2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakóövezet régi európai lakóházak agglomeráció
Otthon

Időzített bírságbomba rengeteg magyar háza, lakása: milliós büntetés, kötelező helyreállítás is lehet a vége, ha ilyen ingatlanod van

Pénzcentrum
2026. április 18. 14:01

Súlyos anyagi és jogi következményekkel, akár milliós bírságokkal és az eredeti állapot kötelező helyreállításával is számolniuk kell azoknak, akik engedély nélkül felosztott ingatlant birtokolnak. A hatóságok egyre szigorúbban ellenőrzik a jogilag rendezetlen, csupán használati megosztással rendelkező lakásokat és házakat. Ezeknél az ingatlanoknál a mindennapi üzemeltetés is kockázatos, a hitelfelvétel pedig szinte lehetetlen - számolt be a Telex.

Évek óta népszerű gyakorlat az ingatlanpiacon, hogy a nagy alapterületű polgári lakásokat vagy a tágas családi házakat a magasabb hozam reményében több kisebb egységre osztják fel. Bár a műszaki kivitelezés sokszor megtörtént, a jogi és hatósági rendezés az esetek többségében elmaradt. Dr. Tóth Renáta ingatlanjogász szerint a tulajdonosok most csapdába kerültek. A hatóságok ugyanis elkezdték szigorúan ellenőrizni és szankcionálni ezeket a szabálytalan kialakításokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leggyakoribb eset az, hogy a társasházi alapító okirat módosítása helyett a tulajdonostársak csupán egy használati megosztási megállapodást kötöttek. Ez a dokumentum azonban a hatóságok és a közműszolgáltatók irányába hatálytalan, számukra az ingatlan továbbra is egyetlen önálló rendeltetési egységnek számít. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis a rendeltetési egységek számának megváltoztatását előzetesen be kellett volna jelenteni az illetékes építésügyi hatóságnak.

A mulasztás ma már korántsem intézhető el egy jelképes figyelmeztetéssel. Az új építészeti törvény és a helyi rendeletek alapján a bejelentés hiánya miatt azonnal 100 és 200 ezer forint közötti közigazgatási bírság szabható ki. Ha az átalakítás sérti a helyi építési szabályzatot, és a tulajdonos felszólításra sem rendezi a helyzetet, a településkép-védelmi bírság akár a kétmillió forintot is elérheti, ráadásul többször is kiszabható. A legrosszabb forgatókönyv azonban az eredeti állapot kötelező helyreállítása. Ilyenkor a tulajdonosoknak saját költségükön kell egyetlen nagy lakássá visszaalakítaniuk az ingatlant. Ez a különálló albetétek megszűnéséhez, a lakók kiköltöztetéséhez, végső soron pedig akár kényszerértékesítéshez is vezethet.

A probléma országos kiterjedésű. A fővárostól kezdve az egyetemi városokon és a Balaton környékén át egészen az agglomerációig jelen van. Az önkormányzatok egyre hatékonyabb eszközökkel, például drónos ellenőrzésekkel és helyszíni szemlékkel szűrik ki a szabálytalan kialakításokat. Sok esetben már az is alapos gyanúra ad okot, ha egy ingatlanon két bejárati ajtó vagy két postaláda található, miközben a tulajdoni lap szerint csak egyetlen rendeltetési egység állhatna ott.

A jogilag rendezetlen státusz a mindennapi életben is komoly kockázatokat rejt. Mivel a közműszolgáltatóknál csak egyetlen szerződött fogyasztó szerepel, az egyik lakó díjhátraléka esetén a teljes épületben kikapcsolhatják a szolgáltatást. Emellett az ilyen ingatlanok értékesítése is rendkívül nehézzé vált. A piaci és az államilag támogatott hitelek alapfeltétele a jogilag tiszta háttér, így a hitelintézetek elzárkóznak a finanszírozástól. Aki ma ilyen lakást szeretne vásárolni, annak kötelező alaposan ellenőriznie a társasházi alapító okiratot és a hatósági bizonyítványokat. Ennek hiányában a vevő könnyen egy drága és elhúzódó jogi eljárás közepén találhatja magát.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #ingatlan #bírság #ingatlanpiac #hatóság #agglomeráció #építési engedély #építés #önkormányzatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:28
14:01
13:30
13:14
13:10
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
