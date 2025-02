CSOK Plusz 2025: ezek a CSOK Plusz hitel feltételei, itt vannak a részletek

A lakásvásárlás előtt álló magyar párok számára 2025-ben is elérhető a CSOK Plusz, ami egy olyan, legfeljebb 3%-os kamatozású, államilag támogatott lakáscélú hitel, amelyet azok a házaspárok igényelhetnek meg, akik legalább egy gyermek vállalására előre leszerződnek. A CSOK Plusz jogszabály az elmúlt hónapokban több friss változáson is keresztülment: járjunk utána, mit érdemes tudni a CSOK Plusz 2025 évi szabályairól! Mik a CSOK Plusz feltételek, jár-e CSOK Plusz illetékmentesség, hogyan számol a CSOK Plusz kalkulátor 2025-ben a CSOK Plusz törlesztő kapcsán?

Az új CSOK Plusz egészen más családtámogatási lehetőséget tartogat, mint amit a korábbi években megszokott CSOK jogszabály biztosított. Nézzük, mik a CSOK Plusz feltételek 2025-ben, azaz miben más a CSOK Plusz, mint a sima CSOK hitel, mit kell tudni a CSOK Plusz hitel felvételéről! Mely hazai bankoknál vehető fel a CSOK Plusz 2025-ben (pl. OTP CSOK Plusz, Erste CSOK Plusz, UniCredit CSOK Plusz) és hogyan működik a CSOK Plusz kalkulátor? Miben mások az új hitellehetőség feltételei, mint a régi CSOK feltételek, mik voltak az eredeti CSOK feltételei? Mik az otthonteremtési támogatás feltételei 2025-ben, jár CSOK Plusz illetékmentesség?

Mi a CSOK Plusz lényege?

A családi otthonteremtési kedvezmény (röviden: CSOK hitel) egy állami családtámogatási eszköz, amely először 2015. július 1-jén lépett hatályba. A CSOK egy olyan állami kamattámogatású, illetékmentességet biztosító lakáscélú hitel, amelyet akkor kaphatnak meg a házaspárok, ha 1, 2 vagy 3, akár már meglévő gyermeket vállalnak. A CSOK hitellel párhuzamosan 2019-ben vezették be a falusi CSOK-ot (ami az elnéptelenedő települések újbóli benépesítését célozza), 2023. októberében pedig a Kormány bejelentette (518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet) a CSOK+ nevű családtámogatás érkezését is, amelyet 2024. január 1-től, egy alkalommal lehet igényelni a magyar bankoknál.

A CSOK Plusz lényegében egy 3%-os, fix kamatozású, állami kamattámogatású, annuitásos jelzálogfedezetű, legfeljebb 50.000.000 Ft-os összegű lakáshitel, melynek összegéből a második, illetve a harmadik, újonnan születő (vagy örökbefogadott) gyermek érkezését követően 10-10 millió Ft hiteltartozást elenged az állam. A CSOK Plusz hitel 2025-ben használt lakásás vásárlására, építkezésre és bővítésre (meglévő vagy újonnan megvásárolt lakásra is) használható, ház nélküli építési telket azonban nem lehet rajta venni, és bővítéssel nem járó korszerűsítésre (lakásfelújításra) sem lehet elkölteni!

Az eredeti CSOK hitel feltételei az elmúlt évek során számos ponton változtak (a CSOK 2025 évében is igényelhető alternatíva), a legújabb CSOK Plusz pedig eleve más feltételrendszerrel került bevezetésre. Nézzük, melyek az új otthonteremtési támogatás feltételei és milyen friss változások történtek a CSOK Plusz jogszabály történetében!

CSOK Plusz jogszabály 2025 változások

2024. decemberében több ponton is változott a CSOK 50 millió forintos új lehetősége, a CSOK Plusz. A CSOK Plusz jogszabály 2025-től a következő pontokon módosul:

2025. február 20-ig a koraszülött gyermek nem minősül vállalt gyermeknek a CSOK Plusz szempontjából – ezután a szülők igényelhetnek rá CSOK Plusz hitelt, jár nekik a 2 éves törlesztési szüneteltetés, új baba esetén pedig a 10 milliós hiteltartozás elengedése is;

ha a második gyermek megszületése után járó 10 milliós tartozáselengedés igénylésekor még elérte a 10 millió Ft-ot a tartozás, de a támogatás folyósításakor már nincs ennyi hátra, a fennmaradó összeget visszakapja az adós;

a futamidő hosszától függetlenül 10 év elteltét követően (ennyi a CSOK Plusz bentlakási kötelezettség) el lehet költözni az ingatlanból, lehet azt értékesíteni, elbontani, más használatára bocsátani (korábban ezt a teljes futamidő alatt nem engedték);

nincs szükség a hitel elő- vagy végtörlesztésére ingatlancsere, fedezetcsere esetén;

az új CSOK Plusz jogszabály kimondja, hogy az első közös ingatlan értéke legfeljebb 80 millió Ft, a nem első közös ingatlané pedig legfeljebb 150 millió Ft lehet, feltéve, ha a meglévő CSOK-os ingatlan árát az újba beleforgatják - bizonyos esetekben a korábbi épület elajándékozásával vagy elbontásával megkerülték ezt a szabályt, de erre mostantól nincs lehetőség -, továbbá nem vehető igénybe a CSOK Plusz 2025-ben az igénylő saját maga által 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogának visszavásárlására sem;

akkor is igénybe vehető a CSOK Plusz 2025 végéig, ha a feleség elmúlt 41 éves, de legalább 12 hetes magzattal várandós (örökbefogadásnál előterjesztett kérelem elegendő);

közeli hozzátartozó is lakóhelyet létesíthet az ingatlanban;

ha a CSOK Plusz gyermekvállalási kötelezettség teljesítését megelőzően kikerül az ügyletből az egyik fél, akkor az addig kapott kamattámogatást büntetőkamattal terhelve vissza kell fizetni.

CSOK Plusz feltételek 2025

A CSOK Plusz feltételei 2025 évében előírják, hogy azoknak a házaspároknak (élettársi kapcsolat nem elég) jár a CSOK Plusz 2025-ben, ahol a feleség 41 év alatti (vagy 2025 végéig 12 hetes várandósságát bizonyítja). A CSOK Plusz kölcsönt kizárólag nagykorú, büntetlen előéletű, köztartozásmentes (maximum 5.000 Ft) házastársak igényelhetik, más adós nem vonható be, mindkét fél támogatott. A CSOK Plusz igénylője nem szerepelhet a KHR listán aktív tartozással (ha volt tartozása, azt legalább 1 évvel korábban ki kellett egyenlíteni).

Az egyik félnek legalább 2 éves magyar vagy külföldi TB-jogviszonya kell, hogy legyen (igazolni kell), amelyben nem történt 30 napnál hosszabb megszakítás (legalább 1 éve átalányadózó egyéni vállalkozók, őstermelők esetében 2024. óta 1 év a TB-jogviszony elvárás). TB-jogviszonynak minősül a hallgatói jogviszony, a GYOD, az ápolási díj folyósítása, illetve megváltozott munkaképességű személyeknek is jár a családtámogatás.

A jogszabály kimondja, hogy a CSOK Plusz feltételek csak akkor teljesülnek, ha a pár legalább 1 új gyermeket vállal előre, a CSOK Plusz kizárólag meglévő gyermekre nem igényelhető! A CSOK Plusz gyermekvállalási határidő a továbbiakban is 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermekre 8 év, 3 gyermekre pedig 10 év.

A magzat akkortól minősül „gyermeknek”, amikor elérte a 12 hetes kort; a CSOK Plusz felső korhatár gyermekek esetében 25 év. A CSOK Plusz hitel felvétele szempontjából a párnak a nem közös gyermekei is számítanak (de a vállalt új gyermeknek közösnek kell lennie). A gyermek születését igazoló okiratot 90 napon belül be kell mutatni a bankunknak.

A CSOK Plusz külföldi állampolgár részére a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha van bejelentett belföldi lakcíme. Nem kizáró ok a meglévő lakástulajdon, azonban az új, CSOK Plusszal szerzett lakás forgalmi értékének meg kell haladnia a meglévő lakás forgalmi értékét (vagy a CSOK Plussz felvételét megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakás eladási árát).

Mi történik, ha a családnak nem születhet saját gyermeke?

A CSOK Plusz jogszabály előírásai szerint a gyermekvállalás kötelezettsége teljesítettnek minősül akkor is, ha a magzat a várandósság 12. hetét követően elhal, vagy ha a gyermek halva születik (vagy ha az egyik házastárs elhalálozik). Az, ha a házaspárnak biológiai okokból kifolyólag nem lehet gyermeke (pl. meddőség vagy a terhességet kizáró betegség áll fenn), nem minősül szerződésszegésnek – ellenben, ha a pár önszántából a CSOK Plusz szerződés megszegése mellett dönt, büntetőkamatot kell fizetnie. Más lehetőség hiányában, ha a család örökbefogadás útján gyarapszik, a gyermekvállalási határidő +2 évvel meghosszabbítható.

Mennyi a CSOK Plusz összege?

A CSOK Plusz hitel összege a gyermekek számától függően a következőképp változik:

1 gyermekre vállalók: maximum 15 millió Ft – minimális ingatlan alapterület lakásnál: 40 m2; háznál: 70 m2;

2 gyermekre vállalók (ebből az egyik lehet már meglévő gyermek): maximum 30 millió Ft – minimális ingatlan alapterület lakásnál: 50 m2; háznál: 80 m2;

3 gyerekre vállalók (ebből lehet 1 vagy 2 meglévő gyermek): maximum 50 millió Ft – minimális ingatlan alapterület lakásnál: 60 m2; háznál: 90 m2.

A 2. és a 3. gyermek után járó 10-10 millió forintos törlesztőkedvezmény a gyermek születése (vagy örökbefogadása) után 180 napon belül igényelhető. Az ingatlannak lakhatónak kell lennie (korábban is feltétel volt a használható konyha, fürdő, WC vagy a minimum 12 m2-es lakószoba), ezt a bank is ellenőrzi. A CSOK Plusz 2025 során is kombinálható más hitelekkel: felvehető mellé falusi CSOK, piaci lakáshitel, továbbá sokan a babaváró hitel felvételével pótolják ki az ingatlanvásárláshoz szükséges önerőt.

Mennyi önerő kell a CSOK Pluszhoz?

A CSOK Plusz önerő tekintetében is felülírja a szokványos szabályokat: míg általánosságban minimum 20% önerőre van szükségünk ahhoz, hogy egy lakást, házat megvásárolhassunk,

a CSOK Plusz hitel esetében már 10% önerő is elégséges lehet

azoknak, akik a CSOK Plusz igénylés benyújtásáig nem töltötték be 41. életévüket, nincs 50%-nál nagyobb tulajdoni hányaduk más ingatlanban, 2025-től pedig azok is, akik energiatakarékos lakásba költöznek (minimum A+ besorolás, legalább 68 kwh/m²/év energiafogyasztás).

CSOK Plusz illetékmentesség

Ugyanúgy, ahogy a régi CSOK jogszabály esetében megszokhattuk, a CSOK Plusz esetében is elengedik a 4%-os vagyonszerzési illetéket – azaz változatlanul jár a CSOK Plusz illetékmentesség 2025-ben is.

CSOK Plusz törlesztő, futamidő, kamat

A 2025-ös CSOK Plusz feltételek közé tartozik az is, hogy a CSOK Plusz hitel futamideje minimum 10 év, maximum 25 év lehet kamattámogatással, ami után fix, legfeljebb 3%-os kamatot kell fizetni. A CSOK Plusz előtörlesztés díja maximum 1% lehet. A CSOK Plusz kalkulátor a kamattámogatás mértékének tekintetébenaz 5 éves ÁKK-átlaghozamot veszi alapul (5 éves ÁKK-átlaghozam X 1,1 + 1 százalékpont – 3% ügyfélkamat).

A CSOK Plusz törlesztőrészlete kapcsán fontos tudnunk, hogy az első évben még nem a tőketartozást törlesztjük, hanem csak a kamatot. A babaváróhoz hasonlóan a CSOK Plussz esetében is 12 hónapra szüneteltethető a törlesztés, ha megérkezett a családba az új gyermek. A CSOK Plusz jogszabály szerint a kezdeti banki költségek a hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át foglalhatják magukban (maximum 300.000 Ft).

CSOK Plusz kalkulátor 2025

Minden lakás- vagy házvásárlás, építkezés esete egyedi, éppen ezért ahhoz, hogy tudjuk, mennyi hitelre van szükségünk és hogyan, mikorra kell azt visszafizetni, mindenképpen használjuk ki valamelyik CSOK kalkulátor lehetőségeit! A CSOK Plusz kalkulátor 2025 évében is segít kiszámolni, mennyi hitel kell vágyott ingatlanunk megszerzéséhez. Ahhoz, hogy a CSOK hitel kalkulátor vagy a CSOK Plusz hitel kalkulátor elvégezhesse számításait, meg kell adnunk a megvásárlandó/építendő ingatlan értékét és azt, hogy mennyi hitelösszegre van szükségünk, hogy milyen futamidőre szeretnénk a CSOK Plussz hitelt felvenni, mennyi a család jövedelme, hány meglévő gyermekünk van és hányat vállalunk újonnan.

Erste, MBH, K&H OTP CSOK Plusz: melyik banktól kaphatok CSOK Pluszt?

2024 végén a CSOK Plusz hitelt kínáló bankokhoz csatlakozott a Raiffeisen Bank is, ezzel immár nyolc hazai hitelintézet kínálja ezt az államilag támogatott hiteltípust. A CSOK Plusz jogszabály feltételei hitelintézettől függetlenül, egységesen érvényesek az összes bankra nézve, azaz – ha pusztán a CSOK Plusz feltételei alapján választunk bankot, mindegy, honnan vesszük fel a hitelt. A CSOK Plusz hitelt kínáló bankok listája jelenleg a következő:

OTP Bank

MBH Bank

Erste Bank

K&H Bank

UniCredit Bank

CIB Bank

Raiffeisen Bank

Gránit Bank.

Jó, ha tudjuk, hogy bár a feltételek megegyeznek, nem mindegy, hogy milyen célra ad a bank CSOK Plusz hitelt: egyes bankok nem támogatják az építkezést, csak a meglévő ingatlan megvásárlását, továbbá lehetnek minimális különbségek az árazásnál vagy eltérő futamidőre kaphatunk ajánlatot. A CSOK Plusz hitel kiegészítő piaci hitelével kapcsolatban jelentősen elérő ajánlatok születhetnek: hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb CSOK Plusz hitelkonstrukciót, kérjünk minél több hitelajánlatot, vegyük igénybe egy hiteltanácsadó segítségét!

CSOK Plusz hitel igénylés: mikor igényeljük meg a CSOK Pluszt?

A CSOK Plusz hitel igénylése sima lakásvásárlás esetén történjen meg az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül! Amennyiben bővítjük az ingatlant, a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásul vétele előtt (egyszerű bejelentéshez kötött bővítésnél a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása előtt) szükséges a CSOK Plusz szerződés megkötése.

A CSOK Plusz szerződés építkezés esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat kiadása, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum kiadása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt igényelhető. Ezután a választott hitelintézetünk megállapítja, milyen mértékű kölcsönre vagyunk jogosultak.

A kölcsönkérelem elbírálási határidő alapesetben 30 nap, építkezés/bővítés esetén 60 nap (hiánypótlásra 10 napot biztosítanak, ami a határidőbe nem számít bele).

CSOK Plusz és sima CSOK felvehető egyszerre?

Az eredeti CSOK és az új CSOK Plusz anyagi helyzetünktől függetlenül összesen egy alkalommal vehető igénybe, akkor is, ha a hitelt az adós már visszafizette. Amennyiben valakinek korábbi „sima” CSOK hitele van/volt, csak akkor igényelheti meg a CSOK Pluszt, ha megszünteti és visszafizeti a korábbi CSOK hitelnél igénybe vett kamattámogatást – de ehhez a korábbi CSOK jogszabály által előírt gyermekvállalási feltételeket teljesíteni kell.

CSOK Plusz rejtett költségek

Az ilyen nagyösszegű hitelek felvétele esetén fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az „apróbetűs részben” megbújhat még néhány százezer forintnyi rejtett költség is - számoljunk az ingatlan értékbecskés díjával, az ügyvéd és a közjegyző díjával, továbbá a nagyösszegű átutalások díjával is (ha a bankunknál van ilyen).

A CSOK Plusz folyósítása lakásvásárlás esetén egyösszegben történik a kölcsönszerződés megkötését követően, építkezés/bővítés esetén a készültség mértékével arányosan, utólag folyósítanak.

CSOK Plusz büntetőkamat 2025

Ha a hiteligénylő házaspár megszegi a szerződést, a CSOK Plusz 2025 törvény szerint a határidő lejártával megszűnik a kamattámogatás és vissza kell fizetniük a kamattámogatást és az arra vonatkozó büntetőkamatot, ami az aktuális jegybanki alapkamat (2025 januárjában 6,5%) +5 százalékponttal növelt értéke. A CSOK Plusz büntetés tipikus esetei: a jogtalan igénybevétel, a házasság felbontása (válás) vagy érvénytelenítése és a gyermekvállalási kötelezettség megszegése.

Alapvetően ezt egyösszegben kellene visszafizetni, azonban, ha a páros igazolni tudja, hogy ehhez nem állnak rendelkezésére anyagi források, méltányossági alapon részletfizetést kérvényezhet (különös méltánylást érdemlő helyzetben 5 éves fizetési halasztás kérhető). Hogy elkerüljük az ilyen eseteket, semmiképp se vegyük fel sem a CSOK Plusz, sem a babaváró támogatás összegét bizonytalan lábakon álló házastársi kapcsolatra alapozva, illetve gondoljuk át alaposan, hány gyermeket szeretnénk és ne vállaljunk olyan kötelezettségeket, amelyekben nem vagyunk biztosak, hogy képesek vagyunk teljesíteni!