A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot...
A forintnak se mindegy, mi lesz ma a választási eredmény: brutális erősödés következhet?
Az ellenzék győzelme esetén komoly forinterősödésre számítanak a nemzetközi elemzők, és az sem mindegy, hogy ha kormányváltás történik, mekkora lesz ennek a mértéke - írja cikkében a Portfolio.
A vasárnapi parlamenti választások eredményétől függően heves kilengések várhatók a forint árfolyamában. Az elemzők szerint az ellenzék esetleges győzelme jelentős erősödést, míg a kormánypártok hatalmon maradása gyengülést hozhat a magyar deviza számára. A piaci reakciókat elsősorban az uniós források sorsa és a befektetői bizalom alakulása határozza meg.
A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel kísérik a hazai belpolitikai eseményeket. A piac ugyanis piacbarátabb gazdaságpolitikát és az uniós kapcsolatok javulását reméli egy esetleges kormányváltástól. Az Ebury globális pénzügyi szolgáltató elemzője, Michal Józwiak négy forgatókönyvet vizsgált meg a voksolás kimenetelével kapcsolatban.
A szakember a legnagyobb esélyt, mintegy 65 százalékot az ellenzék abszolút többségének adja. Ez 2-4 százalékos forinterősödést hozhatna, mivel javulna a viszony Brüsszellel, és nőne a gazdaságpolitikai kiszámíthatóság. Az elemzés ugyanakkor megjegyzi, hogy az ellenzéki győzelem lehetőségét a devizapiac részben már beárazta.
Amennyiben a legerősebb ellenzéki párt kétharmados győzelmet aratna, amire 10 százalékos esélyt látnak, az még jelentősebb, 4-6 százalékos erősödést hozna.
A minősített többség ugyanis megkönnyítené a szükséges reformok végrehajtását és az uniós források gyorsabb feloldását. Ez a magyar részvényárfolyamokat felfelé, a kötvényhozamokat pedig lefelé hajtaná.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezzel szemben, ha a jelenlegi kormánypártok szereznek abszolút többséget, amire az elemzés 15 százalékos esélyt lát, az 3-6 százalékos forintgyengülést eredményezhet. Az Ebury szerint a jelenlegi politikai irányvonal folytatása az uniós források további befagyasztását jelentené, fenntartva az intézményi kockázatokat.
A svájci UBS elemzői szintén vizsgálták a választások lehetséges kimeneteleit, de ők elsősorban az uniós források sorsa felől közelítették meg a kérdést. Három esetet vázoltak fel. Ha az ország továbbra is csak a fennmaradó 8 milliárd eurónyi kohéziós forráshoz jut hozzá, az euró jegyzése 390 forint körül alakulhat a választások utáni hónapokban.
Ha sikerül a blokkolt tételekből felszabadítani és lehívni 10 milliárd eurót, az 365 forintos árfolyamot eredményezhet. A legoptimistább forgatókönyvük szerint, ha az új kormány azonnal konkrét tervet publikál az euró bevezetéséről, a hazai fizetőeszköz akár a 360-as szintig is erősödhet. Mindeközben a tízéves magyar államkötvények hozama a megvalósuló forgatókönyvtől függően 5,85 és 6,7 százalék között stabilizálódhat.
Lars Klingbeil német pénzügyminiszter javaslatai éles vitát robbantottak ki a gazdasági miniszterrel, ami komoly feszültséget okoz a berlini kormánykoalíción belül.
Egy új tanulmány a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket elemzi: arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi konfliktusok állandósulása tartós gazdasági lecsúszáshoz vezet.
A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere.
Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből
A Mol pénteki közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését
Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot
A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.
Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Európában egyre több ország működik tartósan magas költségvetési hiánnyal, és a régióban Magyarország sem kivétel.
A kormány a legfrissebb Magyar Közlöny szerint jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött.
Elképesztő tempóban árusítja ki az épületeit a magyar állam: kevesen tudják, de egy furcsa trükköt is bevetnek az eladásoknál
Az elmúlt másfél évben, különösen 2024 ősze óta példátlan mértékű ingatlanértékesítésbe kezdett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
Hatalmas fordulat az atomenergia piacán: új megállapodás jöhet, ami teljesen átírhatja Paks működését
Az új fejlesztés célja, hogy csökkentse az orosz függőséget, és hosszú távon biztonságosabbá tegye az atomenergia-ellátást.
A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.
A színésznő szerint nem lehet, hogy ilyen magas a számla, hiszen tavaly hosszabb időt kórházban töltött, és alig volt otthon.
Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál
Több lényeges szabály is módosult, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni az szja bevallás tervezetét.
Nemcsak a „bacon” és a „steak” került célkeresztbe, több hétköznapi kifejezés használatát is szigorítanák az EU-ban.
Egy kulcsfontosságú tengeri útvonal sorsa dönthet: már egy hónapos csúszás is komoly áremelkedést hozhat.
A bizonytalanság növekedése egyértelmű a korábbi adatokhoz viszonyítva.
Előző nap a kedvező befektetői hangulat miatt rég nem látott emelkedést mutatott a tőzsde, azonban a csütörtöki nyitásban csökkenés várható.
Kiderült, miért jött valójában Budapestre JD Vance: olajról és atomenergiáról is megállapodtunk az Egyesült Államokkal
Átfogó, az energetikai, technológiai és védelmi szektort egyaránt érintő amerikai–magyar megállapodások születtek JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
