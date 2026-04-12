A mintegy hétezer diákot és háromszáz munkatársat számláló, államilag finanszírozott MCC szorosan kötődik a leköszönő kormányhoz.
Döbbenetes rekord a választáson: majdnem 6 millióan szavaztak 18:30-ig
A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak: a legtöbben eddig Győr-Moson-Sopron vármegyében adták le a szavazatukat.
A választásra jogosultak 77,8 százaléka, 5 856 515 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi arány 18.30 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 81,95 százalék, ami 295 214 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak.
A fővárosban a szavazók 80,96 százaléka, 1 029 315 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig. A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17.30-kor tették közzé, a 2018-as választáson 68,13 százalék, négy ével ezelőtt pedig 67,80 százalék szavazott 18.30 óráig.
A szavazás hét órakor véget ért, de aki még sorban áll, az természetesen leadhatja a szavazatát.
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.
Megdőlt a részvételi rekord, 74,2 százaléknyian adták már le a szavazatukat a választáson.
Kiemelkedően magas, 66,01 százalékos volt a részvételi arány a vasárnapi országgyűlési választáson délután három óráig.
A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot...
Majdnem annyian szavaztak most 11 óráig, mint négy éve 13 óráig - nagyon úgy néz ki, hogy minden várakozást felül fog múlni a részvétel.
Továbbra is sokkal többen mennek szavazni, mint négy éve a választás napján: 9 óráig 15 százalék felett van a részvételi arány.
Cikkünkben összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?
Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.
