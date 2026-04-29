SIÓFOK, MAGYARORSZÁG - JÚLIUS 30. 2016: Hatalmas tömeg a siófoki Aranyparton a Balatonon, Magyarország
HelloVidék

Brutális különbségek a balatoni strandárak között: kétszer annyit is fizethetsz, ha rossz helyre mész

HelloVidék
2026. április 29. 10:15

Nem kell megvárni a nyári csúcsszezont: több balatoni településen már májusban kinyitnak a pénztárak, és indul a strandszezon. Az árak sem egységesek – van, ahol ezer forintból megússzuk, máshol már közel kétezret kérnek egy napért.

Lassan elstratol az idei a balatoni strandszezon is: van, ahol már májusban nyitnak a pénztárak, máshol júniustól kell fizetni a fürdésért. A szabályozás továbbra sem egységes, külön kezelik a pénztári nyitvatartást, az ingyenes időszakokat, valamint a helyieknek és nyaralótulajdonosoknak járó kedvezményeket - írja a Veol.hu.

A jelenlegi információk alapján a felnőtt napijegyek többsége 1000 és 1800 forint között alakul a Balatonnál. A gyermek-, diák- és nyugdíjasjegyek ennél olcsóbbak, és sok helyen megmaradnak a heti, illetve szezonbérletek is. A strandok többsége készpénzt és bankkártyát is elfogad, de a részletek településenként eltérhetnek, ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott strand hivatalos tájékoztatását.

A Veszprém vármegyei strandok közül több is korán nyit:

  • Csopak: a strand május 23-án nyit, de a bérletvásárlás már május 1-jén elindul.
  • Balatonalmádi: a Wesselényi strandon szintén május 1-jétől lehet bérletet venni.
  • Révfülöp: a Napfény strand már április 30-tól látogatható, de a fizetős szezon csak június 20-án kezdődik.
  • Tihany: a Sajkodi strand május 15-én nyit, a többi strand június közepétől.
  • Badacsony és Badacsonytomaj: a strandok május utolsó hétvégéjén nyitnak.

Más településeken később indul a fizetős időszak:

  • Zánka: június 20. és augusztus 30. között kell belépőt váltani.
  • Balatonakali: június 19-től augusztus 30-ig tart a szezon.
  • Balatonszepezd: június 21-től lesz fizetős a fürdés.
  • Örvényes: a szabadstrand június 1. és augusztus 31. között tart nyitva meghatározott időben.

Ennyibe kerül egy nap a vízparton

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A konkrét árak településenként jelentősen eltérnek:

  • Badacsonytomaj: 1500 Ft a felnőtt jegy, hétvégén 1700 Ft
  • Balatonakali: 1800 Ft a felnőtt belépő
  • Tihany (Sajkodi strand): 800 Ft
  • Tihany (Hajóállomási strand): 1250–1650 Ft
  • Balatonszepezd: 1000–1500 Ft között

A különbségek jól mutatják, hogy továbbra sincs egységes balatoni árképzés: ugyanazon a tóparton akár kétszeres eltérés is lehet a belépők között. A kedvezmények, nyitvatartások és fizetési lehetőségek településenként változnak, ezért indulás előtt érdemes megnézni az adott önkormányzat vagy strand hivatalos oldalát.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #árak #strand #jegyárak #nyár #belföldi turizmus #strandolás #hellovidék #nyári szezon #strandszezon #belföldi nyaralás

