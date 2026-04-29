Fényes nappal adtak le lövést egy magyarországi óvodára: egyenesen a csoportszobába csapódott a lövedék

A solymári önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden a kora délutáni órákban lövés érte a Kék Óvoda épületét.

A tájékoztatás szerint egy ismeretlen eszközzel leadott lövedék az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül jutott be. A lehúzott, zárt redőnyt átszakította, majd a falról a földre esett. Személyi sérülés nem történt.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelet rövid időn belül a helyszínre érkezett. Gyors intézkedésük eredményeként a feltételezett elkövetőt előállították. Az ügyben rendőrségi eljárás zajlik, további részleteket egyelőre nem közöltek.