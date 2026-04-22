Nagy Ervin: tűz ütött ki az iváncsai akkugyárban, több dolgozó is füstmérgezéssel került kórházba
Hétfőn tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban. A baleset következtében több embert is kórházba kellett szállítani.
Tűz ütött ki hétfő este az iváncsai akkumulátorgyárban – erről Nagy Ervin színművész, a térség Tisza Párt színeiben megválasztott országgyűlési képviselője számolt be a Facebookon:
Tájékoztatása szerint az eset során több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került, ugyanakkor az eddigi információk alapján súlyos sérülés nem történt. Nagy Ervin azt is közölte, hogy az elmúlt időszakban több jelzés érkezett hozzá a SK On Hungary Kft. működésével kapcsolatban, amelyek szerint a vállalat vezetése nem minden esetben tartja be maradéktalanul a munkavédelmi előírásokat.
A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről, valamint arról, milyen lépéseket tesznek a hasonló esetek megelőzése érdekében.
A képviselő egyúttal arra is felszólította a vállalatot, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítsák a teljes körű információátadást a munkavállalók érdekeit képviselő szakemberek felé, és a felvetett javaslatok figyelembevételével tegyenek meg minden szükséges intézkedést a dolgozók biztonságának garantálása érdekében. Hozzátette: amennyiben ez nem történik meg, munkavédelmi bírósághoz fordul.
A címlapfotó illusztráció.
