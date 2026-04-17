Beütött a krach a globális piacon: azonnali hatállyal állították le a magyarok hatalmas felújítási programját

A kőolajszármazékok globális piacán tapasztalható áruhiány és drasztikus áremelkedés miatt a Masterplast határozatlan időre felfüggesztette ingyenes szigetelési programját. A lépés azonnali hatályú, és a kivitelezést még meg nem kezdő pályázók szerződéseinek felbontásával jár.

A vállalat 2026. április 17-én állította le a Hungarocell Felújítási Programot. A döntést azután hozták meg, hogy több beszállítójuk vis maiorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a szállításokat. Emiatt a szükséges alapanyagok beszerzése kiszámíthatatlanná vált, így a projektet az eredetileg tervezett árakon már nem lehetett fenntartani. A Masterplast a piaci és ellátási körülmények javulásáig szünetelteti a kezdeményezést.

A váratlan leállás eltérően érinti a már regisztrált résztvevőket. Azoknál a pályázóknál, akik a felfüggesztést megelőző napig igazolhatóan átvették a szigetelőanyagot, a cég az eredeti feltételekkel teljesíti a szerződést. A vállalat az elszámolás során sem hárítja át rájuk a megnövekedett költségeket. Azoknak a pályázóknak viszont, akik a leállásig nem jutottak hozzá az anyagokhoz, a szerződése a teljesítés ellehetetlenülése miatt megszűnik. Új igényléseket a szüneteltetés alatt nem fogadnak be.

A program pénzügyi alapját egy MVM Nexttel tavaly ősszel kötött hosszú távú keretszerződés biztosította. Ennek értelmében az energiavállalat mintegy 18 milliárd forint értékben vásárolhat Hitelesített Energiamegtakarítást (HEM) a Masterplasttól. Ez az üzletág korábban komoly fellendülést hozott a cégnek. Az előző év azonos időszakához képest több mint 80 százalékkal növelte, és egyúttal rekordszintre emelte a negyedik negyedéves bevételeket.

A szigetelési program felfüggesztésének hírére a vállalat részvényeinek árfolyama 2,2 százalékot esett a reggeli kereskedésben.