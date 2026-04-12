2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kolozsvár, 2026. április 12.Szavazók a szavazófülkében az országgyűlési választáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2026. április 12-én.MTI/Kiss Gábor
Otthon

Döbbenetes rekord a választáson: majdnem 6 millióan szavaztak 18:30-ig

Pénzcentrum/MTI
2026. április 12. 19:04

A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak: a legtöbben eddig Győr-Moson-Sopron vármegyében adták le a szavazatukat.

A választásra jogosultak 77,8 százaléka, 5 856 515 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A részvételi arány 18.30 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 81,95 százalék, ami 295 214 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 80,96 százaléka, 1 029 315 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig. A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17.30-kor tették közzé, a 2018-as választáson 68,13 százalék, négy ével ezelőtt pedig 67,80 százalék szavazott 18.30 óráig. 

A szavazás hét órakor véget ért, de aki még sorban áll, az természetesen leadhatja a szavazatát.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A korábbi választással kapcsolatos cikkeinket itt olvashatod újra:

Kapcsolódó cikkeink:

címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA
#otthon #Budapest #választások #országgyűlési választások #szavazás #országgyűlés #választás #politika #borsod-abaúj-zemplén megye #győr-moson-sopron megye #választás 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:27
19:15
19:01
18:43
18:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2
2 napja
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
4 napja
Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt
4
3 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
1 hete
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, még májusban és júniusban viszik a lomokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:15
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:01
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Agrárszektor  |  2026. április 14. 18:32
Veszélyben az ország élelmiszerellátása? Váratlan megállapodás született