Üres óvodai osztályterem székekkel, asztalokkal és táblával - oktatási koncepciók
Oktatás

Fényes nappal adtak le lövést egy magyarországi óvodára: egyenesen a csoportszobába csapódott a lövedék

Pénzcentrum
2026. április 29. 11:07

A solymári önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden a kora délutáni órákban lövés érte a Kék Óvoda épületét.

A tájékoztatás szerint egy ismeretlen eszközzel leadott lövedék az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül jutott be. A lehúzott, zárt redőnyt átszakította, majd a falról a földre esett. Személyi sérülés nem történt.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelet rövid időn belül a helyszínre érkezett. Gyors intézkedésük eredményeként a feltételezett elkövetőt előállították. Az ügyben rendőrségi eljárás zajlik, további részleteket egyelőre nem közöltek.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #óvoda #rendőrség #oktatás #belföld #bűncselekmény #eljárás #pest megye #bűnügy #elfogás #lövöldözés

