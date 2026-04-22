Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Gazdaság

Nagy Ervin: tűz ütött ki az iváncsai akkugyárban, több dolgozó is füstmérgezéssel került kórházba

2026. április 22. 17:42

Hétfőn tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban. A baleset következtében több embert is kórházba kellett szállítani.

Tűz ütött ki hétfő este az iváncsai akkumulátorgyárban – erről Nagy Ervin színművész, a térség Tisza Párt színeiben megválasztott országgyűlési képviselője számolt be a Facebookon:

Tájékoztatása szerint az eset során több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került, ugyanakkor az eddigi információk alapján súlyos sérülés nem történt. Nagy Ervin azt is közölte, hogy az elmúlt időszakban több jelzés érkezett hozzá a SK On Hungary Kft. működésével kapcsolatban, amelyek szerint a vállalat vezetése nem minden esetben tartja be maradéktalanul a munkavédelmi előírásokat.

A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről, valamint arról, milyen lépéseket tesznek a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A képviselő egyúttal arra is felszólította a vállalatot, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítsák a teljes körű információátadást a munkavállalók érdekeit képviselő szakemberek felé, és a felvetett javaslatok figyelembevételével tegyenek meg minden szükséges intézkedést a dolgozók biztonságának garantálása érdekében. Hozzátette: amennyiben ez nem történik meg, munkavédelmi bírósághoz fordul.

Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

