Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt

Egy tegnap esti kormányrendelet értelmében tíz fővárosi és vidéki lakóingatlan-beruházás kapott kiemelt beruházási státuszt. A projekteknek szigorú árazási és határidős feltételeknek kell megfelelniük. Cserébe viszont felmentést kapnak számos helyi építési és infrastrukturális szabályozás alól. A döntés éles kritikát váltott ki, különösen a budapesti Népszigetre tervezett hatalmas építkezés miatt - közölte a Portfolio.

A kormány által társadalmi vitára bocsátott, majd rövidesen el is fogadott módosítás alapján az új lakóingatlan-fejlesztések Budapest mellett Debrecenben, Ebesen, Pécsett, Tatabányán és Mosonmagyaróváron valósulhatnak meg.

A kiemelt státusz elnyerésének szigorú feltételei vannak. A beruházásoknak minimum 250 lakást kell tartalmazniuk. Ezek legalább 70 százalékánál tartani kell az Otthon Start program árazási korlátait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ingatlanok négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig maximum 100 millió forint lehet.

Az építtetőknek az adminisztráció és a kivitelezés során is szoros határidőkkel kell számolniuk. A kiemelt beruházássá nyilvánítástól számítva fél éven belül be kell nyújtaniuk az építési engedély iránti kérelmet. Amint az engedély jogerőre emelkedik, a fejlesztőknek három évük van a megvalósításra. Ha a lakások kevesebb mint felét értékesítették, ez a határidő négy évre módosul. Ezen időtartam alatt a megépült ingatlanok 70 százalékának meg kell felelnie a 3 százalékos kamatozású hitelprogram feltételrendszerének. A határidők be nem tartása súlyos következményekkel jár: a csúszás lakásonként akár 10 millió forintos bírságot is vonhat maga után.

A szigorú követelményekért cserébe a beruházók különleges engedményeket kapnak. Ez leginkább a budapesti Népszigetre tervezett projekt esetében szembetűnő. Vitézy Dávid a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy információi szerint az újpesti félszigeten egy háromezer lakásos komplexum épülhet fel. Mindezt a kerületi és a fővárosi önkormányzat teljes megkerülésével tehetik meg. Ez annak tükrében különösen aggályos, hogy a nemrég elfogadott Fővárosi Településterv a területet kifejezetten rekreációs célokra szánta.

A friss rendelet értelmében a népszigeti projekt esetében a beépítési mód nem korlátozott, az épületek pedig akár az 56 méteres magasságot is elérhetik. A beruházónak jelentős könnyítést jelent, hogy a közlekedési és forgalomtechnikai jóváhagyásokat nem kell az építkezés megkezdése előtt beszereznie. Elegendő azokat csupán a használatbavételi engedélyezési eljárás során bemutatni. Emellett az építési és a használatbavételi engedélyek kiadásának nem feltétele a helyi szabályozásokban előírt közmű- és közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A terület megközelítése pedig akár a közforgalom elől elzárt magánúton is biztosítható.