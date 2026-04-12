Majdnem 5 millió magyar már szavazott 15 óráig: brutális rekord néz ki a választáson

MTI
2026. április 12. 15:43

Kiemelkedően magas, 66,01 százalékos volt a részvételi arány a vasárnapi országgyűlési választáson délután három óráig. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig az időpontig megközelítőleg ötmillióan adták le voksukat.

Területi bontásban Pest vármegyében volt a legmagasabb a szavazási kedv. Ott a jogosultak 69,67 százaléka járult az urnákhoz. A főváros is alig maradt el ettől az eredménytől, Budapesten ugyanis 69,23 százalékos részvételt mértek.

A legalacsonyabb aktivitást Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében regisztrálták, ahol a választópolgárok 60,08 százaléka élt szavazati jogával 15 óráig.

A mostani adatok jócskán felülmúlják az elmúlt huszonnégy év eredményeit. 1998-ban ugyanebben az időpontban mindössze a szavazásra jogosultak 39,28 százaléka voksolt. A rákövetkező választásokon ez az arány jellemzően 45 és 54 százalék között mozgott.

A korábbi csúcsot a nyolc évvel ezelőtti választás tartotta 53,64 százalékkal. A legutóbbi, négy évvel ezelőtti megmérettetésen pedig 52,75 százalékos volt a délután három órás részvételi arány.
