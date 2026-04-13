Most érkezett: ez lehet az Otthon Start sorsa, de hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat a választás után?

A Tisza Párt 2026-os kétharmados választási győzelmével jelentős átalakulások várhatók a hazai lakáshitelezésben és a családtámogatási rendszerben. A korábban felvett hitelek feltételei biztosan nem romlanak. A célzott euróbevezetés és a gazdaságpolitikai irányváltás ugyanakkor érdemben csökkentheti a jelenlegi magas piaci kamatokat. Az államháztartás rejtett hiánya azonban a jövőben rászorultsági alapú szigorításokat is kikényszeríthet - közölte a Bankmonitor.

A tervek szerint az Otthon Start program és annak 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukciója a jövőben is elérhető marad. A családtámogatási politika fókusza ugyanakkor némileg áthelyeződik. Míg az elmúlt bő egy évtizedben a kedvezményes konstrukciók elsősorban a legmagasabb jövedelműeket segítették, az új irányvonal az alacsonyabb keresetűek helyzetén is javítana. Ezt a célt szolgálja a családi pótlék, a GYES és a GYED tervezett, érdemi emelése. Ez a lépés nemcsak az érintett családok megélhetését, hanem a hitelképességüket is javítja.

A költségvetés kifeszített helyzete és a magas hiány miatt ugyanakkor számítani lehet arra, hogy a támogatási rendszert 2027-től racionalizálni kell. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a kedvezményes hiteleket a jövőben csak rászorultsági alapon, vagy a jelenleginél alacsonyabb korhatárhoz kötve lehet majd igényelni. A már felvett támogatások és a megkötött hitelszerződések feltételei azonban visszamenőleg biztosan nem fognak kedvezőtlenül változni. A mindenkori kormányok ugyanis kizárólag az újonnan kötött szerződések szabályait alakíthatják át.

A piaci lakáshitelek terén is fordulat jöhet. Magyarországon az európai és a régiós átlaghoz képest is kiugróan magasak a kamatok. Elemzők szerint a sajátos hazai gazdaságpolitika mintegy 1-1,5 százalékpontos kamatfelárat jelentett a hitelfelvevők számára. Mivel az új kormányzat kiemelt célja az euró bevezetése, egy hiteles és átlátható csatlakozási program már önmagában is mérsékelheti az általános kamatszintet. Rövid távon, akár már fél éven belül is elképzelhető egy 0,5-1 százalékpontos kamatcsökkenés. Hosszú távon pedig a kamatok alakulását egyértelműen az eurózónához való közeledés üteme fogja meghatározni.

Ezeket a kedvező kilátásokat főként két tényező árnyékolhatja be. Egyrészt a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági és geopolitikai környezet globális szinten is felfelé hajtja a kamatokat a fejlett világban. Másrészt a magyar államháztartás jelenlegi átláthatatlansága miatt az új kormánynak számos előre nem látható nehézséggel kell majd szembenéznie. Ez komoly kihívások elé állíthatja az ország makrogazdasági helyzetének stabilizálását.