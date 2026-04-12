Döbbenetes rekord a választáson: majdnem 6 millióan szavaztak 18:30-ig

A választásra jogosultak 77,8 százaléka, 5 856 515 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 18.30 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 81,95 százalék, ami 295 214 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 80,96 százaléka, 1 029 315 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig. A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17.30-kor tették közzé, a 2018-as választáson 68,13 százalék, négy ével ezelőtt pedig 67,80 százalék szavazott 18.30 óráig.

A szavazás hét órakor véget ért, de aki még sorban áll, az természetesen leadhatja a szavazatát.

A korábbi választással kapcsolatos cikkeinket itt olvashatod újra:

