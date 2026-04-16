Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának

Nagy Béla Ádám
2026. április 16. 13:01

Több ezer négyzetméteres iskolaépületek, egykori oktatási intézmények és hatalmas középületek jelentek meg az ingatlanpiacon Magyarországon, a kínálatban pedig már budapesti és vidéki különlegességek is feltűntek. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen monumentális iskolaépületeket és intézményi ingatlanokat árulnak jelenleg az országban, és mennyit kérnek ezekért az egyedi adottságú épületekért.

A magyar ingatlanpiacon nemcsak lakásokból és családi házakból akad bőséges kínálat, hanem időről időre egészen különleges ingatlanok is megjelennek az eladó hirdetések között. Jelenleg több olyan egykori iskolaépület, oktatási intézmény és nagy alapterületű középület is szerepel a piacon, amely méretében és funkciójában is kiemelkedik a megszokott kínálatból. A Pénzcentrum az ingatlan.com, a zenga.hu, valamint hivatalos értékesítési portálok kínálatát átnézve gyűjtötte össze a legnagyobb eladó iskolaépületeket.

Az egyik legnagyobb jelenleg is meghirdetett oktatási célú ingatlan Budapesten, a IX. kerületben található, a Gyáli út és az Osztag utca által határolt területen. A Budapesti Főváros Vagyonkezelő közlése szerint az egykori szakiskola 10 295 négyzetméteres telken helyezkedik el, és két főépületből áll: az egyik 4304, a másik 3734 négyzetméteres, emellett két kisebb kiszolgálóépület is tartozik hozzá.

Az összes beépített terület így meghaladja a 8 ezer négyzetmétert. Az épületegyüttes eredetileg is iskolának épült, és legutóbb is oktatási intézményként működött.

A gyáli úti egykori iskola Fotó: BFKV.huA gyáli úti egykori iskola Fotó: BFVK.hu

Újpesten is piacra került egy oktatási intézmény

Szintén Budapesten, a IV. kerületben, a Szabadkai utcában is eladó egy iskola, oktatási intézmény besorolású ingatlan. A Budapesti Főváros Vagyonkezelő adatbázisa szerint az épület alapterülete 1122 négyzetméter. Az ingatlan korábban oktatási funkciót látott el, jelenleg értékesítés alatt áll.

Egykori újpesti iskola. Fotó: BFKV.huEgykori újpesti iskola. Fotó: BFVK.hu

400 millióért árulnak egy volt szakiskolát Ferencvárosban

Nemrég újabb budapesti iskolaépület került a piacra a IX. kerületi Soroksári úton. Az egykori szakiskola 5747 négyzetméteres telken található, maga az épület pedig 2179 négyzetméter alapterületű. A meghirdetett induló ár 400 millió forint plusz áfa.

A soroksári út Fotó: BFVK.huA soroksári út Fotó: BFVK.hu

Miskolcon is eladó egy monumentális iskolaépület

Nemcsak Budapesten, hanem vidéken is találni nagyobb oktatási intézményeket a piacon. Az ingatlan.com kínálatában szerepel például egy miskolci, perecesi egykori iskolaépület is, amely összesen 1130 négyzetméteres. A háromszintes, pince, földszint és emelet tagolású épület a 19–20. század fordulóján épült, eredetileg is iskolai funkcióra.

Egykori oktatási intézmény Miskolcon Fotó: Ingatlan.comEgykori oktatási intézmény Miskolcon Fotó: Ingatlan.com

A Tőzsdepalota is vihető?

A Budapest XXII. kerületében eladó, Tőzsdepalotaként ismert különleges ingatlan közel 3000 négyzetméteres, ötszintes épület, amelyet 780 millió forintért kínálnak a piacon. Az egykori, történelmi múltú épület egy majdnem 5000 négyzetméteres telken helyezkedik el Nagytétényben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hirdetés szerint a Tőzsdepalota jelenleg 79 szobával, egy 150 négyzetméteres rendezvényteremmel, valamint akár 100–200 autó befogadására alkalmas parkolóval rendelkezik. Az ingatlant többféle funkcióra is alkalmasnak tartják, például hotel, egészségügyi központ, idősek otthona vagy oktatási intézmény kialakítására.

A legendás Tőzsdepalota is eladó. Fotó: Ingatlan.comA legendás Tőzsdepalota is eladó. Fotó: Ingatlan.com

Szia Uram! 192 szobás ingatlan érdekel?

A Budapest X. kerületében meghirdetett ingatlan egy 8700 négyzetméteres, jelenleg munkásszállóként működő, többfunkciós hasznosításra alkalmas épület, amelyet 4 milliárd forintért kínálnak eladásra. A hirdetés szerint az ingatlan jelenleg akár 711 fő elszállásolására alkalmas, és összesen 192 szobával rendelkezik.

A három különálló épületrészből álló komplexum egy 6700 négyzetméteres telken helyezkedik el, nyolcemeletes főépülettel, két raktárépülettel, továbbá konyhákkal, mosókonyhákkal, zuhanyzókkal és központi mosodával felszerelve. A tulajdonos szerint az ingatlan nemcsak munkásszállóként, hanem kollégiumként, szállodaként, hostelként vagy irodaházként is hasznosítható lehet.

192 szobás egykori hotel. Fotó: Zenga.hu.192 szobás egykori hotel. Fotó: Zenga.hu.

Az ingatlan.com adatbázisa szerint jelenleg csak Budapesten 37 eladó intézmény kategóriájú ingatlan szerepel a kínálatban, vagyis az iskolaépületek, irodaházak, egészségügyi és egyéb intézményi célú ingatlanok piaca is jelentős kínálatot mutat.

A szakértők szerint ezek az épületek jellemzően fejlesztők, befektetők vagy intézményi vásárlók érdeklődését kelthetik fel, mivel a korábbi iskolaépületek sok esetben alkalmasak lehetnek irodaház, egészségügyi központ, idősek otthona, szálloda vagy akár társasház kialakítására is.
