A Balaton közelében egy olyan ikonikus szellemváros került piacra, amely egyszerre idézi a hidegháborút, az urbex-kultúrát és egy több milliárdos fejlesztés lehetőségét.
Brutális különbségek a balatoni strandárak között: kétszer annyit is fizethetsz, ha rossz helyre mész
Nem kell megvárni a nyári csúcsszezont: több balatoni településen már májusban kinyitnak a pénztárak, és indul a strandszezon. Az árak sem egységesek – van, ahol ezer forintból megússzuk, máshol már közel kétezret kérnek egy napért.
Lassan elstratol az idei a balatoni strandszezon is: van, ahol már májusban nyitnak a pénztárak, máshol júniustól kell fizetni a fürdésért. A szabályozás továbbra sem egységes, külön kezelik a pénztári nyitvatartást, az ingyenes időszakokat, valamint a helyieknek és nyaralótulajdonosoknak járó kedvezményeket - írja a Veol.hu.
A jelenlegi információk alapján a felnőtt napijegyek többsége 1000 és 1800 forint között alakul a Balatonnál. A gyermek-, diák- és nyugdíjasjegyek ennél olcsóbbak, és sok helyen megmaradnak a heti, illetve szezonbérletek is. A strandok többsége készpénzt és bankkártyát is elfogad, de a részletek településenként eltérhetnek, ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott strand hivatalos tájékoztatását.
A Veszprém vármegyei strandok közül több is korán nyit:
- Csopak: a strand május 23-án nyit, de a bérletvásárlás már május 1-jén elindul.
- Balatonalmádi: a Wesselényi strandon szintén május 1-jétől lehet bérletet venni.
- Révfülöp: a Napfény strand már április 30-tól látogatható, de a fizetős szezon csak június 20-án kezdődik.
- Tihany: a Sajkodi strand május 15-én nyit, a többi strand június közepétől.
- Badacsony és Badacsonytomaj: a strandok május utolsó hétvégéjén nyitnak.
Más településeken később indul a fizetős időszak:
- Zánka: június 20. és augusztus 30. között kell belépőt váltani.
- Balatonakali: június 19-től augusztus 30-ig tart a szezon.
- Balatonszepezd: június 21-től lesz fizetős a fürdés.
- Örvényes: a szabadstrand június 1. és augusztus 31. között tart nyitva meghatározott időben.
Ennyibe kerül egy nap a vízparton
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A konkrét árak településenként jelentősen eltérnek:
- Badacsonytomaj: 1500 Ft a felnőtt jegy, hétvégén 1700 Ft
- Balatonakali: 1800 Ft a felnőtt belépő
- Tihany (Sajkodi strand): 800 Ft
- Tihany (Hajóállomási strand): 1250–1650 Ft
- Balatonszepezd: 1000–1500 Ft között
A különbségek jól mutatják, hogy továbbra sincs egységes balatoni árképzés: ugyanazon a tóparton akár kétszeres eltérés is lehet a belépők között. A kedvezmények, nyitvatartások és fizetési lehetőségek településenként változnak, ezért indulás előtt érdemes megnézni az adott önkormányzat vagy strand hivatalos oldalát.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!