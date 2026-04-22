Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Szeged, Magyarország - 2020. június 25: Tesco nagy piros táblája
Vásárlás

Hidegzuhany a vásárlóknak: két forgalmas Tesco üzlet is bezár Magyarországon

Pénzcentrum
2026. április 22. 17:55

Április végén két budapesti üzletét, az újpesti és a Soroksári úti áruházat is bezárja a Tesco. A kiskereskedelmi lánc nem hosszabbítja meg a lejáró bérleti szerződéseket, mivel az egységek üzemeltetése gazdaságilag már nem volt kifizetődő - árulták el a HVG kérdésére.

A Soroksári úti áruház esetében a forgalmat leginkább a közvetlen lakóövezet hiánya korlátozta. Emiatt a létesítmény üzemeltetése hosszú távon fenntarthatatlanná vált.

Az újpesti, Garam utcában található üzlet bezárását hasonló okok indokolták. A döntést emellett jelentősen befolyásolta, hogy alig két kilométerre egy jóval nagyobb áruháza is működik a láncnak. Ez a Gács utcában található egység, amelyet a köznyelv Váci úti Tescóként ismer.

A vállalat hangsúlyozta, hogy egyedi üzleti döntésekről van szó. Ezek az intézkedések nincsenek hatással az országos hálózat működésére. A cég arra törekszik, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózaton belül, más üzletekben biztosítson továbbfoglalkoztatást.
#vásárlás #Tesco #Budapest #magyarország #kiskereskedelem #áruházlánc #boltok #vásárlók #boltbezárás #munkahelyek #újpest

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
1
1 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2
2 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
3
3 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
4
1 hete
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
5
2 napja
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 18:01
Kvíz: Felismered a leghíresebb regényeket egyetlen mondatból? Mutasd, hányat találsz ki a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 17:23
Magyar Péter lépett Brüsszelben: vajon megállítható a Magyarországot sújtó napi egymilliós bírság?
Agrárszektor  |  2026. április 22. 17:28
Visszatért a tél: dermesztő hidegbetörés tarolt le itt mindnet