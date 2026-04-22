Hidegzuhany a vásárlóknak: két forgalmas Tesco üzlet is bezár Magyarországon

Április végén két budapesti üzletét, az újpesti és a Soroksári úti áruházat is bezárja a Tesco. A kiskereskedelmi lánc nem hosszabbítja meg a lejáró bérleti szerződéseket, mivel az egységek üzemeltetése gazdaságilag már nem volt kifizetődő - árulták el a HVG kérdésére.

A Soroksári úti áruház esetében a forgalmat leginkább a közvetlen lakóövezet hiánya korlátozta. Emiatt a létesítmény üzemeltetése hosszú távon fenntarthatatlanná vált.

Az újpesti, Garam utcában található üzlet bezárását hasonló okok indokolták. A döntést emellett jelentősen befolyásolta, hogy alig két kilométerre egy jóval nagyobb áruháza is működik a láncnak. Ez a Gács utcában található egység, amelyet a köznyelv Váci úti Tescóként ismer.

A vállalat hangsúlyozta, hogy egyedi üzleti döntésekről van szó. Ezek az intézkedések nincsenek hatással az országos hálózat működésére. A cég arra törekszik, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózaton belül, más üzletekben biztosítson továbbfoglalkoztatást.