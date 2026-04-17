Fordulat a magyar lakáspiacon: újra kilőttek az árak, de egyetlen dolog miatt fellélegezhetnek a vevők
Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése Magyarországon, miközben a kínálat is jelentősen bővült. Az ingatlan.com adatai szerint országos szinten havi alapon 2 százalékkal nőttek az árak, ami érdemi gyorsulás a februári 0,8 százalékhoz képest. Budapesten szintén fordulat történt: a februári 0,5 százalékos csökkenést márciusban 1,1 százalékos drágulás váltotta.
Éves összevetésben országosan 15,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ami enyhe gyorsulást jelent, ugyanakkor Budapesten lassult az áremelkedés üteme: a februári 14,6 százalék után márciusban 13,7 százalék volt az éves drágulás. Ez arra utal, hogy a fővárosi piac egyre inkább korlátokba ütközik.
A budapesti lassulás mögött több tényező áll. A fővárosban magasabb árszintről indul a piac, így ugyanakkora nominális emelkedés kisebb százalékos növekedést jelent. Emellett az Otthon Start Program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is fékezi az árak emelkedését. Az adatok szerint a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára már hónapok óta ezen a szinten stagnál.
A regionális különbségek jelentősek. Márciusban a legnagyobb havi drágulás a Dél-Dunántúlon volt, közel 5 százalékkal, míg az Észak-Alföldön 3,7, a Dél-Alföldön 2,1 százalékkal nőttek az árak. Közép-Dunántúlon enyhe, 0,2 százalékos csökkenés történt. Éves alapon a Dél-Alföld emelkedik ki, ahol 20 százalék feletti drágulás látható, de Pest vármegyében és Észak-Magyarországon is 16-17 százalékos növekedést mértek.
A kínálat közben látványosan bővült, ami a következő hónapok egyik kulcskérdésévé válhat. Budapesten egy év alatt 27 ezerről 34 ezerre nőtt az eladó lakóingatlanok száma, ami 25 százalékos bővülést jelent. A használt társasházi lakásoknál még erősebb, 40 százalék feletti növekedés történt, miközben az árak ebben a szegmensben csak 7 százalékkal emelkedtek.
Hasonló folyamatok látszanak vidéken is. Egyes nagyvárosokban jelentősen nőtt a kínálat, Debrecenben például 66 százalékkal, Tatabányán pedig megduplázódott a társasházi lakások száma. Ezzel párhuzamosan az árak 11-12 százalékkal emelkedtek, ami mérsékeltebb dinamika a kínálat növekedéséhez képest.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A részletes adatok szerint Budapesten a legnagyobb kínálat a XIII. kerületben található, közel 3900 eladó ingatlannal, ahol a medián négyzetméterár 1,65 millió forint. A II. kerületben 1,7 millió forint körül alakul ez az érték, míg a VII. kerületben 1,5 millió forint. A III. és a VI. kerület szintén nagy kínálattal rendelkezik, eltérő árszintek mellett.
A vidéki nagyvárosok közül Debrecen kínálja a legnagyobb választékot, több mint 4000 eladó ingatlannal és 1 millió forint körüli négyzetméterárral. Pécsen 903 ezer, Szegeden 962 ezer, Nyíregyházán pedig 786 ezer forint a medián érték. A legalacsonyabb árszint Salgótarjánban látható, ahol 325 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméterár.
A kereslet ezzel szemben mind havi, mind éves alapon csökkent. Ez arra utal, hogy a piac egyensúlya változóban van: miközben a kínálat gyorsan nő, a vevők egyre árérzékenyebbé válnak. A következő időszakban ez erősítheti az eladók közötti versenyt, ami javíthatja a vásárlók alkupozícióját és lassíthatja az árak emelkedését.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.