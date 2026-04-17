Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése Magyarországon, miközben a kínálat is jelentősen bővült.
Beütött a krach a globális piacon: azonnali hatállyal állították le a magyarok hatalmas felújítási programját
A kőolajszármazékok globális piacán tapasztalható áruhiány és drasztikus áremelkedés miatt a Masterplast határozatlan időre felfüggesztette ingyenes szigetelési programját. A lépés azonnali hatályú, és a kivitelezést még meg nem kezdő pályázók szerződéseinek felbontásával jár.
A vállalat 2026. április 17-én állította le a Hungarocell Felújítási Programot. A döntést azután hozták meg, hogy több beszállítójuk vis maiorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a szállításokat. Emiatt a szükséges alapanyagok beszerzése kiszámíthatatlanná vált, így a projektet az eredetileg tervezett árakon már nem lehetett fenntartani. A Masterplast a piaci és ellátási körülmények javulásáig szünetelteti a kezdeményezést.
A váratlan leállás eltérően érinti a már regisztrált résztvevőket. Azoknál a pályázóknál, akik a felfüggesztést megelőző napig igazolhatóan átvették a szigetelőanyagot, a cég az eredeti feltételekkel teljesíti a szerződést. A vállalat az elszámolás során sem hárítja át rájuk a megnövekedett költségeket. Azoknak a pályázóknak viszont, akik a leállásig nem jutottak hozzá az anyagokhoz, a szerződése a teljesítés ellehetetlenülése miatt megszűnik. Új igényléseket a szüneteltetés alatt nem fogadnak be.
A program pénzügyi alapját egy MVM Nexttel tavaly ősszel kötött hosszú távú keretszerződés biztosította. Ennek értelmében az energiavállalat mintegy 18 milliárd forint értékben vásárolhat Hitelesített Energiamegtakarítást (HEM) a Masterplasttól. Ez az üzletág korábban komoly fellendülést hozott a cégnek. Az előző év azonos időszakához képest több mint 80 százalékkal növelte, és egyúttal rekordszintre emelte a negyedik negyedéves bevételeket.
A szigetelési program felfüggesztésének hírére a vállalat részvényeinek árfolyama 2,2 százalékot esett a reggeli kereskedésben.
Az Erste és az OTP tapasztalatai szerint az elmúlt években látványosan nőtt a vásárlási célú felhasználás súlya.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen iskolaépületeket és intézményi ingatlanokat árulnak jelenleg az országban, és mennyit kérnek ezekért az egyedi adottságú épületekért.
Félelmetes ütemben lőttek ki a magyar lakásárak: egyetlen tényező miatt indult be a sosem látott áremelkedés
Több mint hároméves csúcsra repítette a magyar lakásárak emelkedését a negyedik negyedévben az Otthon Start program, ezzel magasan Európa legnagyobb drágulását mérték.
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
Az elmúlt évek gyors bővülése után új szakaszba lépett a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Súlyos milliókat bukhat rengeteg magyar háztulajdonos: hirtelen elzárják az állami pénzcsapot az ország több régiójában
Április 17-én lezárul a kérelmezés Budapesten és több megyében az energetikai otthonfelújítási programnál a keret kimerülése miatt.
Fillérekért vesznek most telkeket az élelmes magyarok: érdemes sietni, szinte garantált a durva drágulás
A telekpiacon különös kettősség látszik: miközben a kereslet látványosan megugrott, az árak csak minimálisan követték a trendet.
A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.
Magyarországon rendkívül magas a válások és a különélő szülők száma, a kapcsolattartás százezrek számára jelent mindennapos feladatot és kötelességet.
Kíméletlen drágulás az albérleteknél: kimondta a szakértő, ez alatt az összeg alatt már esélytelen jó lakást találni
Márciusában országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben.
Rémálom lett a lakáskeresés Magyarországon: európai szinten is példátlan drágulást mértek, erre kevesen voltak felkészülve
Az Eurostat adatai szerint az elmúlt közel tíz évben Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a lakásárak és a bérleti díjak Európában.
Választás 2026: ekkor kezdheti meg működését az új parlament - mutatunk minden fontos részletet, dátumot a választás után
Az új Országgyűlés megalakulásával a korábbi kormány megbízatása automatikusan megszűnik, és az új miniszterek kinevezéséig ügyvezető kormányként működik tovább.
Most érkezett: ez lehet az Otthon Start sorsa, de hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat a választás után?
A Tisza Párt 2026-os kétharmados választási győzelmével jelentős átalakulások várhatók a hazai lakáshitelezésben és a családtámogatási rendszerben.
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.
A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, a legtöbben eddig Győr-Moson-Sopron vármegyében adták le a szavazatukat.
Megdőlt a részvételi rekord, 74,2 százaléknyian adták már le a szavazatukat a választáson.
