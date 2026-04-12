A forintnak se mindegy, mi lesz ma a választási eredmény: brutális erősödés következhet?

Az ellenzék győzelme esetén komoly forinterősödésre számítanak a nemzetközi elemzők, és az sem mindegy, hogy ha kormányváltás történik, mekkora lesz ennek a mértéke - írja cikkében a Portfolio.

A vasárnapi parlamenti választások eredményétől függően heves kilengések várhatók a forint árfolyamában. Az elemzők szerint az ellenzék esetleges győzelme jelentős erősödést, míg a kormánypártok hatalmon maradása gyengülést hozhat a magyar deviza számára. A piaci reakciókat elsősorban az uniós források sorsa és a befektetői bizalom alakulása határozza meg.

A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel kísérik a hazai belpolitikai eseményeket. A piac ugyanis piacbarátabb gazdaságpolitikát és az uniós kapcsolatok javulását reméli egy esetleges kormányváltástól. Az Ebury globális pénzügyi szolgáltató elemzője, Michal Józwiak négy forgatókönyvet vizsgált meg a voksolás kimenetelével kapcsolatban.

A szakember a legnagyobb esélyt, mintegy 65 százalékot az ellenzék abszolút többségének adja. Ez 2-4 százalékos forinterősödést hozhatna, mivel javulna a viszony Brüsszellel, és nőne a gazdaságpolitikai kiszámíthatóság. Az elemzés ugyanakkor megjegyzi, hogy az ellenzéki győzelem lehetőségét a devizapiac részben már beárazta.

Amennyiben a legerősebb ellenzéki párt kétharmados győzelmet aratna, amire 10 százalékos esélyt látnak, az még jelentősebb, 4-6 százalékos erősödést hozna.

A minősített többség ugyanis megkönnyítené a szükséges reformok végrehajtását és az uniós források gyorsabb feloldását. Ez a magyar részvényárfolyamokat felfelé, a kötvényhozamokat pedig lefelé hajtaná.

Ezzel szemben, ha a jelenlegi kormánypártok szereznek abszolút többséget, amire az elemzés 15 százalékos esélyt lát, az 3-6 százalékos forintgyengülést eredményezhet. Az Ebury szerint a jelenlegi politikai irányvonal folytatása az uniós források további befagyasztását jelentené, fenntartva az intézményi kockázatokat.

A svájci UBS elemzői szintén vizsgálták a választások lehetséges kimeneteleit, de ők elsősorban az uniós források sorsa felől közelítették meg a kérdést. Három esetet vázoltak fel. Ha az ország továbbra is csak a fennmaradó 8 milliárd eurónyi kohéziós forráshoz jut hozzá, az euró jegyzése 390 forint körül alakulhat a választások utáni hónapokban.

Ha sikerül a blokkolt tételekből felszabadítani és lehívni 10 milliárd eurót, az 365 forintos árfolyamot eredményezhet. A legoptimistább forgatókönyvük szerint, ha az új kormány azonnal konkrét tervet publikál az euró bevezetéséről, a hazai fizetőeszköz akár a 360-as szintig is erősödhet. Mindeközben a tízéves magyar államkötvények hozama a megvalósuló forgatókönyvtől függően 5,85 és 6,7 százalék között stabilizálódhat.