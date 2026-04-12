Budapest, 2026. április 12.Egy férfi kilép a szavazófülkéből az országgyűlési választáson Budapesten, a XII. kerületi Krisztinavárosi Bölcsődében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.MTI/Purger Tamás
Választás 2026: alig lehet elkerülni már a rekordot, ennyien mentek el eddig szavazni

Pénzcentrum
2026. április 12. 11:30

Majdnem annyian szavaztak most 11 óráig, mint négy éve 13 óráig - nagyon úgy néz ki, hogy minden várakozást felül fog múlni a részvétel.

11 óráig a választásra jogosultak 27,98 százaléka ment el szavazni - ez több mint 12 százalékkal haladja meg a négy évvel ezelőtti adatot. Az adatot a Nemzteti VÁlasztási Iroda közölte röviddel 11 óra után. 

A magas részvétel egyre inkább rekordközeli részvételt jelez a választás egészrére: érdekességképpen meg lehet jegyezni, hogy ez az adat majdnem eléri a 2002-es választás 13 órás adatát, amikor 40 százaléknál tartott a részvételt. Reggel hétkor csaknem 4, 9-re pedig már több mint 16 százalékos volt a megjelent állampolgárok aránya.

