacon, amely méretében és funkciójában is kiemelkedik a megszokott kínálatból. A Pénzcentrum az ingatlan.com, a zenga.hu, valamint hivatalos értékesítési portálok kínálatát átnézve gyűjtötte össze a legnagyobb eladó iskolaépületeket.
Az egyik legnagyobb jelenleg is meghirdetett oktatási célú ingatlan Budapesten, a IX. kerületben található, a Gyáli út és az Osztag utca által határolt területen. A Budapesti Főváros Vagyonkezelő közlése szerint az egykori szakiskola 10 295 négyzetméteres telken helyezkedik el, és két főépületből áll: az egyik 4304, a másik 3734 négyzetméteres, emellett két kisebb kiszolgálóépület is tartozik hozzá.
Az összes beépített terület így meghaladja a 8 ezer négyzetmétert. Az épületegyüttes eredetileg is iskolának épült, és legutóbb is oktatási intézményként működött.
Újpesten is piacra került egy oktatási intézmény
Szintén Budapesten, a IV. kerületben, a Szabadkai utcában is eladó egy iskola, oktatási intézmény besorolású ingatlan. A Budapesti Főváros Vagyonkezelő adatbázisa szerint az épület alapterülete 1122 négyzetméter. Az ingatlan korábban oktatási funkciót látott el, jelenleg értékesítés alatt áll.
400 millióért árulnak egy volt szakiskolát Ferencvárosban
Nemrég újabb budapesti iskolaépület került a piacra a IX. kerületi Soroksári úton. Az egykori szakiskola 5747 négyzetméteres telken található, maga az épület pedig 2179 négyzetméter alapterületű. A meghirdetett induló ár 400 millió forint plusz áfa.
Miskolcon is eladó egy monumentális iskolaépület
Nemcsak Budapesten, hanem vidéken is találni nagyobb oktatási intézményeket a piacon. Az ingatlan.com kínálatában szerepel például egy miskolci, perecesi egykori iskolaépület is, amely összesen 1130 négyzetméteres. A háromszintes, pince, földszint és emelet tagolású épület a 19–20. század fordulóján épült, eredetileg is iskolai funkcióra.
A Tőzsdepalota is vihető?
A Budapest XXII. kerületében eladó, Tőzsdepalotaként ismert különleges ingatlan közel 3000 négyzetméteres, ötszintes épület, amelyet 780 millió forintért kínálnak a piacon. Az egykori, történelmi múltú épület egy majdnem 5000 négyzetméteres telken helyezkedik el Nagytétényben.
A hirdetés szerint a Tőzsdepalota jelenleg 79 szobával, egy 150 négyzetméteres rendezvényteremmel, valamint akár 100–200 autó befogadására alkalmas parkolóval rendelkezik. Az ingatlant többféle funkcióra is alkalmasnak tartják, például hotel, egészségügyi központ, idősek otthona vagy oktatási intézmény kialakítására.
Szia Uram! 192 szobás ingatlan érdekel?
A Budapest X. kerületében meghirdetett ingatlan egy 8700 négyzetméteres, jelenleg munkásszállóként működő, többfunkciós hasznosításra alkalmas épület, amelyet 4 milliárd forintért kínálnak eladásra. A hirdetés szerint az ingatlan jelenleg akár 711 fő elszállásolására alkalmas, és összesen 192 szobával rendelkezik.
A három különálló épületrészből álló komplexum egy 6700 négyzetméteres telken helyezkedik el, nyolcemeletes főépülettel, két raktárépülettel, továbbá konyhákkal, mosókonyhákkal, zuhanyzókkal és központi mosodával felszerelve. A tulajdonos szerint az ingatlan nemcsak munkásszállóként, hanem kollégiumként, szállodaként, hostelként vagy irodaházként is hasznosítható lehet.
Az ingatlan.com adatbázisa szerint jelenleg csak Budapesten 37 eladó intézmény kategóriájú ingatlan szerepel a kínálatban, vagyis az iskolaépületek, irodaházak, egészségügyi és egyéb intézményi célú ingatlanok piaca is jelentős kínálatot mutat.
A szakértők szerint ezek az épületek jellemzően fejlesztők, befektetők vagy intézményi vásárlók érdeklődését kelthetik fel, mivel a korábbi iskolaépületek sok esetben alkalmasak lehetnek irodaház, egészségügyi központ, idősek otthona, szálloda vagy akár társasház kialakítására is.
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
Az elmúlt évek gyors bővülése után új szakaszba lépett a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Súlyos milliókat bukhat rengeteg magyar háztulajdonos: hirtelen elzárják az állami pénzcsapot az ország több régiójában
Április 17-én lezárul a kérelmezés Budapesten és több megyében az energetikai otthonfelújítási programnál a keret kimerülése miatt.
Fillérekért vesznek most telkeket az élelmes magyarok: érdemes sietni, szinte garantált a durva drágulás
A telekpiacon különös kettősség látszik: miközben a kereslet látványosan megugrott, az árak csak minimálisan követték a trendet.
A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.
Magyarországon rendkívül magas a válások és a különélő szülők száma, a kapcsolattartás százezrek számára jelent mindennapos feladatot és kötelességet.
Kíméletlen drágulás az albérleteknél: kimondta a szakértő, ez alatt az összeg alatt már esélytelen jó lakást találni
Márciusában országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben.
Rémálom lett a lakáskeresés Magyarországon: európai szinten is példátlan drágulást mértek, erre kevesen voltak felkészülve
Az Eurostat adatai szerint az elmúlt közel tíz évben Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a lakásárak és a bérleti díjak Európában.
Választás 2026: ekkor kezdheti meg működését az új parlament - mutatunk minden fontos részletet, dátumot a választás után
Az új Országgyűlés megalakulásával a korábbi kormány megbízatása automatikusan megszűnik, és az új miniszterek kinevezéséig ügyvezető kormányként működik tovább.
Most érkezett: ez lehet az Otthon Start sorsa, de hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat a választás után?
A Tisza Párt 2026-os kétharmados választási győzelmével jelentős átalakulások várhatók a hazai lakáshitelezésben és a családtámogatási rendszerben.
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.
A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, a legtöbben eddig Győr-Moson-Sopron vármegyében adták le a szavazatukat.
Megdőlt a részvételi rekord, 74,2 százaléknyian adták már le a szavazatukat a választáson.
20 fokok jönnek, végre eltűnhet a fagy: mutatjuk a jövő hét időjárását, az ernyőt azért még ne tedd messzire
A hét elején nedves, de enyhe levegő érkezik és melegedés kezdődik, így az éjszakák is fagymentessé válnak.
Egy Földközi-tenger felett örvénylő ciklon hatására jelentős mennyiségű szaharai por érkezik hazánk fölé.
Kiemelkedően magas, 66,01 százalékos volt a részvételi arány a vasárnapi országgyűlési választáson délután három óráig.
A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot...
