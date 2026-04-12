Választás 2026: itt az újabb részvételi adat, nagyon sokan mentek el eddig - rekordrészvétel lesz?

Továbbra is sokkal többen mennek szavazni, mint négy éve a választás napján: 9 óráig 15 százalék felett van a részvételi arány.

Reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 16,89 százaléka járult az urnákhoz az országgyűlési választáson - ez derül ki a Nemzeti Választási Iroda friss adataiból. Ez az adat sokkal magasabb a négy évvel ezelőtt 9 órakor mért adathoz képest: akkor a szavazóknak 10 százaléka ment el 9-ig szavazni.

A rekordrészvételhez való közeledést nem csak ez, hanem a reggel 7 órás adatok is mutatják: kora reggel, a választási időablak első 60 percében a szavazásra jogosultak majdnem négy százaléka ment el szavazni. Statisztikailag ha így haladunk, akkor várhatóan meglesz a rekordrészvétel a 2026-os választáson.