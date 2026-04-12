A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
Választás 2026: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel
A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 óráig: ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.
Délután 13 óráig a szavazásra jogosultak 54,14 százaléka, vagyis több mint négymillió ember adta le szavazatát az országgyűlési választáson - ez derül ki az NVI friss adatközléséből.
Az adat természetesen magasan üti a négy évvel ezelőtti részvételi adatot ugyanerre az idősávra vonatkozóan. 2022-ben 13 óráig a jogosultak 40 százaléka adta le szavazatát.
Ennél is komolyabb adat, hogy a mostani adat még a 2022-es 15 órai adatnál is magasabb, ugyanis akkor 52 százalékon állt a részvétel.
A részvételi arány 13 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 58,01 százalék, ami 609 511 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 47,62 százalék, ebben a vármegyében 198 192-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 56,77 százaléka, 721 838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.
