A hét elején nedves, de enyhe levegő érkezik és melegedés kezdődik, így az éjszakák is fagymentessé válnak.
Hivatalos, itt a választási rekord! Soha nem szavazott még ennyi magyar: itt a 17 órai adat
Megdőlt a részvételi rekord, 74,2 százaléknyian adták már le a szavazatukat a választáson.
A választásra jogosultak 74,23 százaléka, 5 587 935 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi arány 17 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 78,19 százalék, ami 281 671 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 68,13 százalék, ebben a vármegyében 326 763-an voksoltak. A fővárosban a szavazók 77,18 százaléka, 981 358 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.
A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17.30 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, a 2010-es választáson 59,28 százalék, nyolc évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30 óráig. Nyolc évvel ezelőtt 63,21, négy évvel ezelőtt pedig 62,92 százalék járult az urnákhoz 17 óráig.
címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA
A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot...
Majdnem annyian szavaztak most 11 óráig, mint négy éve 13 óráig - nagyon úgy néz ki, hogy minden várakozást felül fog múlni a részvétel.
Továbbra is sokkal többen mennek szavazni, mint négy éve a választás napján: 9 óráig 15 százalék felett van a részvételi arány.
Cikkünkben összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?
Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.
Vannak olyan objektív mutatószámok, amelyek nyomós érvként szolgálhatnak a vidéki vagy éppen a városi élet mellett.
A választási rendszer alapvetően a korábbiakhoz hasonlóan működik, de pár körzet átrajzolása után van pár változás.
Vasárnap délig igényelhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe.
Kiderült a szörnyű igazság az időjárásról: durván felszökik a hőmérséklet, megint jön a forró időjárás
A tavasz hátralévő része és a nyár is az átlagosnál melegebbnek ígérkezik: ezt az erősödő El Niño-jelenség is tovább fokozhatja, ami borítékolja a nyári hőhullámokat.
Egy tegnap esti kormányrendelet értelmében tíz fővárosi és vidéki lakóingatlan-beruházás kapott kiemelt beruházási státuszt.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
Egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása több jól elkülöníthető terület között oszlik meg, de ezek hatása a teljes fogyasztásra nem egyformán érzékelhető a mindennapokban.
Tovább emelkedett az új építésű lakások ára a fővárosban: 2026 első negyedévében az átlagos négyzetméterár elérte a 2,028 millió forint.
Szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.
Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről
Mostanáig 475 ezer kedvezményigénylő nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik az MVM közlése szerint.
Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.
Rémálommá vált az albérlet- és lakáskeresés Magyarországon: kiderült, mi fűti az uniós szinten is példátlan áremelkedést
2025 végére az Európai Unióban nálunk emelkedtek a leggyorsabban a lakásárak és a bérleti díjak.
Hátborzongató indokkal fenyegetett robbantással több tucat hazai iskolát egy diák: ezreket kellett kimenekíteni
Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt emeltek vádat egy borsodi diák ellen, aki több tucat iskolának küldött bombafenyegetést.
A fogyatékossággal élő, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott választópolgárok csütörtök 16 óráig igényelhetnek akadálymentes szavazókört.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
