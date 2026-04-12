Szavazásra előkészített szavazóurnák a magyar állam címerével szavazás választások
Választás 2026: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel

2026. április 12. 13:38

A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 óráig: ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.

Délután 13 óráig a szavazásra jogosultak 54,14 százaléka, vagyis több mint négymillió ember adta le szavazatát az országgyűlési választáson - ez derül ki az NVI friss adatközléséből.

Az adat természetesen magasan üti a négy évvel ezelőtti részvételi adatot ugyanerre az idősávra vonatkozóan. 2022-ben 13 óráig a jogosultak 40 százaléka adta le szavazatát.

Ennél is komolyabb adat, hogy a mostani adat még a 2022-es 15 órai adatnál is magasabb, ugyanis akkor 52 százalékon állt a részvétel.

A részvételi arány 13 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 58,01 százalék, ami 609 511 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 47,62 százalék, ebben a vármegyében 198 192-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 56,77 százaléka, 721 838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

A szavazás tétjéről, menetéről és a fontos tudnivalókról a Pénzcentrum is összeszedte egy cikkben a legfontosabbakat, ezt ide kattintva olvashatod el:

Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma
EZ IS ÉRDEKELHET
Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma
Cikkünkben összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?
