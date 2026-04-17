Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat
Amikor egy új építésű ingatlan elkészül, a tényleges beköltözés és az építkezés lezárása csak egy végső hatósági jóváhagyással történhet meg. Ezt a dokumentumot a mindennapokban lakhatási engedély néven ismerjük, a hivatalos ügyintézés során azonban a használatbavételi engedélyként hivatkozunk rá. A hatósági folyamat célja annak igazolása, hogy az épület az engedélyezett tervek alapján épült fel, és biztonságosan használható. Cikkünkben részletesen áttekintjük a lakhatási engedély feltételeit 2026-ban, megmutatjuk, hogyan történik a használatbavételi engedély kérelem benyújtása, milyen kötelező mellékleteket kell beszerezni, és miért kulcsfontosságú a folyamatban a kivitelezői nyilatkozat megléte.
A használatbavételi engedély az építési folyamat jogi lezárását jelentő okirat, amelyet az illetékes építésügyi hatóság állít ki az építtető részére. Erre a dokumentumra azért van elengedhetetlen szükség, mert ez igazolja hivatalosan, hogy az építmény mindenben megfelel a műszaki és biztonsági előírásoknak, így alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Emellett az engedély megléte alapfeltétele az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a lakcímbejelentésnek, valamint sok esetben a lakásbiztosítások és bankhitel-folyamatok véglegesítésének is.
Mikor kell használatbavételi engedély iránti kérelmet benyújtani?
Egy építkezés lezárásakor a szükséges papírmunka attól függ, hogy a munkálatok milyen engedéllyel indultak el, és mekkora az épület. Nem mindenkinek kell ugyanis a legszigorúbb eljáráson átesnie.
A kormányhivatalok lakossági tájékoztatója és az építésügyi rendeletek alapján használatbavételi engedély iránti kérelmet kizárólag akkor kell beadni, ha az alábbi két feltétel egyszerre teljesül:
- Az épület eredetileg építési engedéllyel épült (tehát nem volt elég az egyszerű bejelentés).
- A használatba vételhez jogszabály alapján szakhatóságot (például tűzvédelmi, műemlékvédelmi vagy egészségügyi hatóságot) is be kell vonni az ellenőrzésbe.
Ha a fenti feltételek nem állnak fenn, a hatósági ügyintézés két másik formában történhet:
- Használatbavétel tudomásulvételi eljárás: Ezt az utat kell választani akkor, ha a ház építési engedéllyel épült ugyan, de a befejezéskor nincs szükség külön szakhatóságok ellenőrzésére. A hatóság ilyenkor a benyújtott papírok alapján csupán „tudomásul veszi” a használatbavételt.
- Hatósági bizonyítvány kérése: A legfeljebb 300 négyzetméteres, egyszerű bejelentéssel megépült családi házak esetén nincs szükség sem engedélyre, sem tudomásulvételre. Ezeknél az ingatlanoknál a hatóság az építtető kérésére egy hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a ház felépült.
Az eljárás lefolytatása különösen azok számára bír nagy jelentőséggel, akik hitelt vesznek fel az épülő ingatlanra. A bankok ugyanis a gyakorlatban rendszerint a hitelösszeg utolsó részletének folyósítását, vagy a teljes kifizetést a jogerős használatbavételi papír (engedély, tudomásulvétel vagy hatósági bizonyítvány) bemutatásához kötik.
Ez a szabály nemcsak a piaci lakáshitelekre, hanem az állami támogatásokra – például a CSOK Pluszra vagy a Falusi CSOK-ra – is érvényes. A bankok felé ugyanis a szerződésben vállalt határidőre hivatalos papírral kell igazolni, hogy a ház rendben felépült. Ha a használatbavételt igazoló dokumentum nincs meg időben, a bank egyszerűen visszatartja az utolsó részletet. Az állami támogatásoknál ráadásul még nagyobb a tét: ha az építtető kicsúszik a határidőből, és nem tudja bemutatni a hatósági igazolást, a legrosszabb esetben a már felvett milliókat is vissza kell fizetnie.
A használatba vételi engedély feltételei 2026-ban
A használatbavételi engedély feltételei törvényileg szigorúan szabályozottak. Az engedélyezési és tudomásulvételi eljárás során a hatóság a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján vizsgálja az építményt. A kérelem elfogadásához és az eljárás sikeres lefolytatásához a jogszabály az alábbi öt alapfeltétel teljesülését és igazolását írja elő kötelezően:
- Engedélynek megfelelő megvalósítás: Az ingatlannak a jóváhagyott építészeti-műszaki tervek alapján kell felépülnie. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az épület külső megjelenésének (színezés, tetőfedés) el kell készülnie, a közműveket be kell kötni, a fűtési és vizesblokk-rendszereknek működőképesnek kell lenniük, az építési hulladékot pedig igazoltan el kell szállítani. Amennyiben egy telken több épület valósul meg ütemezve, a hatósági jóváhagyás az egyes rendeltetési egységekre külön-külön is kérelmezhető.
- A fővállalkozó kivitelező nyilatkozata: A kivitelezőnek hivatalos formában kell igazolnia, hogy a munkálatokat a terveknek, valamint a biztonsági és minőségi szabványoknak megfelelően végezte el. Elektronikus építési napló (e-napló) vezetése esetén a nyilatkozatot a rendszeren belül rögzítik, papíralapú naplónál pedig fizikailag csatolják a kérelemhez.
- Hiteles energetikai tanúsítvány: Az energetikai szabályozás alá tartozó épületeknél a kérelem benyújtásáig el kell készíttetni az energetikai tanúsítványt. A kiállított dokumentumot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) töltik fel, az építésügyi hatóság pedig ebből az adatbázisból ellenőrzi a meglétét.
- Statisztikai adatlap: A kérelem kötelező mellékletét képezi a hiánytalanul kitöltött statisztikai adatlap. Ennek feltöltése nélkül az eljárás nem indul meg.
- Szakhatósági előírások teljesítése: Ha az eredeti építési engedélyben a hatóság bizonyos szakkérdésekben (például környezetvédelmi vagy útügyi területen) feltételeket határozott meg, a használatbavételi eljárás során igazolni kell ezen előírások tényleges teljesülését.
A kivitelezői nyilatkozat szerepe és tartalma
A használatbavételi eljárás során a műszaki megfelelőséget a kivitelezői nyilatkozat igazolja, mely tartalma törvényileg szabályozott. A dokumentumot a fővállalkozó kivitelező állítja ki, az abban foglaltak szakmai tartalmáért pedig a felelős műszaki vezető felel. A nyilatkozat benyújtásával a kivitelező hivatalosan igazolja a hatóság felé, hogy:
- Az építmény a jogerős építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint a kivitelezési terveknek megfelelően készült el.
- A munkálatok során betartották a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
- A beépített építőanyagok és szerkezetek minősége megfelel a hatályos szabványoknak és a tervezett funkciónak.
- Az épület a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotba került.
Amint a hatályos szabályozás rögzíti, e-napló (elektronikus építési napló) vezetése esetén ezt a nyilatkozatot a kivitelezőnek az elektronikus rendszeren belül kell megtennie a napló lezárásakor. Ha a jogszabályok kivételesen lehetővé tették a papíralapú építési napló vezetését, a nyilatkozatot papíralapon kell kiállítani, és a használatbavételi engedély kérelem mellékleteként, beszkennelve kell benyújtani.
A használatbavételi engedély kérelem benyújtása
A használatbavételi engedélyezési, valamint a tudomásulvételi eljárás megindítása ma már elsősorban elektronikus úton, az ÉTDR (Építésügyi Hatósági Szolgáltatások Elektronikus Alátámasztó Rendszere) felületén keresztül történik. A hatályos jogszabályok alapján a kérelmet kizárólag az építési engedélyen szereplő építtető, vagy az általa hivatalosan meghatalmazott személy (például a tervező, felelős műszaki vezető vagy ügyvéd) nyújthatja be.
- Azonosítás és belépés: Az ÉTDR felületére a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületén keresztül (például Ügyfélkapu, Digitális Állampolgárság applikáció vagy e-Személyi) történő azonosítással lehet belépni.
- Az eljárás kiválasztása és az alapadatok megadása: A rendszerben új kérelmet kell indítani, kiválasztva a megfelelő hatósági eljárást (használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel). Ezt követően rögzíteni kell az ingatlan helyrajzi számát, az előzményiratok azonosítóit (eredeti építési engedély száma), valamint az építtető adatait.
- Kötelező mellékletek feltöltése: A rendszerben elektronikusan kell csatolni a jogszabály által előírt dokumentumokat. Ide tartozik a kitöltött statisztikai adatlap, valamint – amennyiben nem elektronikus építési naplót (e-naplót) vezettek – a papíralapú kivitelezői nyilatkozat beszkennelt példánya.
- Illetékek és díjak: A használatbavételi engedélyezési és a tudomásulvételi eljárás is illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes.
Személyes benyújtás elektronikus adathordozón
Bár az eljárás alapvetően online zajlik, a hatályos kormányhivatali tájékoztató alapján lehetőség van a kérelem személyes benyújtására is. Ezt a területileg illetékes építésügyi hatóságnál vagy a kormányablakokban lehet megtenni. Fontos feltétel azonban, hogy a hatóság az eljárást ebben az esetben is az ÉTDR rendszerben folytatja le. Ennek megfelelően a kérelemhez tartozó kötelező dokumentumokat a személyes ügyintézés során elektronikus adathordozón (például pendrive-on) kell átadni a hivatal munkatársának.
A kérelem elektronikus beküldését vagy a személyes leadást követő hivatali rögzítést követően a rendszer egy automatikus érkeztetési igazolást küld az építtető (vagy a meghatalmazott) tárhelyére, amely hivatalosan is igazolja az eljárás megindulását.
A használatbavételi kérelem benyújtásának ellenőrzése
A hatósági ügyintézés megkezdése előtt jó, ha ellenőrizzük, hogy a kérelem benyújtásához szükséges feltételek hiánytalanok-e. A használatbavételi eljárás ÉTDR rendszerben történő sikeres elindításának alapja ugyanis az, hogy az épület a jóváhagyott terveknek megfelelően elkészült és biztonságosan használható. Ezt a fizikai készültséget a hivatalos papíroknak is igazolniuk kell. Rendelkezésre kell állniuk a közműszolgáltatói nyilatkozatoknak, az e-naplóban rögzített vagy papíron csatolt kivitelezői nyilatkozatnak és a kitöltött statisztikai adatlapnak, valamint meg kell bizonyosodni arról, hogy az energetikai tanúsítvány bekerült az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY).
A hiánytalanul összeállított iratanyaggal nemcsak az ügyintézés indítható meg zökkenőmentesen, hanem a hosszadalmas hiánypótlások is elkerülhetők. Ha a hatóság a benyújtott dokumentumokat rendben találja, az engedély kiadásával vagy a tudomásulvételi eljárás lezárásával igazolja az új ingatlan jogilag rendezett státuszát. Ezzel a lépéssel a házépítés hatósági szakasza véget ér, és a vonatkozó előírások betartása mellett jogszerűen megkezdődhet az ingatlan rendeltetésszerű használata.
