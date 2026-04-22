A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés.
Emelkedéssel nyithat a tőzsde, de a háttérben nő a bizonytalanság
Enyhe emelkedéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), kedden a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjének előrejelzése szerint bár a közel-keleti helyzet miatt továbbra is némi bizonytalanság látható a piacokon, ennek ellenére enyhe emelkedéssel indulhat szerdán a kereskedés.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP a 42 500 forint közelében húzódó támasz felé indult, alatta 41 000-41 500 forint között húzódik a következő támasz-zóna, míg 44 830 forintnál fontos ellenállás található. Kedden az OTP-részvények ára 1070 forinttal, 2,44 százalékkal 42 820 forintra csökkent, forgalmuk 21,1 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyamában 4080 forintnál egy trendvonal képez támaszt, míg rövid távú ellenállás 4100 forintnál látható. Kedden a Mol 62 forinttal, 1,54 százalékkal 4086 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richter ismét emelkedni tudott, legyűrte a 13 010 forintos ellenállást, a következő akadály 13 240 forintnál húzódik. Kedden a Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,54 százalékkal 13 200 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Magyar Telekom a 2447 forintos ellenállás felett zárt, amennyiben meg tudja tartani, akkor 2500 forintnál lehet a következő ellenállási szint. Kitért arra, hogy a Magyar Telekom közzétette a 2025-ös eredménye után járó osztalékfizetés rendjét. Az osztalék bruttó összege 154 forint, az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 20., a tulajdonosi megfeleltetés napja 2026. május 11. A 2025. évi osztalékra jogosító részvényt (cum-dividend) május 7-én lehet utoljára vásárolni. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2446 forintra esett, forgalma 514,9 millió forint volt.
Az Equilor szenior elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy céláremelés érkezett az OTP-re és a Richterre. A Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 39 200 forintról 44 437 forintra emelte, változatlanul tartásra ajánlás mellett. A Richter célárfolyamát 13 127 forintról 13 665 forintra módosították, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontották.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.